Di dời 1,4 triệu người khỏi 13 thành phố và 1.350 ngôi làng vì siêu dự án tỷ USD, công nghệ xây dựng đằng sau gây choáng

Theo The Guardian, trong cuộc tìm kiếm năng lượng tái tạo, các kỹ sư Trung Quốc đã xây dựng các siêu đập với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Nhiều đập còn lớn hơn cả đập Hoover trên sông Colorado, cao 221 mét và có khả năng tạo ra hơn 2.000 megawatt điện đã được xây dựng trên những con sông vĩ đại nhất của Trung Quốc.

Nổi tiếng nhất là đập Tam Hiệp, hoàn thành năm 2008, dài gần 2,5 km trên sông Dương Tử và có thể tạo ra lượng thủy điện gấp 10 lần đập Hoover. Thế nhưng Tam Hiệp chỉ là một phần nhỏ trong chương trình xây đập của Trung Quốc. Tổng chi phí của đập Tam Hiệp khoảng 37 tỷ USD.

Về mặt xã hội, khoảng 16 triệu người đã phải di dời vì thủy điện. Riêng đập Tam Hiệp khiến 1,4 triệu người phải rời khỏi 13 thành phố 140 thị trấn và 1.350 ngôi làng.

Theo China Daily, vào những lúc cao điểm, khoảng 26.000 người đã tham gia vào quá trình xây dựng siêu đập Tam Hiệp. Và siêu đập Tam Hiệp cũng được xây dựng bởi nhiều công nghệ vô cùng hiện đại tại thời điểm đó.

Cụ thể, các kỹ sư sử dụng phần mềm mô phỏng để thiết kế và dự đoán hành vi của đập dưới các điều kiện khác nhau, như áp lực nước, động đất, và lũ lụt. Công nghệ này giúp tối ưu hóa thiết kế để chịu được lưu lượng nước lớn. Công nghệ định vị GPS được sử dụng để khảo sát địa hình, lập bản đồ, và giám sát vị trí chính xác của các cấu trúc trong quá trình thi công.

Hơn nữa, đập Tam Hiệp được trang bị mạng lưới cảm biến địa chấn để phát hiện và phân tích rung động từ động đất hoặc áp lực nước. Công nghệ này giúp đánh giá nguy cơ và đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra động đất. Hay công nghệ giám sát biến dạng thời gian thực sử dụng các cảm biến laser và GPS để theo dõi bất kỳ chuyển động nhỏ nào của đập, đặc biệt trong các đợt lũ lớn.

Trên thực tế, cơ sở hạ tầng của Trung Quốc được cả thế giới biết đến với nhiều công trình lớn. Trong đó, công nghệ in 3D được Trung Quốc sử dụng trong việc xây dựng các công trình hạ tầng lớn cũng đã vươn lên hàng đầu thế giới.

Trung Quốc đã sử dụng công nghệ in 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo để xây dựng một con đập thủy điện Dương Khúc trên cao nguyên Thanh Hải thuộc khu vực Tây Tạng, Trung Quốc. Đây là con đập thủy điện ứng dụng công nghệ in 3D lớn nhất thế giới.

Về công nghệ in 3D, công nghệ này ban đầu được sử dụng để sản xuất linh kiện từ vật liệu quý. Việc in 3D tạo ra ít chất thải hơn so với phương pháp cắt và nghiền. Nhưng sau đó, một số kiến trúc sư bắt đầu sử dụng công nghệ này trong việc xây dựng các tòa nhà có quy mô nhỏ. Do đó, việc ứng dụng công nghệ in 3D vào xây dựng siêu đập thủy điện sẽ là một thách thức lớn.

Với công nghệ trí tuệ nhân tạo, trước đây công trình thủy điện Bạch Hạc Than (Baihetan) của Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình xây dựng và chỉ mất 4 năm để hoàn thành. Trên thực tế, máy móc sử dụng trí tuệ nhân tạo có hiệu suất tốt hơn con người. Đặc biệt, trong một số tình huống cực kỳ nguy hiểm, máy móc có thể làm tốt hơn con người và tránh gây tai nạn trong quá trình thi công.

Điển hình như, máy xúc không người lái được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo có thể xác định các nguyên vật liệu được lưu trữ trong kho, sau đó vận chuyển những nguyên vật liệu này vào đội xe điện không người lái, sau đó những nguyên vậy liệu này được sử dụng trong quá trình thi công các công trình.

Toàn bộ quá trình sử dụng máy móc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vừa giúp giảm lao động, vùa giúp năng suất được cải thiện. Đặc biệt, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp những nguyên vật liệu được gửi đến đúng nơi vào đúng thời điểm. Từ đó, phương pháp xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ đảm bảo tiến độ của dự án mà còn tránh được sai sót của con người và đảm bảo độ vững chắc của các công trình.