Đi cướp trong đêm giao thừa để lấy tiền lì xì Tết

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa ra Lệnh bắt khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Trường (25 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 11/2 (tối 30 Tết), Trường mang theo một con dao Thái Lan đi cướp tài sản của những người chạy xe ôm để lấy tiền xài tết. Sau đó, nam thanh niên gặp ông Đoàn Văn Ý (59 tuổi, ngụ cùng địa phương) và kêu ông này chở đến khu vực cầu Cần Xây (thuộc phường Bình Đức, TP Long Xuyên).



Trên đường đi, Trường chủ động xin số điện thoại của ông Ý để liên hệ. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Trường điện thoại kêu ông Ý đến chở về. Khi đến đoạn đường vắng, đối tượng đã dùng dao kề vào cổ khống chế tài xế xe ôm này để cướp lấy 1 chiếc điện thoại di động và hơn 1,2 triệu đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Tài sản mà đối tượng cướp để lì xì cho người thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9 ngày 12/2 (sáng mùng 1 Tết), lực lượng Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã bắt được đối tượng. Tại cơ quan Công an, ban đầu Trường quanh co chối tội, không thừa nhận.

Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, xác minh đối tượng đã thừa nhận hành vi. Đồng thời khai nhận, sau khi cướp được số tài sản của ông Ý, Trường về nhà cất giấu con dao và chiếc điện thoại. Riêng số tiền, y đem lì xì cho những người thân trong gia đình.



Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng Công an đã thu giữ con dao Thái Lan, chiếc điện thoại của nạn nhân. Đồng thời thu hồi 1 triệu đồng tiền Trường lì xì Tết cho người thân.