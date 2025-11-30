Đi công tác 1 tuần về, cô gái được bác hàng xóm kéo vào kể bí mật: Soạn đơn ly hôn ngay tức thì

Tôi là Trà, 32 tuổi. Cách đây một năm, tôi quyết định tái hôn với Khánh – người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân và có một cậu con trai nhỏ - tên Phúc. Tôi tin rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội hạnh phúc lần thứ hai nên không suy nghĩ quá nhiều việc anh đã từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Nhưng có lẽ, tôi đã lầm khi nghĩ rằng chỉ cần yêu thương hết lòng thì cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn.

Sau đám cưới, tôi chuyển về sống cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống mới hơi ngột ngạt nhưng tôi luôn nhủ mình phải cố gắng. Khánh là người chồng biết quan tâm, nhưng anh lại quá phụ thuộc vào gia đình và luôn nặng tình với quá khứ. Tôi từng nhiều lần cố gắng mở lòng, chấp nhận việc anh phải qua lại để thăm con trai - đó là trách nhiệm của một người cha, tôi hiểu.

Tuần trước, tôi đi công tác bảy ngày. Trở về, tôi gặp bác hàng xóm. Bác nói nhỏ, sợ tôi buồn: "Trong lúc cháu đi, cái Xuân vợ cũ với con trai của Khánh về ở mấy hôm đấy. Thấy ra vào nhà tự nhiên lắm". Tim tôi như dừng lại một nhịp. Tôi không tin, nhưng khi bước vào phòng ngủ, vài món đồ của tôi bị xáo trộn. Bàn chải đánh răng thêm một chiếc. Mùi hương lạ phảng phất trên gối.

Tôi nghẹt thở.

Tối đó, tôi thẳng thắn hỏi bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi bình tĩnh đáp: "Cu Phúc nó về chơi, mẹ nó về cùng chơi mấy hôm. Khánh và mẹ bé Phúc ly hôn rồi nhưng vẫn là bạn. Mẹ cũng vẫn coi Xuân như con cái trong nhà. Chuyện chẳng có gì to tát đâu con. Con cũng đừng ích kỷ. Khánh ly hôn rồi nhưng vẫn phải quan tâm con cái chứ". Lạ thật, tôi nghe mà thấy như thể mình mới là người xen vào cuộc sống của họ.

Còn Khánh, ban đầu anh im lặng. Một lúc sau mới quay sang xin lỗi tôi, bảo mọi chuyện cũng vì muốn tốt cho bé Phúc. Nhưng lời xin lỗi ấy không còn đủ để xoa dịu nỗi chua chát trong lòng tôi nữa.

Bởi đây không phải lần đầu.

Trước đó, mỗi lần thăm con, Khánh đều nán lại nhà bố mẹ vợ cũ rất lâu. Khi thì lý do con khóc đòi bố, khi thì bố của vợ cũ giữ lại uống vài chén rượu. Và vợ cũ của anh liên tục nhắn tin gọi điện – không chỉ về chuyện con. Tôi đã cố thông cảm, đã nhiều lần kiềm chế không làm lớn chuyện. Tôi tin rằng rồi mọi thứ sẽ ổn khi chúng tôi chính thức là vợ chồng.

Nhưng hóa ra, tôi chỉ đang cố níu một thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc đến sáng. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải gồng lên để tỏ ra bao dung. Tôi không muốn mỗi lần Khánh cầm điện thoại là mình lại nơm nớp lo sợ. Tôi không muốn khi tôi đi xa, người phụ nữ khác có quyền bước vào căn phòng của chúng tôi, đặt lại vị trí của tôi trong chính ngôi nhà này.

Sáng hôm sau, tôi đặt lá đơn ly hôn lên bàn. Nhìn thẳng vào mắt Khánh, tôi nói từng chữ: "Tôi đi cho anh đường đường chính chính mà đón vợ con anh về."

Khánh sững người, còn mẹ chồng thì chỉ thở dài, như thể điều đó là chuyện sớm muộn.

Ly hôn không phải thất bại đối với tôi. Buông bỏ mới là dũng khí. Tôi không có nghĩa vụ ở lại trong một cuộc sống khiến tôi luôn phải chịu thiệt, luôn phải nhẫn nhịn để giữ một gia đình mà ở đó tôi chỉ là người ngoài.

Tôi mạnh mẽ, đủ để bước tiếp. Hạnh phúc không nằm ở việc níu giữ một người đàn ông chưa từng toàn tâm với mình, mà ở việc dám chọn bình yên cho chính cuộc đời. Tôi tin, phía trước vẫn còn nhiều cánh cửa mới. Tôi rời đi để học cách yêu bản thân mình hơn.



