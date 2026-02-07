Đi cổ vũ bóng rổ, cô nàng hot girl bỗng nổi tiếng không ngờ chỉ nhờ một khoảnh khắc, gặp rắc rối ngay sau đó

Chỉ đơn giản là đến nhà thi đấu để cổ vũ cho đội bóng yêu thích, nhưng một khoảnh khắc lọt vào ống kính truyền hình đã khiến nữ cổ động viên, cô nàng hot girl bất ngờ trở thành cái tên được cư dân mạng săn lùng ráo riết.

Sự nổi tiếng đến quá nhanh, song đi kèm với đó lại là không ít phiền phức ngoài mong đợi.

Trong trận đấu bóng rổ ấy, tâm điểm ban đầu dĩ nhiên thuộc về màn so tài căng thẳng trên sân. Tuy nhiên, ở một diễn biến ngoài lề, trong thời gian nghỉ giữa trận, camera truyền hình bất ngờ bắt trọn hình ảnh một cô nàng hot girl xinh đẹp ngồi trên khán đài.

Với nụ cười rạng rỡ cùng trang phục ôm sát, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả tại sân cũng như người xem qua màn ảnh nhỏ. Ban đầu, cô vẫn vô tư trò chuyện cùng bạn bè bên cạnh, cho đến khi được nhắc rằng hình ảnh của mình đang xuất hiện trên màn hình lớn, liền ngượng ngùng che miệng cười - khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường nhưng lại trở thành chất xúc tác khiến cộng đồng mạng bùng nổ.

Chỉ ít giờ sau khi trận đấu kết thúc, những đoạn cắt từ sóng truyền hình được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Hàng loạt bình luận xuất hiện, không ít người tò mò danh tính của nữ cổ động viên xinh đẹp, thậm chí công khai truy tìm tài khoản cá nhân của cô. Kết quả, cô nhanh chóng bị cư dân mạng đào ra là một hot girl kiêm KOL trên Instagram, sở hữu hơn 60.000 người theo dõi từ trước đó.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ không chỉ mang lại những lời khen. Một bộ phận cư dân mạng đã chuyển hướng công kích sang những người bạn đi cùng cô tại sân, buông ra nhiều bình luận mang tính mỉa mai, xúc phạm cá nhân. Việc này nhanh chóng vượt quá giới hạn của sự đùa cợt, khiến nữ hot girl buộc phải lên tiếng.

Trên mạng xã hội, cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm, khẳng định bản thân không ngại những lời bình phẩm về ngoại hình, nhưng không thể chấp nhận việc bạn bè vô cớ bị kéo vào vòng xoáy công kích. Cô cho biết việc rủ bạn đi xem bóng chỉ đơn thuần là mối quan hệ thân thiết, và chứng kiến người bên cạnh bị xúc phạm khiến cô cảm thấy áy náy, tổn thương.

Chia sẻ của cô nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng. Không ít ý kiến cho rằng câu chuyện là minh chứng rõ nét cho mặt trái của sự nổi tiếng thời mạng xã hội: chỉ một khoảnh khắc vô tình cũng có thể đưa một người bình thường trở thành tâm điểm dư luận, kèm theo đó là những áp lực và rắc rối khó lường.