Chắc hẳn không ít chị em đã từng gặp sự cố dở khóc dở cười với ảnh thẻ , bởi chụp theo hình thức này khó chỉnh sửa hơn ảnh tự sướng.

Chụp ảnh thẻ rất dễ bị lộ nhiều khuyết điểm, và anh thợ nào có tâm cũng chỉ sửa được đôi phần chỉn chu cho chị em mà thôi, chẳng hạn như trắng da, xóa mụn, bóp cằm một tí... chứ không thể long lanh hoàn hảo như ảnh chị em tự đăng Facebook.

Chính vì chuyện khó sửa nên đôi khi cũng xảy ra lắm pha bi hài. Một chị gái ở Hà Nội hí hửng đi chụp ảnh thẻ để làm visa ra nước ngoài chơi, song đến khi vác ảnh về, chị mới ngỡ ngàng phát hiện ra sự cố khó đỡ do chính mình gây nên.

Đó chính là chiếc áo phông "phản chủ" in từ Missing, khiến chị gái trông như... nạn nhân bị thông báo mất tích (!) Anh thợ ảnh có lẽ không biết tiếng Anh nên mới để nguyên dòng chữ to tướng trên ngực áo như thế.Một cô gái trẻ kể lại sự cố cười đau ruột của chị gái mình khiến dân tình bàn tán rầm rộ.

Dân mạng tốt bụng đã ra tay giúp chị gái "hô biến" chiếc áo thành trắng tinh, và may mắn là ảnh dán lên hồ sơ xin visa không có vấn đề gì.

Đầu đuôi chuyện như sau: "Muốn giận ông thợ ảnh luôn ạ. Chả là chị mình hôm nay đi chụp cái ảnh thẻ xin visa, vô tình lại mặc cái áo phông có dòng chữ MISSING như hình. Chụp xong còn mang về khoe hôm nay chị đi chụp ảnh thẻ.

ình cười muốn tắc thở bảo sao ông thợ ảnh không photoshop cho chị à??? Nhìn có khác gì ảnh truy nã hay tìm trẻ lạc không?".

Đống ảnh thẻ để đời này ngay khi vừa đăng lên đã thu hút sự chú ý của hàng chục nghìn thành viên mạng. Ai cũng để lại bình luận khá hài hước, bởi câu chuyện tưởng nhạt nhẽo không có gì hóa ra lại funny vô cùng.

- Khổ thân chị gái thực sự, trông xinh xắn thế kia mà mặc cái áo lại thành tìm người lạc.

- Nhìn phát tôi đã liên tưởng ngay đến những tờ giấy tìm chó mèo trẻ lạc hay dán ở cột điện...

- Đây chính là lý do không nên mặc áo phông in chữ đấy các bạn ạ. Đợt lâu lâu mình đi chụp, cũng thấy một bà ngực khủng mặc cái áo in chữ "For men", thấy ái ngại muốn nhắc anh thợ ảnh sửa cho bà ấy nhưng không đủ can đảm...

- May chưa mặc áo có chữ "wanted" (truy nã) đó, ra sân bay người ta bắt lại thì vui.

- Lỗi không phải tại anh thợ ảnh, lỗi do chị gái hồn nhiên thôi.

Sau khi câu chuyện được bàn tán rôm rả thì rất nhiều người tốt bụng đã ra tay sửa ảnh hộ chị gái. Chỉ cần xóa dòng chữ "Missing" đi là ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và kết quả mới được chủ nhân ảnh thẻ update thêm, đấy là visa đã xin được, còn ảnh thì... cắt luôn chữ trên áo đi là xong, như chưa hề có vụ "mất tích" nào.

Tuy chỉ là mẩu chuyện nho nhỏ giải trí cuối tuần, nhưng nhiều chị em cũng nên lấy đó làm bài học để nhớ nhé. Làm giấy tờ thủ tục quan trọng thì cần chú ý đến trang phục mình mặc khi đi chụp ảnh thẻ, tránh trường hợp sự cố hy hữu như chị gái ở trên, may mà còn sửa chữa được chứ lỡ áo in hình nhạy cảm không kịp xóa thì chết dở!