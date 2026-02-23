Đi chơi Tết mà cứ ngỡ đi làm giờ cao điểm, hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng đông không kẽ hở ngày đầu năm

Từ miền núi phía Bắc đến các điểm du lịch biển phía Nam, nhiều du khách chia sẻ cảnh chen chúc, kẹt xe kéo dài và “săn phòng” trong vô vọng.

Hình ảnh ghi nhận tại Hà Giang cho thấy dòng người và phương tiện ken đặc trên tuyến đường đèo giữa núi rừng. Hàng nghìn du khách đổ về cùng thời điểm khiến con đường vốn nhỏ hẹp trở nên quá tải.

Ảnh: MXH

Trong ảnh, xe máy xếp thành hàng dài, nhiều gia đình chở theo trẻ nhỏ, hành lý lỉnh kỉnh. Ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một giữa màn sương mù dày đặc đặc trưng vùng cao. Hai bên đường, dòng người đứng chờ, nghỉ tạm hoặc tìm cách di chuyển bộ qua đoạn ùn ứ.

Không ít người ví von: “Hà Giang mùng 4 Tết mà tôi tưởng Khuất Duy Tiến (Hà Nội) lúc tan tầm”.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Yên Tử (Quảng Ninh). Tài khoản Bùi Thị Hồng Phượng cập nhật lúc 7h sáng mùng 5: “Đầu cầu Yên Tử tắc chiều vào 4km”. Dòng xe kéo dài nhiều cây số ngay từ sáng sớm cho thấy lượng khách hành hương đầu năm tăng đột biến.

Không chỉ riêng Yên Tử các điểm “hot” phía Bắc như Sa Pa, Mộc Châu, Tà Xùa cũng ghi nhận tình trạng cháy phòng.

Tài khoản này cũng cho biết thêm “Tràng An dừng mua vé online. Hà Giang, Sapa, Mộc Châu, Tà Xùa… đêm qua vẫn nhiều khách tìm phòng. Thực sự nể các bác về sự chủ quan, trên xe cả người lớn, trẻ con đêm vẫn lang thang đi tìm phòng…”

Tại Vũng Tàu, du khách cũng phản ánh tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ngay cả vào buổi trưa. Các tuyến đường ven biển đông nghẹt phương tiện, nhiều đoạn di chuyển khó khăn.

Ở NovaWorld Phan Thiết, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ: “Mùng 3 Tết tại Novaworld, tất cả các mặt trận từ ăn uống, lưu trú, vui chơi đều kín 100%. Một số khách đã không chịu đựng nổi vì đói khi chờ đồ ăn lên bàn hơn 1 tiếng”.

Tình trạng quá tải khiến dịch vụ ăn uống chậm trễ, khu vui chơi đông kín, bãi đỗ xe không còn chỗ trống.

Du xuân đầu năm vốn là hoạt động không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhiều gia đình, là dịp để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, trước thực tế lượng khách tăng đột biến tại nhiều điểm đến, du khách nên chủ động lên kế hoạch sớm, đặt phòng và vé tham quan trước khi khởi hành, đồng thời theo dõi tình hình giao thông để tránh các khung giờ cao điểm.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ giúp chuyến đi trọn vẹn, thoải mái hơn mà còn hạn chế những tình huống bị động như kẹt xe kéo dài, hết phòng lưu trú hay phải chờ đợi dịch vụ trong thời gian cao điểm. Một hành trình suôn sẻ luôn bắt đầu từ sự chủ động và tính toán hợp lý.