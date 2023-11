Đi bẫy chim, nam thanh niên không may gặp nhóm cướp

Ngày 20/11, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang tạm giữ Lê Lâm Nguyễn Huỳnh (30 tuổi), Nguyễn Ngọc Điệp (37 tuổi) cùng ngụ huyện Củ Chi, Trương Lụt Lăng (30 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Băng của Huỳnh cướp xe máy lẫn lồng chim của anh T. Ảnh: A.X.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đang tạm giữ Huỳnh Văn Luyến (30 tuổi), Lưu Hoài Linh (28 tuổi), Nguyễn Văn Lượng (38 tuổi), Võ Văn Hào (33 tuổi) có cùng quê Long An để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra ban đầu, sáng 2/11, anh Đ.V.T (30 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển xe máy đến khu vực kênh 21 (ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) để bẫy chim.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Huỳnh, Điệp và Lăng đi xe máy ngang qua chỗ anh T. Thời điểm này, anh T đang đứng cạnh xe máy của mình, trên xe có cắm chìa khóa. Bất ngờ, Điệp và Lăng xuống xe, rút 2 con dao tự chế trong túi đựng đồ câu cá chém thẳng xuống đầu anh T.

Bị tấn công, anh T né tránh và nhảy xuống mương nước để chạy trốn. Lăng lấy xe máy và lồng chim của anh T rồi cùng Huỳnh, Điệp mang sang địa bàn huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) liên hệ với Luyến, Linh, Lượng, Hào để tiêu thụ. Tổng giá trị tài sản anh T bị cướp là khoảng 20 triệu đồng.

Hung khí trong vụ án. Ảnh: A.X.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi đã truy bắt được 7 người liên quan đến vụ cướp tài sản và tiêu thụ tài sản của anh T khi nhóm đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn TPHCM và tỉnh Long An. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.