Đi bắt ếch gặp mưa dông, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Nạn nhân tên P.V.C. (ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) được đưa vào bệnh viện vào lúc 16h cùng ngày, trong tình trạng đã tắt thở, thân thể cháy xém nhiều nơi do bị sét đánh.

Những người đưa anh C. cho biết họ là một nhóm người chuyên đi bắt ếch đồng. Vào khoảng 15h30, khi họ đang bắt ếch ở khu vực thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng thì trời nổi dông gió, sét đánh xuống trúng vào anh C. khiến anh này ngã gục tại chỗ.

Trong chiều 3/5, cùng với nhiều nơi ở miền Tây, Long An cũng xuất hiện dông, sét và mưa trên diện rộng ở các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Đức Huệ

Lúc 20h, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng đã phát đi bản tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam Bộ.

Theo bản tin này, trong 3 giờ trước đó qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực tại Nam Bộ, bao gồm các khu vực xuất hiện mưa kể trên ở Long An và các tỉnh Cà Mau (Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình), tỉnh Kiên Giang (Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Minh, An Biên, TP Rạch Giá, Hòn Đất), tỉnh Long An (Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Đức Huệ), tỉnh Đồng Nai (Cẩm Mỹ), tỉnh Tây Ninh (Trảng Bàng, Hòa Thành, Dương Minh Châu), Bình Dương (Dầu Tiếng, Bàu Bàng), tỉnh Bình Phước (Chơn Thành, Dầu Tiếng, Hớn Quản).

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo giông , sét theo xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 2-10mm, Bình Phước và Đồng Tháp có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 7.

Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá là cấp 1.