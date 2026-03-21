Đi ăn nhà hàng sang trọng nhưng chủ thẻ ngân hàng này chỉ phải trả nửa tiền hóa đơn, lý do vì sao?

Trong nỗ lực nâng cao trải nghiệm sống cho khách hàng, các ngân hàng hiện nay không chỉ dừng lại ở các dịch vụ tài chính thuần túy mà còn mở rộng sang mảng phong cách sống như giải trí và ẩm thực cao cấp. Mới đây, MSB cũng không ngoại lệ khi tung ra chương trình ưu đãi 50% cho ẩm thực cao cấp, giúp khách hàng tiếp cận với những không gian ăn uống sang trọng bậc nhất mà không cần quá lo lắng về chi phí.

Để được hưởng mức giảm giá sâu này, khách hàng cần đáp ứng những điều kiện cụ thể từ phía ngân hàng và đối tác Visa. Đầu tiên, chương trình chỉ áp dụng cho chủ thẻ Visa Signature khi đặt bàn cho tối thiểu 2 người. Đây là dòng thẻ cao cấp nên các dịch vụ đi kèm cũng được thiết kế chuẩn mực. Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ hợp lệ và đảm bảo các điều kiện về chi tiêu theo quy định của nội dung ưu đãi để tránh những hiểu lầm không đáng có tại điểm thanh toán.

Chủ thẻ MSB Visa Signature có thể hưởng những đặc quyền sau. Ảnh: Trang Nguyễn

Khác với việc đi ăn tại các quán thông thường, để nhận được ưu đãi 50%, chủ thẻ MSB buộc phải tuân thủ quy trình đặt chỗ chuyên nghiệp. Việc đặt bàn phải được thực hiện thông qua Tổng đài Đặc quyền Cao cấp của Visa Việt Nam. Tất cả các hình thức đặt trực tiếp với nhà hàng hoặc qua các ứng dụng bên thứ ba đều không được chấp nhận để áp dụng giảm giá.

Lời khuyên từ các chuyên gia tối ưu là bạn nên đặt chỗ trước ít nhất 1 ngày để nhà hàng có sự chuẩn bị tốt nhất. Khi đến nhà hàng, bạn cần mang theo thẻ vật lý hoặc thẻ phi vật lý để nhân viên kiểm tra thông tin trước khi tiến hành thanh toán. Ngoài ra, mỗi khách hàng chỉ có thể đặt lịch tiếp theo sau khi đã sử dụng xong lần đặt bàn hiện tại, đảm bảo tính công bằng cho tất cả chủ thẻ trong giai đoạn cao điểm này.

Người dùng cần thực hiện đúng theo yêu cầu của MSB để được hưởng quyền lợi này

Đây là các nhà hàng được rất nhiều thực khách yêu thích cả hương vị lẫn không gian sang trọng. Từ những lát cá tươi chuẩn mực tại Yen Sushi Premium, những tảng steak mọng nước được chế biến cầu kỳ tại Stoker Woodfired Grill, cho đến trải nghiệm Fine Dining đậm chất nghệ thuật tại Nén Light hay Chapter Dining, tất cả đều hướng đến việc đánh thức mọi giác quan của thực khách. Không chỉ dừng lại ở hương vị, mỗi không gian ở đây đều được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật, đảm bảo sự riêng tư và sang trọng tuyệt đối.

Chính vì thế, các thực khách đang sở hữu chiếc thẻ MSB đủ điều kiện tham gia thì có thể sử dụng quyền lợi này bất kì lúc nào.