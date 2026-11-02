Đi ăn cưới mừng bạn 500.000 đồng, tôi bất ngờ khi đọc dòng trạng thái của cô dâu trong nhóm kín

Nghĩ rằng 500 nghìn đồng là món quà cưới vừa vặn với khả năng của mình, tôi không ngờ số tiền ấy lại trở thành điều khiến bạn thân đem ra than thở.

Tôi và Hương chơi với nhau từ thời đại học, tính đến nay cũng gần 8 năm. Dù mỗi người một công việc, cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng hẹn nhau cà phê, ăn uống. Vì thế, khi nhận được thiệp cưới của Hương, tôi thực sự vui mừng và háo hức đến chung vui với cô bạn

Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn khá sang trọng ở trung tâm thành phố. Hương từng chia sẻ rằng hai bên gia đình đều muốn tổ chức một buổi tiệc chỉn chu, để ngày trọng đại của con cái được tươm tất nhất. Nhìn không gian tiệc cưới được trang trí cầu kỳ, bàn tiệc đầy món ăn, tôi cũng mừng cho bạn vì cuối cùng đã tìm được người đồng hành sau nhiều năm yêu đương.

Về tiền mừng, tôi quyết định bỏ phong bì 500 nghìn đồng. Tôi không phải người có thu nhập quá cao, hiện vẫn đang thuê nhà và phải tự lo nhiều khoản chi tiêu. Tuy nhiên, đây cũng là số tiền tôi đã cân nhắc kỹ, vừa thể hiện tình cảm với bạn, vừa phù hợp với khả năng của mình. Tôi nghĩ bạn bè thân thiết quan trọng là tấm lòng, chứ không phải chuyện phong bì nhiều hay ít.

Hôm ấy, tôi đến dự cưới cùng một người bạn chung. Chúng tôi ngồi cùng bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, nhắc lại những kỷ niệm thời sinh viên. Hương đi từng bàn chào khách, lúc nhìn thấy tôi còn vui vẻ nắm tay, nói rằng rất cảm ơn vì tôi đã đến chung vui. Trước khi ra về, tôi còn chúc hai vợ chồng sớm có tin vui và mong bạn luôn hạnh phúc.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vài ngày sau tôi không tình cờ đọc được một bài đăng trong hội nhóm riêng tư mà Hương tham gia. Cô ấy viết rằng tiền làm cỗ cưới tại khách sạn lên tới 3,5 triệu đồng một bàn, mỗi bàn chỉ có 6 người. Vậy mà khi về nhà kiểm phong bì, cô gần như chỉ thấy mọi người mừng 500 nghìn đồng, có người còn mừng ít hơn. Hương than thở rằng tổ chức đám cưới tốn kém như vậy mà khách mừng chẳng đáng bao nhiêu, tính ra lỗ quá.

Đọc đi đọc lại dòng trạng thái ấy, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không biết Hương có nhắc đến riêng mình hay không, nhưng con số 500 nghìn đồng khiến tôi không thể không liên tưởng. Tôi tự hỏi liệu trong mắt bạn, những người đến dự cưới hôm ấy chỉ được đánh giá qua số tiền bỏ trong phong bì? Nếu đã quyết định tổ chức tiệc cưới ở khách sạn đắt đỏ, chẳng lẽ khách mời cũng phải có trách nhiệm gánh một phần chi phí ấy?

(Ảnh minh họa)

Tôi đem chuyện kể với một người bạn chung. Cô ấy cũng vừa dự cưới Hương và nói rằng mình mừng đúng 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, cô ấy lại cho rằng Hương có thể chỉ đang than thở nhất thời vì chi phí đám cưới vượt dự tính. Người khác lại nhận xét rằng làm đám cưới vốn tốn kém, khách mời cũng nên cân nhắc mức tiền mừng phù hợp với địa điểm tổ chức. Nghe mỗi người một ý, tôi càng thấy chuyện tiền mừng cưới không đơn giản như mình nghĩ.

Vài hôm sau, Hương chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi. Chúng tôi nói chuyện bình thường, cô còn kể sau đám cưới phải thanh toán thêm khá nhiều khoản phát sinh. Tôi định hỏi thẳng về bài đăng trong nhóm nhưng rồi lại thôi. Dù sao, đó cũng là nơi cô ấy chia sẻ suy nghĩ riêng tư, tôi không muốn biến một chuyện nhỏ thành cuộc tranh cãi. Thế nhưng, từ hôm ấy, tôi không còn cảm thấy thoải mái như trước mỗi khi nghĩ đến tình bạn này.

Tôi vẫn nhớ ngày Hương từng thất tình hồi đại học, tôi là người ngồi bên cạnh nghe cô khóc suốt buổi tối. Khi tôi chuyển nhà, cô cũng nhiệt tình đến giúp đỡ dù hôm ấy trời mưa rất lớn. Những chuyện ấy khiến tôi luôn trân trọng tình bạn của chúng tôi. Tôi không tiếc 500 nghìn đồng đã bỏ ra, càng không mong bạn phải trả lại hay đáp lễ bằng một khoản tiền tương đương. Điều khiến tôi buồn là cảm giác tình cảm nhiều năm dường như bị quy đổi thành giá trị của một chiếc phong bì.

Sau chuyện này, tôi nghĩ mình vẫn sẽ giữ mối quan hệ với Hương, nhưng có lẽ sẽ không còn vô tư như trước. Tôi hiểu mỗi người có cách nhìn khác nhau về chuyện tiền bạc, đặc biệt trong những dịp cưới hỏi tốn kém. Nhưng đám cưới vốn là ngày vui mà cô dâu chú rể muốn chia sẻ với những người thân thiết. Nếu khách mời phải lo mình mừng bao nhiêu mới vừa lòng chủ tiệc, liệu ý nghĩa của lời mời chung vui có còn trọn vẹn? Hay đôi khi, chính chúng ta đang vô tình biến tình bạn thành một cuộc tính toán thiệt hơn?

(Tâm sự của độc giả)

Kim Tiền