ĐHĐCĐ Siba Group: Ông Trương Sỹ Bá “khoe” đã có công nghệ đốt vỏ sầu riêng làm than vi sinh, nhà máy tại Bà Rịa góp 1.000 tỷ doanh thu dự kiến vận hành từ quý 3/2025

CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao Siba Group (mã chứng khoán SBG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, thông qua kế hoạch doanh thu 3.010 tỷ đồng - giảm 4% so với năm 2024. Trừ chi phí, Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế 49 tỷ đồng - tăng hơn 16%.

Theo SBG, nguyên nhân doanh thu giảm do giảm tỷ trọng mảng thương mại nông sản, theo kế hoạch giảm đến 17%/năm so với năm trước. Công ty dự kiến sẽ tập trung vào các ngành cho biên lợi nhuận cao hơn như cơ khí và năng lượng tái tạo.

Năm nay, SBG cho biết chưa có kế hoạch tăng vốn. Được biết, Công ty đã ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn trị giá 400 tỷ đồng từ 4 ngân hàng Đài Loan để đầu tư vào nhà máy cơ khí. Khoản vay này sẽ giúp Công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và đảm bảo vốn lưu động cho các dự án mới.

Về kế hoạch phát triển năm nay, Công ty dự kiến sẽ hoàn thành nhà máy cơ khí công nghệ cao tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong quý 3, công suất theo ban lãnh đạo là rất lớn. Theo ông Nguyễn Văn Đức -Tổng Giám đốc SBG, tổng mức đầu tư của dự án là 626 tỷ đồng. Dự án sẽ đóng góp khoảng 1.000 tỷ doanh thu mỗi năm từ sản phẩm cơ khí. Nhà máy sẽ sản xuất các thiết bị như hệ thống không khí và phòng sạch, sản phẩm gia công kim loại và các thiết bị chăn nuôi như hệ thống silo và cho ăn tự động.

Thời điểm hiện tại, SBG cho biết đang nghiên cứu, chuẩn bị cho sự phát triển các lĩnh vực mới trong tương lai như xử lý chất thải/rác thải, cơ khí phụ trợ cho ngành ô tô, và lĩnh vực năng lượng. Trong đó, việc đầu tư xây dựng trang trại cho thuê được xem là một chủ trương đẩy mạnh trong năm 2025, và là "xương sống", hỗ trợ cho nền tảng cơ khí công nghệ cao

Bên cạnh đó, SBG cũng sẽ áp dụng các biện pháp để cải thiện tỷ suất lợi nhuận, như đầu tư mạnh vào dây chuyền sản xuất tự động để giảm chi phí nhân công, tăng cường hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, sẽ cải thiện quy trình bán hàng, tăng cường sử dụng hệ thống phân phối online để giảm chi phí marketing.

Năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu 3.147 tỷ đồng trong đó doanh thu từ mảng cơ khí đạt 860 tỷ đồng tăng 48%, lợi nhuận sau thuế gần 44 tỷ đồng - tăng hơn 34% so với năm 2023. Theo Công ty, lợi nhuận tăng do có doanh thu từ hoạt động thanh lý tài sản (cụ thể là tài sản nhà máy Nghệ An) và hiện tại Công ty vẫn đang được hưởng chế độ ưu đãi thuế TNDN.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Sỹ Bá cho biết: “Từ lâu tôi đã có mong ước xây dựng một doanh nghiệp cơ khí và hiện tại đã có. SBG theo đó sẽ mang lại lợi ích cho hệ sinh thái Tập đoàn. Đơn cử, SBG phát triển được công nghệ sấy lúa liên hoàn hay công nghệ xử lý rác thải…. Tập đoàn nhờ áp dụng được công nghệ, cơ khí nên mọi sản phẩm bán ra đều rẻ hơn bên ngoài.

Ngược lại, đây cũng là điều may mắn cho SBG là có sẵn hệ sinh thái để rèn luyện trước khi đi ra bên ngoài. Dự kiến sau năm 2030, SBG sẽ mở rộng cung cấp ra bên ngoài, bao gồm các dịch vụ từ xử lý rác thải, phụ trợ cho ngành ô tô đến năng lượng tái tạo”.

Ông Bá cho biết thêm mấu chốt trong kinh doanh hiện nay là phát triển được ngành cơ khí công nghệ cao tại Việt Nam. Do đó, việc đầu tư hạ tầng, công nghệ, thiết bị hiện đại... là những kế hoạch mang tính “xương sống” của SBG.

Theo ước tính của SBG, năm 2030, ngành cơ khí dự tính có quy mô đến 310 tỷ USD, và SBG sẽ tập trung phát triển nhóm cơ khí xây dựng và nông nghiệp – chiếm tỷ trọng 20% của ngành. SBG đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 10,000 tỷ đồng vào năm 2030, bao gồm ba nhóm lĩnh vực chính là cơ khí công nghệ cao (thiết bị nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ ô tô, công nghiệp phụ trợ, hệ thống lạnh), năng lượng tái tạo (mặt trời, xử lý rác thải), và cho thuê trang trại chăn nuôi

Đến năm 2025, SBG dự kiến sẽ có nhà máy xử lý rác thải 200 tấn/ngày, Công ty sẽ vừa đốt vừa làm vi sinh. Đặc biệt là rác thải vỏ sầu riêng, SBG đã có công nghệ đốt để tạo ra than sinh học.

Kế hoạch dài hơi đến năm 2030, Công ty dự kiến đầu tư 2-3 nhà máy xử lý rác thải.