[ĐHĐCĐ FPT] Ông Trương Gia Bình: FPT trong tương lai có thể sánh vai với các tập đoàn AI hàng đầu thế giới

Chiều ngày 16/4/2026, CTCP FPT (mã CK: FPT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Hà Nội.

Phát biểu về định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Trương Gia Bình cho biết FPT đặt mục tiêu trong vòng 5–10 năm sẽ từng bước làm chủ các công nghệ lõi của quốc gia, đồng thời hướng tới vị thế ngang tầm với các tập đoàn chuyển đổi số và AI hàng đầu thế giới. Theo ông, FPT không chỉ vận hành như một hệ sinh thái mà còn xây dựng các liên minh với những tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft để triển khai các dự án công nghệ cao, đòi hỏi năng lực tích hợp sâu về hệ thống và đa lĩnh vực. Năm 2026 được xác định là mốc khởi đầu cho việc phát triển các "nhà máy công nghiệp tự động hóa" dựa trên AI, hướng tới mô hình tổ chức vận hành chủ yếu bằng AI trong khoảng 10 năm tới.

Đánh giá về xu hướng chung, ông Trương Gia Bình nhận định nhân loại đang bước vào kỷ nguyên của "nhà máy AI", trong đó dữ liệu là đầu vào và giá trị kinh tế là đầu ra. Theo ông, chuyển đổi AI là một quá trình không thể đảo ngược; các tổ chức nếu không triển khai hoặc triển khai chậm có nguy cơ bị loại khỏi cuộc cạnh tranh. AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đang tái định hình toàn bộ "hệ điều hành" của tổ chức, từ con người, thiết bị đến quy trình và công nghệ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh AI vẫn là công cụ, còn con người – đặc biệt là năng lực sáng tạo – giữ vai trò quyết định.

Về mức độ trưởng thành trong ứng dụng AI của doanh nghiệp, Chủ tịch FPT chia thành ba trạng thái. Ở trạng thái đầu tiên, nhiều doanh nghiệp mới dừng ở mức "công xưởng thủ công", khi nhân sự sử dụng các công cụ AI tạo sinh cho các tác vụ cá nhân như viết nội dung, lập trình, nhưng chưa tạo ra chuyển đổi mang tính hệ thống; phần lớn khách hàng của FPT trong năm qua vẫn ở giai đoạn này. Trạng thái thứ hai là "xưởng có dây chuyền", khi tri thức được tổ chức hóa và lan tỏa trong doanh nghiệp. Ở giai đoạn này, FPT cung cấp các bộ công cụ AI riêng, giúp doanh nghiệp – đặc biệt là các tập đoàn lớn – đảm bảo chủ quyền dữ liệu trên hệ thống của mình. Trạng thái cao nhất là "nhà máy công nghiệp hóa tự động hóa", trong đó trọng tâm là chuẩn hóa dữ liệu theo các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, tạo thêm, thống nhất, dùng chung".

Tính đến 14h20, Đại hội cổ đông có 2.730 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 60,56% cổ phần có quyền biểu quyết.



Năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 70.113 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.039 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,6% và 17,8% so với năm trước.



Trong năm 2026, Tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 15,8% và 15% (theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom).



Khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu dự kiến 52.650 tỷ đồng và lãi trước thuế 7.350 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 25% so với năm trước. Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác dự kiến ghi nhận doanh thu 5.930 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,3%, trong khi lãi trước thuế tăng 1,3% lên 4.279 tỷ đồng.



Đáng chú ý, FPT xác định AI-First là điều kiện tiên quyết để bứt phá trong giai đoạn 2026-2028. Tập đoàn đặt mục tiêu làm chủ chuỗi giá trị AI, từ mô hình, dữ liệu, hạ tầng tính toán đến ứng dụng và nhân lực. FPT đặt mục tiêu phổ cập giáo dục AI cho 20 triệu người dùng và đào tạo 10.000 nhân sự bán dẫn vào năm 2030.



Tại Đại hội, HĐQT cũng trình cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027, đồng thời miễn nhiệm ông Hiroshi Yokotsuka theo đơn từ nhiệm đề ngày 18/03/2026. Ứng viên được đề cử thay thế là ông Toshikazu Nambu (quốc tịch Nhật Bản), người có gần 40 năm gắn bó với Sumitomo. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao như CEO khu vực châu Mỹ, EVP & CFO, và hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch. Ông Toshikazu Nambu từng hợp tác với Chủ tịch Trương Gia Bình từ 2018 trong lĩnh vực công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT cho biết, Tập đoàn xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là hạt nhân trong chiến lược phát triển dài hạn, với định hướng triển khai đồng bộ từ hạ tầng, sản phẩm đến nguồn nhân lực. Ông cho biết, FPT đa phần là nhấn sự trẻ, công ty chưa sa thải một ai vì AI.

Doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ lớn như NVIDIA, Microsoft và SAP nhằm phát triển nền tảng công nghệ và triển khai các giải pháp AI quy mô lớn.

FPT hiện có 2 nhà máy AI nằm top 40 nhà máy lớn nhất thế giới do Nvidia công bố.

Song song, tập đoàn đầu tư xây dựng AI Factory để cung cấp năng lực tính toán hiệu suất cao cho khu vực, đồng thời tích hợp AI vào hơn 100 sản phẩm nội bộ và giải pháp khách hàng, qua đó giúp cải thiện hiệu suất lao động từ 30% đến 40% ở một số công đoạn.

Ở khía cạnh nguồn nhân lực, tập đoàn hiện sở hữu hơn 3.000 nhân sự chuyên sâu về AI và dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh phổ cập kiến thức AI trong hệ thống giáo dục khi triển khai chương trình trang bị kỹ năng AI cho 100% học sinh, sinh viên. Phương pháp đào tạo cũng được chuyển dịch theo hướng tăng cường tương tác trực tiếp với AI, hướng tới cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng người học.

Về định hướng công nghệ 2026, doanh nghiệp định hướng đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số và các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Các chương trình triển khai trong thời gian tới sẽ được thực hiện theo hướng thực chất hơn, đồng thời mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng.



Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phát triển các chương trình quy mô lớn gắn với thị trường, đi sâu hơn vào từng lĩnh vực cụ thể. Ở một số phân khúc, chất lượng sản phẩm và dịch vụ sẽ được cải thiện thông qua việc kết hợp với các chương trình đào tạo và phát triển.



Song song, doanh nghiệp dự kiến tăng cường các chính sách liên quan đến nguồn nhân lực, bao gồm cơ chế làm việc, đãi ngộ và chia sẻ kết quả, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Các chính sách hỗ trợ người lao động cũng sẽ được triển khai theo hướng cụ thể hơn, tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân và tăng mức độ gắn kết trong dài hạn.



Tại Đại hội, nói về định hướng chiến lược FPT 2026 – 2028, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết, FPT trong tương lai có thể sánh vai với các tập đoàn AI hàng đầu thế giới.

Một trong những thách thức lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là “khoảng cách tri thức”, khi ở nhiều tổ chức nhỏ hoặc truyền thống, tri thức chủ yếu tập trung vào một số cá nhân, dẫn đến rủi ro lớn nếu những người này rời đi. Theo ông, các tập đoàn lớn đã giải quyết vấn đề này bằng cách hệ thống hóa tri thức, chuyển đổi từ tài sản cá nhân sang tài sản tổ chức thông qua quy trình, công nghệ và công cụ, giúp nhân sự mới vẫn có thể làm việc hiệu quả và phát triển.



Chủ tịch FPT nhấn mạnh, bản chất của chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc ứng dụng phần mềm mà là xây dựng một “hệ điều hành” cho doanh nghiệp, bao gồm con người, quy trình – công nghệ và dữ liệu. Khi đó, hoạt động vận hành được chuẩn hóa và tự động hóa, giảm phụ thuộc vào yếu tố cá nhân và hạn chế sai sót.



Ông cũng chỉ ra rằng doanh nghiệp đã trải qua các giai đoạn từ thủ công, đến số hóa và hệ thống hóa, và hiện đang bước vào giai đoạn “AI-First”, nơi trí tuệ nhân tạo tham gia sâu vào vận hành. Trong mô hình này, AI đóng vai trò phân tích, hành động và hỗ trợ con người nâng cao năng suất.



Về dài hạn, ông Trương Gia Bình nhận định trong 10–15 năm tới sẽ hình thành các liên minh kinh tế liên tổ chức, với dữ liệu được kết nối xuyên suốt giữa doanh nghiệp, đối tác và khách hàng. Việc quản trị sẽ dựa trên dữ liệu thời gian thực thay vì báo cáo thủ công, qua đó tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành. Theo ông, chuyển đổi sang mô hình “hệ điều hành AI” không còn là lựa chọn mà là xu hướng tất yếu để doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh.





FPT dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% còn lại của năm 2025 trong quý 2/2026.

Sang năm 2026, FPT dự kiến duy trì mức cổ tức tiền mặt tối đa 20%, tiếp nối chính sách ổn định đã duy trì liên tục từ năm 2018 đến nay. Đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới) từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến thực hiện không muộn hơn quý 3/2026.



FPT cũng đề xuất phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ không quá 0.5% số cổ phần lưu hành, triển khai trong giai đoạn 2027-2029, với giá phát hành 10.000 đồng/cp và hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.



Đồng thời, FPT cũng trình ĐHĐCĐ sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ để cập nhật theo các quy định pháp luật mới nhất về doanh nghiệp và chứng khoán.



Toàn bộ các tờ trình tại Đại hội đều được thông qua.



