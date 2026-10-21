ĐHCĐ bất thường: PNJ báo lỗ 258 tỷ đồng quý III, cần huy động 8.000 tỷ đồng để phục hồi, dự kiến có lãi từ 2027

PNJ lần đầu công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với khoản lỗ 258 tỷ đồng. Công ty dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng để tái thiết và đặt mục tiêu có lãi trở lại từ năm 2027.

Sáng 21/10, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, với 1.128 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện 61,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, PNJ công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý III/2026 với doanh thu thuần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 62% xuống 609 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế âm 258 tỷ đồng, so với mức lãi 496 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Đáng lưu ý, khoản lỗ này chưa bao gồm dự phòng tổn thất 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi kim cương.

Theo ban điều hành, làn sóng khách hàng bán lại sản phẩm trong tháng 7 đã tạo áp lực lớn lên dòng tiền. Riêng tháng này, giá trị thu mua lại lên tới gần 6.000 tỷ đồng, gần bằng cả năm 2025. Tiền và tiền gửi của PNJ giảm từ khoảng 3.700 tỷ đồng cuối tháng 6 xuống còn 770 tỷ đồng cuối tháng 9.

Số dư 770 tỷ đồng đã bao gồm khoản vay cá nhân 700 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung, được giải ngân trong tháng 9 để hỗ trợ thanh khoản.

Trước tình hình này, PNJ công bố nhu cầu huy động khoảng 8.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 60% dành cho chương trình chuyển đổi chính sách thu đổi, 20% bổ sung vốn lưu động và 20% thanh toán các khoản vay. Công ty trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Về triển vọng, PNJ đưa ra kịch bản doanh thu đạt 43.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 100 tỷ đồng năm 2027. Sang năm 2028, lợi nhuận dự kiến tăng lên 1.200 tỷ đồng và đạt 1.600 tỷ đồng vào năm 2029, cùng doanh thu khoảng 57.700 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh đây là kịch bản phụ thuộc vào khả năng huy động vốn và triển khai thành công kế hoạch tái cấu trúc.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung thừa nhận PNJ đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong gần 40 năm phát triển, đồng thời gửi lời xin lỗi cổ đông vì những tổn thất và ảnh hưởng đến giá trị đầu tư.

Dù vậy, bà Dung nhấn mạnh trong gần 40 năm qua, PNJ đã nhiều lần vượt qua thách thức lớn nhờ tinh thần kiên cường, sự đồng lòng và khả năng thích ứng. Công ty vẫn có những nền tảng quan trọng như thương hiệu lâu năm, mạng lưới phân phối rộng khắp, năng lực chế tác và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm.

Theo Chủ tịch PNJ, những thành công trong quá khứ không phải sự bảo đảm cho tương lai. Vì vậy, công ty phải thay đổi để thích ứng với thị trường, củng cố nền tảng tài chính và từng bước khôi phục niềm tin của khách hàng, cổ đông từ năm 2027.