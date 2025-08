ĐH FPT hủy lễ hội lớn nhất năm, tưởng nhớ và tri ân thầy Hoàng Nam Tiến

Trước nỗi mất mát to lớn của Tập đoàn FPT và cộng đồng giáo dục khi ông Hoàng Nam Tiến - Thành viên sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT đột ngột qua đời, Ban Tổ chức FPTU FEST 2025 - Chương trình trải nghiệm công nghệ, sáng tạo và nghệ thuật lớn nhất trong năm của Trường Đại học FPT, mới đây đã chính thức thông báo hủy toàn bộ sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 03/08 tại Hòa Lạc.

Quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng từ phía Lãnh đạo Tập đoàn FPT, Ban Giám hiệu nhà trường và ý kiến từ cộng đồng, với tinh thần sẻ chia, nhân văn và tôn trọng sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của thầy Hoàng Nam Tiến cho sự nghiệp giáo dục và thế hệ trẻ Việt Nam.

Trước đó vào ngày 1/8, theo thông báo của BTC, sự kiện FPTU FEST 2025 vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch vào ngày 03/08/2025 tại Hòa Lạc. Ban Tổ chức sẽ dành một phút tưởng niệm trong chương trình để tri ân thầy Hoàng Nam Tiến.

"Việc tiếp tục tổ chức sự kiện là cách để chúng tôi thực hiện trọn vẹn tinh thần khai phóng, sáng tạo và nhân văn mà Thầy đã tâm huyết theo đuổi trong suốt cuộc đời cống hiến", nhà trường thông báo.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất trưa 2/8, sự kiện FPTU FEST 2025 chính thức bị hủy bỏ.

Toàn bộ thông báo của nhà trường như sau:

Cho những ai chưa biết, FPTU FEST là sự kiện thường niên, lớn nhất tại trường Đại học FPT. Năm nay, FPTU FEST dự kiến quy tụ 25.000 học sinh, sinh viên toàn quốc. Với chủ đề “FESTiVerse”, sự kiện sẽ mang đến trải nghiệm đa dạng từ công nghệ, giáo dục đến âm nhạc, với điểm nhấn là đại nhạc hội có sự góp mặt của Hoà Minzy, HIEUTHUHAI và MONO. Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ (VR, AI, IoT, robotics), hội thảo hướng nghiệp và vòng chung kết cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025. FPTU FEST khẳng định định hướng giáo dục gắn với thực tiễn, thúc đẩy giới trẻ chủ động khám phá bản thân và định hình tương lai.

Lễ viếng ông Hoàng Nam Tiến tại Hà Nội diễn ra từ 9 - 11h sáng ngày 4/8 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang bắt đầu 10h30 cùng ngày và hỏa táng sẽ được thực hiện tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.

Lễ viếng tại quê nhà Nghệ An bắt đầu từ 10 - 14h ngày 6/8/2025 tại xã Nam Kim Hoa, xã Trung Lộc, Nghệ An. Lễ an táng diễn ra vào 15h30 cùng ngày tại Nghĩa trang xã Nghi Thuận (cũ), Nghệ An.

Gia đình ông Hoàng Nam Tiến cũng thông báo đã chuẩn bị sẵn vòng hoa luân chuyển, xin phép không nhận hoa viếng để tránh lãng phí.