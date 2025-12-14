Đẹp đôi nhất lúc này: Mỹ nhân nghìn năm có một và tổng tài Quốc Trường xuất sắc hơn cổ tích

Chiều 13/12, tại một chương trình về thời trang tổ chức tại Vũng Tàu, Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Quốc Trường đã bất ngờ có khung hình chung khiến mạng xã hội dậy sóng. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên khi cả hai cùng tham dự sự kiện, nhưng visual đỉnh cao của cặp đôi cũng đủ khiến netizen không khỏi xuýt xoa.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc rực rỡ trong đó có khoảnh khắc chung khung hình cùng "tổng tài" Quốc Trường (Nguồn @hoahautrantieuvy.20).

Khoảnh khắc Tiểu Vy và Quốc Trường cùng xuất hiện trong một khung hình tại sự kiện đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Cùng là những cái tên thuộc hàng top visual, cả hai đều diện trang phục trắng - đen thanh lịch, tạo nên sự hài hòa hoàn hảo về màu sắc và phong cách. Dù chỉ là khoảnh khắc vô tình khi ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng khắc đắt giá của cặp đôi chú - cháu đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo.

Tiểu Vy với vẻ đẹp cổ điển, hiếm có kết hợp với Quốc Trường - nam diễn viên mang phong thái trưởng thành, lịch lãm đã tạo nên một tổ hợp nhan sắc xuất sắc hơn cả cổ tích.

Ảnh selfie đơn giản nhưng kết quả không tầm thường của bộ đôi cách nhau 12 tuổi.

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng còn không ngừng bình luận, khen ngợi vẻ đẹp đôi của cả hai. Nhiều fan còn nhen nhóm "đẩy thuyền", mong muốn hai người thực sự có duyên phận trong đời thực, không né tránh, Tiểu Vy còn dí dỏm nhận mình có "chất liệu bạn gái".

3 giây ngẫu nhiên chung khung hình của Tiểu Vy và Quốc Trường được quan tâm.

Tiểu Vy - Hoa hậu Việt Nam 2018, từ lâu đã quen được nhắc đến với danh xưng "mỹ nhân nghìn năm có một" của Vbiz. Với gương mặt V-line hoàn hảo, đôi mắt to tròn biết nói, sống mũi cao thẳng và nụ cười rạng rỡ, Tiểu Vy sở hữu vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa quyến rũ vẻ đẹp dễ khiến người đối diện "đổ gục" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau 7 năm đăng quang, Tiểu Vy không chỉ giữ vững phong độ nhan sắc mà còn ngày càng trưởng thành trong phong cách thời trang lẫn thần thái. Tại sự kiện vừa qua, Tiểu Vy xuất hiện với bộ váy lụa màu vàng champagne thanh lịch, tóc búi cao sang trọng mang hơi hướng cổ điển và lớp makeup tự nhiên tôn lên làn da trắng sáng.

Layout trong veo từ makeup artist Hiwon giúp Tiểu Vy thăng hạng nhan sắc.

Quốc Trường - "tổng tài" sinh năm 1988 gần đây vừa lọt Top 3 trong danh sách nam diễn viên điển trai hàng top làng phim Việt. Điều đặc biệt giúp anh trở thành hình mẫu nam thần trong mộng của nhiều cô gái chính nhờ việc sở hữu phong thái "tổng tài hàng real" từ ngoài đời thật. Với chiều cao 1m80, gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu và thần thái nam tính, Quốc Trường từng có thời gian làm người mẫu trước khi rẽ hướng sang diễn xuất và trở thành gương mặt quen thuộc.