Đèo Ngoạn Mục được lưu thông trở lại, khuyến cáo người dân đi chậm

Châu Tỉnh |

Tuyến đèo Ngoạn Mục đã thông xe trở lại sau hai ngày phong tỏa vì mưa lớn gây sạt lở

Sau nhiều ngày bị chia cắt vì mưa lớn và sạt lở tại nhiều vị trí, sáng 21-11, công an xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết tuyến đường đèo Ngoạn Mục đã được thông xe, các phương tiện có thể di chuyển bình thường. 

Lực lượng chức năng vẫn duy trì tuần tra để theo dõi diễn biến địa hình do nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở khi thời tiết còn phức tạp. 

Đèo Ngoạn Mục được lưu thông trở lại, khuyến cáo người dân đi chậm- Ảnh 1.

Một điểm sạt lở trên đèo Ngoạn Mục, hiện đã được khắc phục

Người dân khi qua đèo được khuyến cáo giảm tốc độ, quan sát kỹ các điểm taluy, không dừng đỗ ở khu vực có nguy cơ mất an toàn. 

Trường hợp gặp sự cố, người dân liên hệ ngay số điện thoại của công an xã để được hỗ trợ. 

Trước đó, đèo Ngoạn Mục đã bị cấm hoàn toàn các phương tiện lưu thông từ 12 giờ trưa 19-11 do nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. 

