Khuya 19/11, khu vực Km 226+500 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (thuộc địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ) đã bị sụt lún nghiêm trọng, toàn bộ mặt đường đã bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Chiếc xe khách 45 chỗ dừng ngay trước khu vực sụt lún trên đèo Mimosa.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 23h50 đêm 19/11. Toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy, với chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành 2 phần.

Điểm sụt lún rất lớn khiến đèo Mimosa chia cắt hoàn toàn.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một vài phương tiện; trong đó, có chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi, đã kịp thời dừng ngay miệng vực đứt gãy. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã kịp thời ứng cứu đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Sụt lún trên đèo Mimosa tạo thành hố sâu và rộng, chia tách toàn bộ mặt đường đèo

Hiện tại, lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khảo sát và triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt ở hiện trường đặt biển cảnh báo, triển khai phương án cứu nạn cứu hộ

Tối 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, khơi thông đất đá, giải cứu bé gái 8 tuổi bị kẹt trong đống đổ nát sau vụ sạt lở trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ taluy dương đổ ập xuống nhà dân bên trong con hẻm thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Lúc này, nhiều người trong nhà kịp chạy ra ngoài thoát thân, riêng bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 19h10, bé gái được lực lượng chức năng giải cứu, đưa ra ngoài an toàn, giao cho gia đình chăm sóc.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, hỗ trợ người dân dọn dẹp đất đá, đảm bảo an toàn.

Cũng trong tối 19/11, ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc một người đàn ông bị lũ cuốn trôi mất tích.

Cụ thể, khoảng 16h30 cùng ngày, ông Thắng (38 tuổi, chủ một trang trại nuôi cá tầm) trên địa bàn thôn Đông Mang (xã Lạc Dương) bị nước lũ cuốn trôi mất tích trong lúc làm việc tại trang trại nuôi cá tầm.

Theo người dân, vào thời điểm trên, tại xã Lạc Dương xảy ra mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh. Lúc này, sợ nước lũ chảy vào trang trại nuôi cá tầm nên ông Thắng tìm cách gia cố bờ đê ngăn lũ thì bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, UBND xã Lạc Dương và các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.