Theo báo cáo của Đội cảnh sát giao thông đường bộ Phòng PC08 Khánh Hòa, xe ô tô khách Phương Trang mang biển kiểm soát 50H-531... đang đi trên quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang, khi đến Km 45 thì bất ngờ bị đá tảng lớn và đất cát từ trên núi rơi xuống khiến xe bị hư hỏng nặng.

Theo báo cáo ban đầu, vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến 6 người chết (3 nam, 3 nữ) và 19 người bị thương. Trên xe có tổng cộng 32 người.

Các nạn nhân bị thương gồm.

1. Nguyễn Thị Sường – Chấn thương cột sống lưng

2. Nguyễn Long Cường – Gãy xương trụ trái

3. Lê Thị Thúy Quyên – Chấn thương đầu

4. Lê Thị Kim Nhuận – Đa chấn thương

5. Lường Văn Hoài – Trật khớp

6. Trần Thị Anh Đào – Trật khớp lưng

7. Đào Đăng Thương – Chấn thương đầu

8. Võ Duy Khánh Vân – Chấn thương đầu/động

9. Võ Thị Hai – Chấn thương ngực kín – gãy xương đòn

10. Nguyễn An Ninh – Chấn thương cột sống

11. Đoàn Minh Hậu – Gãy cổ–vai & xương đùi trái

12. Nguyễn Văn Bảo – Đa chấn thương

13. Nguyễn Văn Tới – Gãy xương bàn chân

14. Huỳnh Đức Khiển – Chấn thương đầu

15. Võ Trường Sinh – Gãy xương bàn chân

16. Trần Văn Hải – Chấn thương bụng

17. Trần Văn Nam – Chấn thương ngực kín & gãy xương đòn

18. Trương Thị Mỹ Linh – Gãy xương cánh tay trái

19. Cao Thị Vân – Chấn thương đầu