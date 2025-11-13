Đèo Cả báo tin vui: Cầu có trụ tháp cao tương đương tòa nhà 35 tầng, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam vừa vượt tiến độ

Cầu Đại Ngãi 1 vượt tiến độ hạng mục cọc khoan nhồi

Ngày 12/11, CTCP Tập đoàn Đèo Cả cho biết, toàn bộ hạng mục cọc khoan nhồi của cầu Đại Ngãi 1 đã hoàn thành vượt tiến độ gần 1 tháng. Các hạng mục thân trụ, xà mũ dự kiến sẽ hoàn thành trước tết âm lịch 2026.

Ông Cao Ngọc Nam - Phó Tổng Giám đốc Đèo Cả cho biết, công trường đang tổ chức 30 mũi thi công, huy động hơn 400 cán bộ, kỹ sư, công nhân, 150 máy móc thiết bị, với các thiết bị hiện đại như máy khoan cọc nhồi cỡ lớn, cần cẩu 300 tấn, sà lan 5.000 tấn.

Do công trình nằm ở vị trí gần biển, trong thời tiết mưa, gió và điều kiện địa chất phức tạp, nhà thầu phải xây dựng mô hình và tổ chức thí nghiệm hầm gió ở nước ngoài.

Ngoài ra, hai trụ chính của cầu có quy trình thi công phức tạp. Với nền đất yếu của đồng bằng sông Cửu Long, cầu Đại Ngãi 1 được thiết kế hệ cọc khoan nhồi lớn nhất và sâu nhất Việt Nam, với đường kính 2,5m và sâu đến 116m, tương đương cầu Vàm Cống.

Công trình thi công cầu Đại Ngãi 1 (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Theo tính toán ban đầu, trung bình mỗi cọc nhà thầu phải thi công trong 6 ngày, dự kiến hoàn thành hạng mục vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, nhà thầu đã hoàn thành hạng mục vượt tiến độ gần 1 tháng so với kế hoạch, đánh dấu bước chuyển quan trọng để chuẩn bị thi công bệ tháp và thân tháp dây văng.

Đèo Cả cho biết, khó khăn lớn nhất là điều kiện thời tiết không thuận lợi, khi khu vực Tây Nam Bộ đang bước vào mùa mưa giông. Để giữ vững kế hoạch, Ban điều hành chủ động bố trí nhân lực, thiết bị dự phòng, điều chỉnh phương án thi công linh hoạt để vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì nhịp độ công việc, hạn chế tối đa tác động của thời tiết.

Theo báo cáo của Ban điều hành, toàn bộ 60 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m của cầu dẫn đã hoàn thành, cùng với đó là 6 bệ trụ, 2 thân trụ, 1 xà mũ và 25/28 dầm SuperT đã thi công xong, dự kiến Tết Âm lịch 2026 sẽ hoàn thiện toàn bộ phần thân trụ và xà mũ, tiến tới thi công kết cấu phần trên trong năm mới.

Phó Tổng Giám đốc Đèo Cả cho biết, thời gian tới, liên danh nhà thầu sẽ tập trung toàn lực để hoàn thành đổ bê tông bệ trụ tháp với khối lượng hơn 9.000m³. Đây là hạng mục quy mô lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thiết bị, nhân lực và giải pháp thi công, đảm bảo vừa an toàn vừa đúng yêu cầu kỹ thuật.

Cây cầu hơn 3.900 tỷ đồng, được thiết kế theo kết cấu dây văng cấp đặc biệt

Cầu Đại Ngãi 1 có tổng giá trị xây lắp 3.907 tỷ đồng, là hạng mục chính thuộc gói thầu 15XL của dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi. Công trình có chiều dài hơn 3km, trong đó phần cầu chính dài 2,59km, rộng 21,5m, bắc qua luồng Định An của sông Hậu.

Phối cảnh cầu Đại Ngãi 1 (Ảnh: Đèo Cả)

Cầu được thiết kế theo kết cấu dây văng cấp đặc biệt, sơ đồ nhịp chính 210+450+210m với hai trụ tháp chính hình chữ A cao 110m, tương đương tòa nhà 35 tầng. Bên cạnh đó, cây cầu có nhịp chính dài 450m, lớn thứ hai Việt Nam sau cầu Cần Thơ (550m) và là cầu dây văng đầu tiên do tư vấn trong nước thực hiện.

Gói thầu do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công, thời gian thực hiện 1.250 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2028.

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ cùng với cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên nâng cao năng lực vận tải cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh duyên hải phía Nam và với TP. Hồ Chí Minh, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải, mở rộng giao thương và phá bỏ thế độc đạo của Quốc lộ 1A.



