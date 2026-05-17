HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đèn xanh bất ngờ chuyển đỏ khi đang đi có bị phạt nguội: Cục CSGT chỉ rõ, hàng triệu người dân cần chú ý ngay!

Phương Anh
|

Người dân cần chú ý, nắm chắc thông tin này khi tham gia giao thông để tránh mất tiền oan trong mọi trường hợp.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh luận xoay quanh tình huống đèn tín hiệu giao thông hoạt động bất thường, như đèn xanh chưa hết thời gian đếm ngược đã bất ngờ chuyển đỏ hoặc đèn nhấp nháy liên tục khiến nhiều tài xế lo ngại bị phạt nguội oan.

Liên quan tới vấn đề này, theo báo Lào Cai thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, người tham gia giao thông sẽ không bị xử phạt trong trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc hỏng.

Đèn xanh bất ngờ chuyển đỏ khi đang đi có bị phạt nguội: Cục CSGT chỉ rõ, hàng triệu người dân cần chú ý ngay! - Ảnh 1.

Theo Cục CSGT sẽ không xử phạt khi đèn bất ngờ chuyển xanh sang đỏ

Cụ thể, Cục CSGT cho biết hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thắc mắc của tài xế ô tô, xe máy về việc khi đang lưu thông trên đường thì gặp tình huống đèn tín hiệu bị lỗi như nháy đỏ liên tục hoặc bộ đếm giây đèn xanh chưa hết nhưng đột ngột chuyển sang đỏ.

Về vấn đề này, đại diện Cục CSGT khẳng định đối với trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc hỏng, lực lượng chức năng sẽ không xử phạt các trường hợp bị ghi nhận vi phạm, dù phát hiện trực tiếp hay thông qua hệ thống camera giám sát.

Theo Cục CSGT, khi gặp trường hợp đèn giao thông bị lỗi, người điều khiển phương tiện có thể phản ánh trực tiếp với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường để được kiểm tra và xử lý.

Đáng chú ý, với các trường hợp bị camera ghi nhận lỗi vượt đèn đỏ, khi nhận được thông báo vi phạm và tới làm việc với cơ quan chức năng, người dân có quyền yêu cầu xem lại toàn bộ hình ảnh, video vi phạm để xác định có thực sự vi phạm hay không, đồng thời kiểm tra xem hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại thời điểm đó có gặp lỗi hay không.

Ngoài dữ liệu từ cơ quan chức năng, người dân cũng có thể cung cấp thêm hình ảnh hoặc video từ camera hành trình, camera an ninh ven đường để chứng minh đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc hỏng.

Bên cạnh đó, cục CSGT cũng cho biết nếu phát hiện đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc hoạt động bất thường, người dân có thể phản ánh tới Cục CSGT hoặc Phòng CSGT các địa phương.

Hoặc, người dân có thể chủ độngphản ánh qua ứng dụng VNeTraffic hoặc số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT được công khai để cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận và xử lý.

Tổng hợp


Tags

đèn đỏ

CSGT

phạt nguội

đèn xanh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại