“Đến WeChoice Awards 2024 vì các Anh Trai nhưng ở lại vì tất cả nhân vật truyền cảm hứng”

Cuối năm, luôn là khoảnh khắc để chúng ta nhìn lại mọi thứ. Sẽ có điều tốt đẹp để nhớ, sẽ có sự kiện đau lòng muốn quên đi, và cũng từ đó, xuất hiện nhiều chân dung để ta biết ơn và ngưỡng mộ.

Đó cũng là lúc WeChoice Awards - giải thưởng thường niên quay trở lại để tôn vinh những con người, sự kiện, những niềm cảm hứng sống tích cực.

Năm nay, 2024, WeChoice Awards mang chủ đề “Việt Nam tôi đó”. Chỉ sau 5 ngày mở cổng bình chọn (25/12), tất cả đã chứng kiến sự bùng nổ voting chưa từng có. Nguồn cảm hứng “Việt Nam tôi đó” đã thật sự chạm đến cảm xúc của rất nhiều người.

Xuất phát từ việc đến với WeChoice Awards để “góp phiếu bầu” cho thần tượng, nhiều bạn trẻ thừa nhận rằng, họ ở lại với các đề cử WeChoice Awards lâu hơn vì thật sự xúc động với những câu chuyện truyền cảm hứng khác.

Đó là những người không hoạt động nghệ thuật, những người ngày đêm lao vào vùng hiểm nguy mà chẳng cần ai biết đến, những người miệt mài trên sàn đấu hay vượt qua sa mạc khắc nghiệt… Ở họ toả ra nguồn năng lượng cực lớn, khiến bất cứ ai có cơ hội “tiếp xúc”, lắng nghe câu chuyện đều được truyền cảm hứng.

Tất cả cộng đồng quan tâm đến WeChoice Awards dù là vì lý do gì, hay vì ai đi nữa thì cuối cùng cũng đều kết nhau lại, hướng về chung 1 mục đích: Tôn vinh, lan toả, biết ơn những điều tốt đẹp.

Giống như tinh thần mà WeChoice Awards luôn gửi gắm: Niềm cảm hứng nào cũng đáng trân quý!

Voting kỷ lục cho 2 show Anh Trai ở WeChoice

2024 chứng kiến sự lên ngôi của 2 show truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi. Nơi có 63 anh trai là 63 nghệ sĩ Việt từ trẻ đến “lão làng”, mang câu chuyện truyền cảm hứng bước qua những rào cản cá nhân, đến gần với “hào quang”.

Trước đây, người ta thường nghe nói nhiều đến fan rồi văn hóa thần tượng ở nước ngoài. Ấy thế mà năm 2024 này khán giả Việt lại chứng kiến tình yêu dành cho những idol quốc nội của fan cũng chẳng hề kém cạnh.

Bằng từng ấy những tình yêu dành cho nghệ sĩ, cho các thần tượng giải trí của mình, người hâm mộ chắc chắn không thể ngồi yên khi thấy “bias” của mình xuất hiện trong các hạng mục tại WeChoice Awards 2024.

Chỉ vài tiếng sau khi công bố các hạng mục bình chọn, các nền tảng đã rần rần chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện chưa từng được nghe về các anh trai mà mình yêu quý.

2 show truyền hình bùng nổ trong năm 2024 vừa qua

Đó có thể là những cảm xúc xúc động về câu chuyện không bao giờ tổ chức sinh nhật vì ngày đó dành để phục vụ cho các anh em, đồng chí trong quân ngũ ngày 22/12 của NSND Tự Long. Hay sự cảm mến về cách SOOBIN làm nghề, luôn nung nấu, đem cây đàn bầu - âm nhạc dân gian đến gần hơn với đại chúng.

Đó cũng có thể là những bài đăng về HIEUTHUHAI - nam rapper trẻ có tư duy “đỉnh của chóp”, thích làm người Việt Nam, tự hào vì mình là một người sống đàng hoàng. Hoặc, những người lần đầu biết tới Quang Hùng, rơi nước mắt vì những nỗ lực lựa chọn ở lại với âm nhạc, nghệ thuật nước nhà để thoát mác “con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế”.

Hàng loạt những lời ca tụng, tán dương của người hâm mộ dành cho nghệ sĩ, các hiện tượng giải trí mà họ yêu mến và không quên kèm theo lời kêu gọi bình chọn. Những cuộc đua vote căng thẳng, sát nút từ fan của 2 chương trình nói chung và fan của từng nghệ sĩ nói riêng đã chứng minh niềm cảm hứng được truyền đi từ các nghệ sĩ là rất lớn.

Minh chứng rõ nét nhất chính là con số 1 triệu lượt vote sau 5 ngày WeChoice Awards 2024 mở cổng bình chọn. Đây cũng là kỷ lục chưa bao giờ từng có tại WeChoice Awards.

Tình yêu của người hâm mộ được minh chứng rõ qua từng lượt bình chọn cho các nghệ sĩ, chương trình yêu thích

Xuất hiện những người thường có cả triệu người thương

Tuy nhiên, ở WeChoice Awards 2024, còn có những niềm cảm hứng khác!

Nhiều bạn trẻ thừa nhận rằng mình vào cổng bình chọn của WeChoice Awards 2024 để vote cho thần tượng nhưng điều níu chân họ lại chính là những câu chuyện đời thường đầy xúc động.

Cộng đồng bắt đầu đăng tải lên MXH về những niềm cảm hứng mà họ thấy thật sự ấn tượng: Những chiến sĩ của Trung Đoàn 98 (Sư Đoàn 316) với 14 ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp ở Làng Nủ; Nhà giáo vĩ đại Nguyễn Xuân Khang - cả đời cống hiến cho nền giáo dục nước nhà, nhận nuôi 22 học sinh may mắn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng diễn ra ở Làng Nủ; Trưởng Thôn Ma Seo Chứ làm nên kỳ tích trong cơn lũ dữ của siêu bão Yagi - cứu sống 17 hộ dân thôn Kho Vàng;...

“Với mình đây chính là những niềm cảm hứng để bước tiếp, sống một đời tử tế và yêu thương mọi người. Họ không phải là người của công chúng, cũng không tự kêu gọi bình chọn cho mình nhưng họ lại là những người vì công chúng. Mình bình chọn cho họ như một cách thể hiện sự tri ân vì họ xứng đáng được nhận những điều này, xứng đáng được biết đến nhiều hơn và được tôn vinh”, một trong số những bài đăng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Những bài đăng kêu gọi bình chọn cho tất cả những câu chuyện truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2024 đều nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng

Từ những bài đăng ban đầu - yêu thương bắt đầu được nhân rộng và lan đi như 1 cơn gió.

Không ai bảo ai, mỗi người đều tự động bình chọn cho những câu chuyện cảm hứng ấy. Không phải để đua top, chỉ đơn giản là: Câu chuyện này, con người ấy thực sự lay động tôi. Tôi là người Việt, tôi rất động vì những người Việt xung quanh mình.

Đặc biệt hơn, ngay cả những cộng đồng fan của 2 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai Say Hi và fan của riêng lẻ từng nghệ sĩ họ cũng gác lại những ganh đua thường thấy và cùng nhau kêu gọi bình chọn cho tất cả các đề cử. Thậm chí, các fan còn dành thời gian đọc không sót một chữ nào để đồng cảm và thấu hiểu với câu chuyện, hành trình của mỗi nhân vật.

“Tôi tham gia vote WeChoice Awards vì các nghệ sĩ mà tôi yêu thích nhưng rồi điều khiến tôi rơi nước mắt và giữ chân tôi lại là những câu chuyện truyền cảm hứng của những đề cử xã hội. Thực sự cảm động vì đã đưa tôi đến với nền văn minh này, để tôi biết trân trọng nỗ lực của mình, của mọi người. Cảm ơn rất nhiều và nếu có thể, hãy bình chọn cho tất cả những đề cử ấy, vì họ vô cùng xứng đáng”.

“Em là fan của chương trình Anh Trai Say Hi nhưng em bình chọn hết cho tất cả các đề cử. Ngoài hạng mục truyền cảm hứng, các đề cử khác cũng rất ý nghĩa đấy là những bạn trẻ Gen Z và dự án do họ làm ra. Em thấy có những bạn thực sự rất giỏi, dự án vì cộng đồng cũng rất tốt luôn. Mọi người bấm vào đọc, đảm bảo sẽ rất cảm động và ngưỡng mộ họ thêm nhiều hơn nữa”.

“Mình là ‘Gai con’, những ngày đầu mình chỉ tập trung vote cho các nghệ sĩ nhà mình. Nhưng vừa rồi có thời gian ngồi lại đọc, thì mình chăm chỉ vote cho cả những đề cử cảm hứng khác. Thậm chí, mình còn mong họ phải được đứng ở top 1, top 2 nữa kìa. Mọi người ấn tượng nhiều về câu chuyện ở Làng Nủ rồi thì mình kêu gọi thêm cho Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - những công trình nghiên cứu văn hoá của thầy đã giúp mình rất nhiều; ‘Biệt đội’ Sài Gòn Xanh cũng là đề cử có sức ảnh hưởng mà mình muốn được lan toả hơn; Hay cô bạn Giao Cùn, dancer MT POP,... ai cũng xứng đáng hết mọi người ơi”.

“Mặc dù Threads này được lập ra để đu các anh trai yêu quý của tôi nhưng mà hôm nay sẽ ‘lạm quyền’ một bữa vì tình đoàn kết dân tộc, vì những nghĩa cử cao đẹp, những chiến sĩ không ngại khó ngại khổ, đi đầu trong việc giúp đỡ nhân dân”.

Rất nhiều những chia sẻ, những bình luận của người hâm mộ giải trí lan toả, kêu gọi cho các đề cử truyền cảm hứng khác. Cuộc sống này có nhiều sự kết nối hơn bạn vẫn nghĩ và tinh thần “Việt Nam tôi đó” chính là vậy!

Đến vì các anh trai nhưng ở lại vì tất cả những niềm cảm hứng

Ai cũng là người Việt Nam, niềm cảm hứng nào cũng đẹp!

Nghệ sĩ sao thì fan cũng vậy. Cách người hâm mộ đang làm, đang thể hiện sự trân trọng đôi khi cũng phản chiếu ngược lại, tạo nên hình ảnh của nghệ sĩ.

Cho dù bạn là fan nhà A, hay bias nhà B, thích cuồng nhiệt anh C hay muốn “bế” idol D,... thì cuối cùng bạn vẫn là người Việt Nam, vẫn sẽ có chung những niềm yêu thích, tự hào, ngạo nghễ giống nhau.

Khi nhìn vào những điều truyền cảm hứng ở WeChoice Awards 2024, tôi tin rằng người trẻ chúng ta sẽ cảm thấy tự hào vì được sống ở đây - ở Việt Nam, được trưởng thành giữa tình yêu thương, là một phần nhỏ được bao bọc trong vòng tay lớn.

“Nên bầu chọn cho ai, hay không nên bầu chọn cho ai? Tôi nghĩ câu hỏi này không còn cần thiết nữa. Sở thích khác nhau nhưng chúng mình đều lớn lên và yêu thương Việt Nam. Nên niềm cảm hứng nào cũng đẹp, cũng xứng đáng được nhận sự tri ân”, một bạn trẻ bình luận.

Cuối cùng, điều mà có lẽ ai cũng muốn nói với nhau khi bước đến bình chọn tại WeChoice Awards 2024 đó chính là: Cảm ơn bạn, vì đã không bỏ qua những điều xứng đáng!

