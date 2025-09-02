Đen Vâu và Hoa hậu cao nhất Vbiz chung khung hình, nhìn kỹ phát hiện 1 chi tiết gây bất ngờ

Mặc dù đã kết thúc nhưng đến hiện tại những khoảnh khắc liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vẫn thu hút sự chú ý. Trong Khối văn hoá - thể thao, cộng đồng mạng thi nhau bàn tán về một khoảnh khắc "đắt giá" đến bất ngờ: Đen Vâu và Á hậu Bảo Ngọc cùng xuất hiện trong một khung hình.

Nếu như nhiều nghệ sĩ gây ấn tượng bằng nụ cười rạng rỡ hay outfit nổi bật, thì riêng bức ảnh này lại "gây bão" đơn giản chỉ vì chiều cao của 2 nhân vật chính quá khủng. Cư dân mạng còn hài hước gọi đây là 2 "cây sào" của Khối nghệ sĩ, màn đọ chiều cao khó phân thắng bại. Bởi lẽ nếu nhìn kỹ, Hoa hậu cao nhất Vbiz Bảo Ngọc và Đen Vâu có chiều cao hao hao nhau. Hoa hậu Bảo Ngọc từng tiết lộ cô cao 1,86m, còn theo nhiều thông tin, Đen Vâu cũng cao tầm 1,85 -1,86m. Đây đích thị là 2 "người khổng lồ", giữa dòng người đứng đâu cũng nổi bần bật.

Cuối cùng, 2 "cây sào" Khối nghệ sĩ cũng xuất hiện cùng nhau chung khung hình

Đáng nói, trong suốt đội hình diễu hành, Đen Vâu gần như chiếm spotlight tuyệt đối. Với chiều cao 1m86 và dáng người cao lêu nghêu đặc trưng, nam rapper dễ dàng trở nên nổi bật giữa hàng nghìn người. Mỗi bước chân dài sải rộng của anh khiến nhiều khán giả ví như một "người khổng lồ" đang ung dung tiến bước giữa biển người rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Không chỉ vậy, khoảnh khắc Đen Vâu giơ tay vẫy chào khán giả hai bên đường càng làm không khí thêm náo nhiệt, gợi cảm giác vừa gần gũi vừa tự hào.

Đen Vâu giản dị nhưng đi đến đâu nổi bật đến đấy

Đen Vâu như "người khổng lồ" vì chiều cao gần 1,9m

Đen Vâu luôn nổi bật trong đội hình Khối Văn hoá - Thể thao

Còn ở đội các nghệ sĩ biểu diễn, Hoa hậu Bảo Ngọc cũng chẳng hề kém cạnh khi nhanh chóng trở thành tâm điểm của khán giả. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m86, thuộc hàng "khủng" nhất dàn mỹ nhân Vbiz Bảo Ngọc dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn ngay khi xuất hiện trong tà áo dài đỏ rực in hình ngôi sao vàng. Không chỉ gây choáng bởi vóc dáng cao ráo, cân đối, nàng hậu còn ghi điểm với thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và phong cách trình diễn duyên dáng.

Hoa hậu Bảo Ngọc gây ấn tượng với chiều cao khủng, thân thiện trước giờ G diễu hành (Clip: Thanh Xuân)

Hoa hậu Bảo Ngọc cao vượt trội trong khung ảnh cùng Song Luân, Lương Thuỳ Linh

Hoa hậu Bảo Ngọc tích cực tham gia hoạt động trong những ngày vừa qua







