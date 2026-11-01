Đen Vâu có mối quan hệ gì với Á quân của Olympia - Nguyễn Huy Quang Minh?

Đen Vâu xuất hiện trên sóng Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, gửi lời nhắn đặc biệt tới thí sinh Quang Minh.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức diễn ra vào sáng nay 1/11. Tại những câu hỏi cuối cùng của phần thì Về đích - Đây cũng là chặng đua quyết định cục diện trận Chung kết, nam rapper Đen Vâu bất ngờ xuất hiện không phải trên sóng trường quay mà trong một clip quay ủng hộ các thí sinh.

Đen Vâu xuất hiện trên sóng Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia. Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của nam rapper sinh năm 1989, anh xuất hiện bất ngờ trên sóng chương trình để gửi lời chúc đến một người hâm mộ đặc biệt của mình là Nguyễn Huy Quang Minh (SN 2009), học sinh lớp 11 Sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên). Trước trận Chung kết, ban tổ chức đã kết nối với Đen Vâu để gửi đến nam sinh những lời động viên tinh thần.

Trong video, Đen Vâu bày tỏ sự bất ngờ và hạnh phúc khi biết mình có một người hâm mộ vừa học giỏi vừa yêu thích nhạc rap: “Nguyễn Huy Quang Minh ơi, ê-kíp cho anh biết em là một fan của Đen và điều đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc và bất ngờ. Vì anh không nghĩ một người học giỏi như em lại có thời gian nghe nhạc, đặc biệt là nhạc rap nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Đen không biết phải chia sẻ điều gì hơn nữa. Đen chỉ mong em bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc thi ngày hôm nay".

Đen Vâu gửi lời chúc tới 1 người hâm mộ của anh - là thí sinh Quang Minh. Ảnh chụp màn hình

Cậu bạn ghi điểm với sự bình tĩnh, tự tin. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ gửi lời động viên đến Quang Minh, nam rapper còn nhắn nhủ cả 4 thí sinh góp mặt trong trận Chung kết Olympia năm thứ 26 hãy tự tin và trân trọng hành trình mình đã trải qua. “Bốn em không phải là đối thủ của nhau. Trong cuộc thi này, các em là một khối đoàn kết và mục tiêu lớn nhất là mở ra cánh cửa tri thức”, Đen Vâu chia sẻ.

Sự xuất hiện bất ngờ của nam rapper trên sóng Olympia nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Đoạn video ghi lại lời nhắn gửi của anh cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò về mối liên hệ giữa Đen Vâu và chương trình.

Đen Vâu từng chia sẻ mình là khán giả thường xuyên theo dõi chương trình từ thời còn học cấp 2. Tháng 10/2025, nam rapper trực tiếp xuất hiện tại Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, giao lưu với các thế hệ thí sinh và biểu diễn tiết mục Friendship cùng Hiền VK và các cựu thí sinh.

Đen Vâu (tên thật Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989) là rapper được đông đảo khán giả biết đến với phong cách âm nhạc mộc mạc, giàu chất tự sự, thường khai thác những câu chuyện đời thường và các vấn đề xã hội. Trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, anh từng có khoảng 7 năm làm công nhân vệ sinh môi trường tại Hạ Long. Đen ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Đưa Nhau Đi Trốn, Bài Này Chill Phết, Hai Triệu Năm, Lối Nhỏ, Đi Về Nhà, Mang Tiền Về Cho Mẹ và Nấu Ăn Cho Em. Thời gian gần đây, Đen vẫn duy trì hoạt động âm nhạc với những sản phẩm mang màu sắc riêng.

Trong trận Chung kết Olympia 2026, Nguyễn Huy Quang Minh có khởi đầu chưa thực sự thuận lợi khi chỉ giành được 10 điểm sau phần thi Khởi động, tạm xếp cuối trong 4 nhà leo núi

Tuy nhiên, nam sinh Trường THPT chuyên Thái Bình dần lấy lại phong độ ở những vòng thi tiếp theo. Đặc biệt, phần thi Tăng tốc giúp Quang Minh cải thiện đáng kể điểm số, đưa tổng điểm lên 130.

Quang Minh là Á quân của Đường Lên Đỉnh Olympia 2026. Ảnh chụp màn hình

Bước vào phần thi Về đích với gói câu hỏi 3 câu, mỗi câu 20 điểm, Quang Minh trả lời đúng câu hỏi đầu tiên về Văn học nhưng chưa thể ghi điểm ở câu hỏi Toán học tiếp theo. Ở câu cuối cùng liên quan đến thành phần hợp kim của niken, nam sinh quyết định chọn ngôi sao hy vọng và xuất sắc trả lời chính xác, mang về 40 điểm. Khép lại trận Chung kết, Quang Minh đạt 180 điểm, giành vị trí Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Nguyễn Huy Quang Minh là học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), đại diện khu vực Quý III góp mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng, nam sinh từng gây chú ý với thành tích 250 điểm ở cuộc thi Tuần và đặc biệt là 345 điểm tại cuộc thi Tháng 1 - Quý III, trở thành thí sinh có điểm số cao nhất trong các cuộc thi tháng của Olympia năm nay. Tiếp đó, Quang Minh giành chiến thắng Quý III với 225 điểm, chính thức ghi tên mình vào trận Chung kết năm. Tại đây, nam sinh khép lại hành trình với 180 điểm và giành ngôi Á quân.