Đen tung bài mới về cha trước Tết

Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, Đen vừa chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Việc Lớn, tiếp nối truyền thống ra nhạc mới về đề tài gia đình mỗi dịp đầu năm.

Sau loạt sáng tác đình đám dành cho mẹ như Đi Về Nhà, Mang Tiền Về Cho Mẹ, Vị Nhà…, lần đầu tiên, Đen viết về hình tượng người cha trong Việc Lớn.

Thông qua ca khúc, Đen vinh danh những người đàn ông đang làm một "công việc" đặc biệt lớn lao - làm cha, lao động chân chính để nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình.

Đó đều là giá trị quý như vàng trong đời sống từ xưa đến nay, được Đen gợi nhắc bằng âm nhạc đậm tính tự sự và lời ca chân thành chạm đến mọi trái tim.

Đen đã đặt nhiều tâm huyết khi sáng tác Việc Lớn nhằm truyền tải trọn vẹn tâm tư của bậc làm cha mẹ, đồng thời giữ trọn dấu ấn cá nhân được chắt lọc từ hành trình dài quan sát cuộc đời.

Vẫn là nhạc của Đen với phần điệp khúc bắt tai thể hiện bởi nhóm Dòng Thời Gian kết hợp cùng phần rap sâu sắc, sử dụng nhiều phép ẩn dụ, so sánh để tạo ra những liên tưởng sống động cho người nghe.

Hình ảnh cha - con mang tính biểu tượng cho sự gắn bó bền chặt giữa một con người với mái ấm của mình, biến Việc Lớn thành lời động viên ý nghĩa mà Đen gửi đến những ai đã, đang và sẽ lập gia đình.

MV Việc Lớn được kể bằng góc nhìn của một người cha, đan cài hai câu chuyện không song song mà tiếp nối, soi chiếu lẫn nhau như những vòng tròn ký ức.

Ở hiện tại, đó là hành trình của một người đàn ông trưởng thành, lập gia đình, đi làm xa để nuôi con và nỗ lực mang đến cho con một cuộc sống đủ đầy. Từ nhịp sống mưu sinh ấy, ký ức mở ra: người cha hồi tưởng về tuổi thơ của chính mình, về những ngày tháng được cha mẹ chắt chiu nuôi lớn, về những vất vả lặng thầm phía sau những ký ức êm đềm.

Khi làm cha, anh mới thấu hiểu và biết ơn sâu sắc hơn công lao sinh thành, từ đó nuôi dưỡng khát vọng vừa xây dựng tổ ấm riêng, vừa trọn đạo hiếu với đấng sinh thành.

Từ diễn xuất tròn vai của dàn diễn viên đa thế hệ, MV Việc Lớn mang màu sắc chữa lành và xúc động, khơi gợi những mảnh ký ức tuổi thơ quen thuộc trong mỗi người. Hai thế hệ - tuổi thơ của đứa con gái và tuổi thơ của người cha cùng hiện diện trên màn ảnh.

Bối cảnh phong phú trải dài từ căn nhà nhỏ bình yên, công trường lao động khắc nghiệt đến miền quê trong lành của ký ức xưa, tất cả hòa quyện để tôn lên tinh thần ca khúc. Cao trào lắng đọng ở cái kết sum vầy ngày Tết, khi người đàn ông trở về bên vợ con, có cả cha mẹ anh, tạo nên bức tranh ấm áp của ba thế hệ quây quần. MV Việc Lớn vì thế không chỉ kể câu chuyện của một gia đình, mà còn tôn vinh những giá trị gia đình và nét đẹp truyền thống Việt Nam - nơi những điều bình dị trong đời sống thường nhật luôn quý như vàng.