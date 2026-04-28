Đến thăm Trung Quốc, lãnh đạo nước láng giềng châu Á trầm trồ trước một chiếc máy đặc biệt, ‘đòi’ đưa lên máy bay đem về nước

Trong khuôn khổ chuyến công du Trung Quốc từ 25/4 đến 1/5, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã tới thăm tập đoàn công nghiệp Sany tại thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam.

Trong một đoạn video ngắn do hãng thông tấn Xinhua đăng tải ngày 27/4, nhà lãnh đạo Pakistan rất ấn tượng trước các thiết bị, máy móc sản xuất tiên tiến và công nghệ cao do Trung Quốc sản xuất.

Trong đó, Tổng thống Pakistan đặc biệt chú ý tới sản phẩm xe nâng đối trọng không người lái của Sany.

“Tôi mong muốn doanh nghiệp sản xuất chúng tại Pakistan. Tại sao các bạn lại chưa có mặt ở Pakistan cơ chứ”, ông Asif Ali Zardari chia sẻ. Ông cũng hài hước nói thêm: “Máy bay của tôi có thể chở chiếc máy này về nước”.

Nguồn: Xinhua.

Thứ Ba (28/4), Tổng thống Pakistan sẽ đến Tam Á, tỉnh Hải Nam trước khi về về nước vào thứ Sáu (1/5).

“Trong chuyến thăm, tổng thống sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các tỉnh để thảo luận mối quan hệ Pakistan-Trung Quốc, đặc biệt là hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng như Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Pakistan đảm nhận vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran khi cuộc xung đột quân sự giữa 2 nước siết chặt nguồn cung năng lượng toàn cầu. Nước này đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Islamabad hồi đầu tháng này, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc về vấn đề này.

Trung Quốc và Pakistan có mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Bắc Kinh là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Pakistan, cam kết khoảng 25,9 tỷ USD cho dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan.

Dự án, được khởi động vào năm 2013, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng và công nghiệp nhằm tăng cường khả năng kết nối và phát triển kinh tế của Pakistan, đồng thời giúp Trung Quốc tăng tiếp cận Ấn Độ Dương thông qua cảng Gwadar.

Giai đoạn thứ hai của chương trình cũng bao gồm các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, khoáng sản và di dời công nghiệp.

Theo Xinhua, SCMP﻿