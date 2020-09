Đến thăm dinh đại sứ Mỹ, ông Trump đem 3 "bảo vật" trị giá 750.000 USD về dù chủ nhà không định tặng

Theo Bloomberg, hồi năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm đại sứ Mỹ ở Pháp và sau đó trở về Washington với 3 món đồ trang trí lấy về từ dinh thự của đại sứ.

Cụ thể, ông Trump đã tới Paris vào tháng 11/2018 để tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày kết thúc Thế Chiến thứ nhất.

Ông Trump trở thành khách danh dự của Đại sứ Jamie McCourt tại một ngôi nhà cổ được xây dựng từ năm 1852 tới năm 1855, sau đó được Mỹ mua lại vào năm 1948.

Theo lịch trình, ông Trump đáng nhẽ sẽ tới thăm một nơi khác, nhưng sau đó ông đã hủy vì sợ rằng mưa sẽ làm rối tóc của ông. Vì vậy, ông Trump có thêm thời gian để thăm ngôi nhà của đại sứ Mỹ.

Sau khi tham quan, ông Trump nói ông muốn lấy 3 món đồ trang trí về Mỹ. Đại sứ McCourt rất kinh ngạc vì yêu cầu này nhưng sau đó cũng không phản đối. Ông Trump tiếp tục nói rằng đại sứ sẽ được lấy lại các món đồ này "sau 6 năm", khi ông Trump "kết thúc nhiệm kì thứ 2 tại Nhà Trắng". Các nhân viên của ông Trump đã đưa 3 món đồ này lên chuyên cơ Air Force One trước khi máy bay rời Pháp.

Các món đồ được ông Trump lấy về Mỹ. Ảnh: Getty

Bloomberg cho biết, món đồ đầu tiên là bức chân dung Benjamin Franklin, được vẽ bởi Joseph Duplessis vào khoảng năm 1785. Vào thời điểm tranh được vẽ, Franklin được coi là người Mỹ nổi tiếng nhất thế giới và bức tranh sau này đã được sử dụng để làm khuôn vẽ hình ông Franklin trên tờ tiền 100 USD của Mỹ.

Họa sĩ Duplessis đã vẽ nhiều phiên bản của Franklin - một trong số đó vẽ hình ông Franklin mặc áo khoác đỏ hiện đang được treo ở Bảo tàng Metropolitan ở New York.

Chỉ có 3 bức ông Franklin mặc áo xám. Một bức do Thư viện Công chúng New York sở hữu; một bức do Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia giữ tại Washington DC; bức còn lại được bán trong một buổi bán đấu giá vào tháng 1/2015 với giá 1,4 triệu USD.

Món đồ thứ 2 ông Trump mang về là tượng Franklin. Tuy có rất ít thông tin về bức tượng này nhưng một bức hình năm 2015 cho thấy đây có thể là phiên bản do nhà điêu khắc Jean-Antonie Houdon sản xuất.

Ông Houdon đã tạo bức tượng chân dung Franklin đầu tiên bằng đất nung, và hiện tại tượng này được đặt tại bảo tàng Louvre. Sau đó, hai bức tượng bằng đá marble khác cũng được ông Houdon điêu khắc vào năm 1778 và năm 1779. Một trong hai bức tượng được đặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan và bức còn lại được bán với giá 3 triệu USD vào năm 1998 cho Bảo tàng Mỹ thuật Philadelphia.

Món đồ thứ 3 ông Trump mang về là bộ tượng nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.

Quyết định của ông Trump đã khiến các quan chức tranh cãi nảy lửa bởi Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng không biết liệu việc này có hợp pháp không. Cuối cùng, các quan chức nói rằng ông Trump có thể làm vậy bởi đây là tài sản của chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, 3 món đồ ông Trump mang về đều không phải bản gốc mà chỉ là sao chép. Theo Bloomberg ước tính, kể cả chỉ là sao chép, thì tổng các món đồ cũng có giá tới 750.000 USD.

Theo hai nguồn tin, ông Trump nói đùa rằng ông Trump thích bản sao hơn bản gốc với giá 3 triệu USD.

Nhà Trắng đã lên tiếng bảo vệ quyết định của ông Trump.

Judd Deere, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói rằng ông đã rất tự hào khi mang những món đồ này về Mỹ.

"Tổng thống đã mang những món đồ lịch sử, tuyệt đẹp của người Mỹ về lại đất Mỹ để trưng bày trong Nhà Trắng," ông nói.