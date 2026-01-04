Đến ra mắt nhà bạn trai, cô gái chết lặng khi nhìn thấy "bố chồng tương lai", vội vã rời đi

Tôi tên Mai, 28 tuổi. Trước khi gặp Trung, tôi luôn nghĩ mình là người khá tỉnh táo trong chuyện tình cảm. Tôi không phải kiểu phụ nữ mơ mộng, càng không dễ tin lời đàn ông. Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn trở thành một "nạn nhân" của một câu chuyện mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy vừa buồn vừa… khó tin.

Tôi quen Trung cách đây khoảng 6 tháng. Anh nói mình 32 tuổi, làm kinh doanh tự do, tính tình khá nhẹ nhàng, ga lăng. Thú thật, lúc đầu tôi cũng không quá để tâm. Nhưng Trung kiên trì theo đuổi, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, cuối tuần lại rủ tôi đi ăn, đi xem phim. Dần dần, tôi cũng mở lòng.

Suốt thời gian yêu nhau, Trung luôn nói anh còn độc thân, chưa từng kết hôn. Tôi cũng chưa bao giờ thấy dấu hiệu gì đáng nghi. Anh khá thoải mái, không hề có vẻ giấu giếm chuyện gì. Sau nửa năm quen nhau, dù cả hai chưa tính đến chuyện cưới xin, tôi vẫn ngỏ ý muốn về thăm nhà bố mẹ Trung một lần cho biết. Với tôi, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng lạ một điều là mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, Trung đều tìm cách né tránh.

Khi thì anh bảo bố mẹ đang về quê. Khi thì nói nhà đang sửa sang, không tiện tiếp khách. Có lần anh còn nói thẳng: "Em cứ từ từ, chưa cần vội đâu." Sự lảng tránh ấy khiến tôi bắt đầu thấy khó hiểu. Cuối cùng, tôi nói thẳng rằng nếu đã yêu nghiêm túc thì tôi muốn biết gia đình anh ra sao. Sau vài lần chần chừ, Trung cũng đồng ý đưa tôi về nhà.

Hôm đó, trên đường đi, anh có vẻ khá căng thẳng. Tôi còn trêu: "Em về ra mắt chứ có phải đi thi đâu mà anh lo thế." Trung chỉ cười gượng. Khi xe vừa dừng trước một căn nhà trong ngõ nhỏ, tôi bước vào phòng khách. Và ngay giây phút ấy, tôi đứng sững lại. Người đàn ông đang ngồi trong nhà nhìn tôi, ánh mắt cũng đầy bất ngờ. Tôi nhận ra ngay. Đó là chú Quyền. Trước đây, chú từng làm bảo vệ ở công ty tôi khoảng một năm.

Chú vui tính, hay giúp đỡ mọi người nên chúng tôi cũng quý chú. Sau này chú nghỉ việc nên tôi cũng không gặp lại nữa. "Cháu… cháu là Mai phải không?" – chú Quyền lắp bắp. Tôi gật đầu, trong lòng bắt đầu thấy có gì đó rất lạ. Trung đứng bên cạnh, mặt tái đi. Không khí trong phòng khách bỗng trở nên ngượng ngập đến khó tả. Chú Quyền cứ nhìn tôi rồi nhìn sang Trung, miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, chú thở dài. "Chú xin lỗi cháu… chú không biết người Trung đưa về lại là cháu".

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì chú đã nói một mạch. Hóa ra, chú chỉ là người được Trung thuê về giả làm bố. Người phụ nữ đứng bên cạnh trong vai mẹ thực chất cũng là cô lao công ở tòa nhà được Trung thuê.

Chú nói ban đầu cũng không biết rõ chuyện, chỉ nghĩ giúp người quen một buổi cho có thêm ít tiền. Đến khi thấy tôi bước vào, chú mới nhận ra mọi chuyện. "Chú không làm vậy được" – chú nói. Tôi quay sang nhìn Trung. Anh đứng im, không nói nổi một lời nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng suốt nửa năm qua, mình đã tin nhầm người.

Tôi lập tức lao ra khỏi căn nhà ấy. Sau đó, tôi tìm hiểu thì mới biết hóa ra Trung đã có vợ, con. Nhưng anh vẫn nói dối với nhiều người rằng mình còn độc thân để đi tán tỉnh các cô gái khác. Tôi chỉ là một trong số đó. Khi tôi liên tục đòi về ra mắt gia đình, Trung sợ bị lộ nên nghĩ ra cách thuê người đóng giả bố mẹ.

Mấy ngày nay, Trung gọi điện, nhắn tin hẹn gặp liên tục nhưng tôi không bắt máy. Càng nghĩ mà tôi càng thấy ghê tởm kẻ đã lừa dối mình suốt thời gian dài và còn dựng lên màn kịch tinh vi tới vậy. Nếu hôm đó không phải chú Quyền mà là người khác thì không biết mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn đến đâu, tôi sẽ còn bị lừa tới khi nào?

