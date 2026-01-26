Đến Phương Nga cũng không cứu nổi Bình An

Đồng Hồ Đếm Ngược là dự án phim Việt giờ vàng được mong chờ nhất hiện nay, quy tụ dàn diễn viên quen mặt cùng đề tài tâm lý - giả tưởng hiếm thấy trên sóng truyền hình. Dù chỉ đảm nhận vai nam phụ trong bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược, Bình An lại bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất ngay sau khi phim công bố những trích đoạn đầu tiên bởi một hình ảnh mới mẻ mà nam diễn viên mang lên màn ảnh nhỏ.

Dù không phải nam chính, nhân vật của Bình An lại gây chú ý mạnh nhờ một phân cảnh được đánh giá là “táo bạo nhất trailer”. Trong cảnh này, nhân vật Chiến do Bình An thủ vai bị Thơ (Lan Phương) bắt giữ, trói trên giường và ép “ăn mặc thiếu vải”. Điều đáng nói là thay vì mang màu sắc gợi cảm hay phản cảm, phân đoạn này lại được dàn dựng theo hướng vừa nhạy cảm vừa buồn cười, tạo nên cảm giác lạ lẫm, thú vị cho người xem.

Cảnh phim gây sốc của Lan Phương và Bình An

Không ít khán giả thừa nhận đây là lần đầu tiên họ thấy Bình An xuất hiện trong hình ảnh khác biệt đến vậy trên sóng giờ vàng. Từ trước đến nay, nam diễn viên thường gắn với những vai công tử, thiếu gia hoặc nhân vật có phần hiền lành, chỉn chu. Việc anh lột xác, thậm chí trở thành tâm điểm bàn tán vì một cảnh quay gây sốc, được xem là bước đi liều lĩnh nhưng cũng cho thấy nỗ lực làm mới bản thân dù tiếp tục một lần nữa vào vai... giật bồ.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh hài hước của Bình An lập tức được chia sẻ khắp các nền tảng. Cư dân mạng thậm chí còn gọi tên Phương Nga - bà xã của Bình An, cho rằng ngay cả khi lên phim, Bình An cũng gặp "khu tự trị" không thua kém gì vợ mình. Trước đó, chia sẻ tại họp báo, Bình An cũng từng nhắc đến Phương Nga, cho rằng bản thân không hề lo lắng chuyện vợ ghen khi phải đóng cảnh "nóng" cũng đàn chị Lan Phương.

Bình luận của khán giả: - Phương Nga đâu, tới giải cứu chồng yêu ngay. - Phương Nga cũng không cứu được ca này. - Hoàng Trần Ngọc Hà (tên nhân vật của Lan Phương) thì khu tự trị Phương Nga cũng bó tay. - Thanh niên gặp khu tự trị từ trên phim đến ngoài đời.

Đồng Hồ Đếm Ngược được giới thiệu là bộ phim xoay quanh Thành - một thanh niên trẻ rơi vào khủng hoảng cuộc đời, từng tuyệt vọng tìm đến cái chết. Sau biến cố sinh tử, anh bất ngờ có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác, từ đó phát hiện thời gian của mẹ mình đang dần cạn kiệt. Nhờ một giao kèo kỳ lạ với Thần Chết dưới sự dẫn dắt của chú chó mà anh từng cứu sống, Thành bước vào hành trình đánh đổi, đối diện với những thử thách liên quan đến sinh mệnh, tình thân và lựa chọn đạo đức.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt như Thanh Sơn, Hoàng Hà, Lan Phương, Bình An, Yến My… được kỳ vọng sẽ chạm đến cảm xúc người xem bằng những câu chuyện gần gũi về gia đình, tham vọng và cái giá của sự lựa chọn.

Nguồn ảnh: VTV