Đến ngọc nữ màn ảnh cũng mê mệt “bá khí” của ca sĩ này, chỉ biết thốt lên “ngầu quá” rồi ngoan ngoãn đi về

Mới đây, câu chuyện hậu trường đầy thú vị giữa hai tên tuổi hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc là nữ diễn viên Kim Ji Won và nữ ca sĩ Jennie đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng. Xuất hiện trong một chương trình truyền hình gần đây, ngôi sao của bộ phim Nữ Hoàng Nước Mắt đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi thoải mái trải lòng về kỷ niệm tham dự buổi biểu diễn cá nhân của thành viên nhóm BLACKPINK.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình gần đây, Kim Ji Won đã chia sẻ kỷ niệm tham dự đêm nhạc The Ruby Experience của Jennie được tổ chức tại Seoul

Cụ thể, trong buổi trò chuyện, Kim Ji Won tiết lộ cô đã có cơ hội đến tham dự đêm nhạc The Ruby Experience của Jennie được tổ chức tại Seoul vào tháng 3 năm 2025. Nữ diễn viên bộc bạch rằng cơ duyên giúp cô có mặt tại sự kiện này xuất phát từ việc cả hai nghệ sĩ sử dụng chung dịch vụ tại một salon làm đẹp.

Nữ diễn viên chia sẻ cô chỉ đứng quan sát từ xa dưới khu vực khán giả, liên tục cảm thán trước phong thái trình diễn ấn tượng của đồng nghiệp rồi ra về sau khi chương trình kết thúc

Kim Ji Won chia sẻ thêm rằng chính nhờ sự kết nối nhiệt tình từ các chuyên gia trang điểm tại salon, cô có cơ hội nhận vé tham dự sự kiện. Khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi liệu cô có tranh thủ cơ hội này để chủ động xin số điện thoại hay thiết lập mối quan hệ liên lạc riêng với Jennie hay không, Kim Ji Won cho biết bản thân không dám thực hiện điều đó. Nữ diễn viên chia sẻ cô chỉ đứng quan sát từ xa dưới khu vực khán giả, liên tục cảm thán trước phong thái trình diễn ấn tượng của đồng nghiệp rồi ra về sau khi chương trình kết thúc.

Đêm nhạc mà Kim Ji Won tham dự chính là show diễn quảng bá album cá nhân mang tên The Ruby Experience, được tổ chức vào tối ngày 15/3/2025 tại Nhà thi đấu Inspire Arena, Seoul (Hàn Quốc). Đây cũng là đêm diễn cuối cùng nằm trong chuỗi sự kiện đặc biệt đi qua ba thành phố lớn gồm Los Angeles, New York và Seoul, đánh dấu lần đầu tiên Jennie mang toàn bộ album phòng thu đầu tay RUBY lên sân khấu quê nhà sau hơn một tuần phát hành.Trong đêm diễn được dàn dựng công phu, Jennie đã trình diễn trực tiếp 15 ca khúc nằm trong album mới, bao gồm các bản hit nổi bật như Zen hay Like JENNIE, mang đến bầu không khí bùng nổ và chinh phục đông đảo khán giả cũng như các đồng nghiệp tham dự.

Đêm nhạc mà Kim Ji Won tham dự chính là show diễn quảng bá album cá nhân mang tên The Ruby Experience, được tổ chức vào tối ngày 15/3/2025 tại Nhà thi đấu Inspire Arena, Seoul (Hàn Quốc)

Jennie đã trình diễn trực tiếp 15 ca khúc nằm trong album mới, mang đến bầu không khí bùng nổ và chinh phục đông đảo khán giả cũng như các đồng nghiệp tham dự

Ngay sau khi chương trình lên sóng, đoạn chia sẻ của Kim Ji Won đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn cùng nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và hài hước trước sự rụt rè của nữ diễn viên, bởi cô cũng vốn là một trong những nữ minh tinh thực lực hàng đầu của màn ảnh xứ kim chi, từng ghi dấu ấn sâu sắc qua hàng loạt dự án truyền hình đình đám như Người Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời hay cơn sốt toàn cầu Nữ Hoàng Nước Mắt. Với vị thế và mối quan hệ sâu rộng trong giới giải trí, việc Kim Ji Won chủ động kết nối hoặc gặp gỡ các nghệ sĩ cùng ngành là điều không quá khó khăn. Tuy nhiên, thái độ ngại ngùng chuẩn hình mẫu một người hướng nội cùng sự ngưỡng mộ lặng lẽ hệt như một người hâm mộ thông thường của cô đã tạo nên một góc nhìn vô cùng hóm hỉnh, gần gũi trong mắt công chúng.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ và hài hước trước sự rụt rè của nữ diễn viên, bởi Kim Ji Won cũng vốn là một trong những nữ minh tinh thực lực hàng đầu của màn ảnh xứ kim chi (Ảnh: W Korea)

Bên cạnh tính cách hướng nội của Kim Ji Won, cộng đồng mạng cũng đưa ra nhiều phân tích về lý do khiến nữ diễn viên cảm thấy e ngại khi tiếp cận Jennie. Thành viên nhóm BLACKPINK từ lâu đã khẳng định vị thế biểu tượng hàng đầu cho phong cách trình diễn girl crush đầy cá tính, ngầu và quyến rũ. Mỗi khi bước lên sân khấu, Jennie luôn tỏa ra một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, với khả năng làm chủ không gian trình diễn ấn tượng cùng thần thái kiêu kỳ. Chính phong cách biểu diễn ấy được cho là yếu tố tâm lý khiến một người vốn mang tính cách điềm tĩnh và hướng nội như Kim Ji Won cảm thấy e ngại, không dám chủ động bắt chuyện dù vô cùng yêu thích tài năng của đàn em.

Phong cách trình diễn girl crush đầy cá tính, kiêu kỳ được cho là yếu tố tâm lý khiến một người vốn mang tính cách điềm tĩnh và hướng nội như Kim Ji Won cảm thấy e ngại, không dám chủ động bắt chuyện

Câu chuyện nhỏ được Kim Ji Won chia sẻ đã mang đến một góc nhìn tươi mới và tràn đầy sự thú vị về mối tương tác gián tiếp giữa hai tên tuổi hàng đầu thuộc hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc

Câu chuyện nhỏ được Kim Ji Won chia sẻ đã mang đến một góc nhìn tươi mới và tràn đầy sự thú vị về mối tương tác gián tiếp giữa hai tên tuổi hàng đầu thuộc hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc. Dù chưa có cơ hội trò chuyện hay thiết lập mối quan hệ thân thiết ngoài đời thực, sự trân trọng và tình cảm yêu mến mà Kim Ji Won dành cho Jennie vẫn nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Sự việc lần này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của Jennie đối với các đồng nghiệp trong nghề, mà còn khắc họa một khía cạnh tính cách đời thường rất đỗi dễ thương và chân thật của mỹ nhân phim Nữ Hoàng Nước Mắt.

Ảnh: X, W Korea







