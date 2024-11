Đến năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm công nghệ cao, kinh tế biển

Phối cảnh cảng Liên Chiểu - dự án trọng điểm của Đà Nẵng đang được xây dựng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Nghị quyết hướng đến xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, đô thị biển quốc tế, đô thị du lịch lớn gắn với kinh tế biển.

Ngoài ra, Nghị Quyết cũng yêu cầu tập trung phát triển Đà Nẵng thành Trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực, hình thành Khu phi thuế quan, khu thương mại tự do, phát triển dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, y tế, giáo dục - đào tạo chất lượng cao. Quy hoạch phát triển đô thị dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và nguyên tắc phát triển của một đô thị hiện đại.

Trong mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của cả nước được phép nghiên cứu thành lập Khu thương mại tự do theo định hướng của Nghị quyết 136. Chính sách đặc thù này được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá cho Đà Nẵng trong thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và nhiều lĩnh vực khác…

Tại Đà Nẵng, việc nghiên cứu thành lập Khu thương mại tự do tại thành phố Đà Nẵng gắn liền định hướng hình thành và phát triển của Cảng biển Liên Chiểu và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Trong đó, sân bay Đà Nẵng cũng là một trong các đầu mối về thương mại để hội nhập, xúc tiến các hoạt động logistics.

Nằm ở khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu với dự kiến đầu tư hơn 52,000 tỷ đồng cũng sẽ là mắt xích quan trọng hình thành Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Không chỉ giúp phát triển kinh tế biển, cảng còn cung cấp các dịch vụ logistics cho các phân khu công nghiệp - công nghệ cao và dịch vụ thương mại. Hiện nay thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng của Cảng biển Liên Chiểu và kêu gọi nhà đầu tư chiến lược.

Theo các chuyên gia, khi hình thành Khu thương mại tự do thì các hạ tầng này là điều kiện tiên quyết để Đà Nẵng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực và quốc tế, góp phần thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư FDI vào Đà Nẵng và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Bên cạnh đó, việc hình thành Khu thương mại tự do cũng sẽ có tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút các chuyên gia, đội ngũ lao động chất lượng cao cả trong và ngoài nước đến Đà Nẵng.

Hiện nay chính quyền thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương tổ chức khảo sát, lựa chọn vị trí các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do; xúc tiến, làm việc với một số nhà đầu tư chiến lược và chuẩn bị hồ sơ Đề án Khu thương mại tự do Đà Nẵng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 12/2024.

“Việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do sẽ là cơ hội đột phá để tạo ra chuỗi sản phẩm dịch vụ cao cấp về thương mại, dịch vụ, du lịch chất lượng cao, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành cửa ngõ quốc tế, cực tăng trưởng của du lịch của Việt Nam”, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Tán Văn Vương nhận định.

Được biết, từ đầu năm tới nay, tổng lượng khách đến Đà Nẵng ước gần 9,3 triệu lượt, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước gần 3,5 triệu lượt, khách trong nước đạt 5,8 triệu lượt, tăng lần lượt 31,2% và 32,0% so với cùng kỳ năm 2023. Dự báo, kết năm 2024, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ đón khoảng 10,3 triệu lượt khách, đạt mức 118% so với 2019 và thu về 38 nghìn tỷ đồng - bằng 178% so với thời kỳ “đỉnh cao” 2019.

Sự thăng hoa của ngành du lịch cũng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng. Tính chung 9 tháng năm 2024, GRDP thành phố ước tăng 6,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tính sơ bộ đến 25/10/2024 đạt 21.064 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đánh giá, thành tích đầy khởi sắc này có được là nhờ sự đóng góp không nhỏ từ nỗ lực đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng của thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch và những tín hiệu tích cực từ việc hình thành Khu thương mại tự do và Cảng Liên Chiểu cũng đang thúc đẩy tâm lý cho khách mua bất động sản tại Đà Nẵng. Báo cáo mới đây của DKRA Consulting cho thấy, thị trường căn hộ Đà Nẵng và vùng phụ cận quý III/2024 giao dịch sôi động, lượng giao dịch tập trung ở các dự án phân khúc căn hộ hạng A.

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng khẳng định thị trường Đà Nẵng tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm. Riêng phân khúc căn hộ, mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận mức tăng đáng ngạc nhiên với hơn 50% nguồn cung mới có giá trên 80 triệu đồng/m2, tỷ lệ tiêu thụ cao.

Ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dự báo, thị trường BĐS Đà Nẵng sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới khi hành lang pháp lý được khơi thông, dòng kiều hối đổ về. Đặc biệt, những tác động từ hạ tầng, Khu trung tâm thương mại tự do, Cảng Liên Chiểu, Khu công nghiệp cao… sẽ là “đòn bẩy” giúp bất động sản tăng trưởng trở lại.