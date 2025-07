Đến lượt bố David Beckham chúc mừng sinh nhật tiểu thư út: Harper Seven mới ngày nào còn ẵm ngửa, giờ đã thành thiếu nữ xinh xắn

Ngày 10/7 chính là ngày hội trong gia đình Beckham, vì đây là sinh nhật của "công chúa" Harper Seven. Harper Seven là con gái út trong gia đình toàn anh em trai, chính vì vậy cô bé được cả gia đình "cưng như cưng trứng", đích thị là công chúa trong nhà.

Sau màn chúc mừng của mẹ Victoria Beckham, đến lượt bố David Beckham cũng "xả" loạt ảnh hiếm có mừng ngày công chúa bước sang tuổi 14: "Chúc mừng sinh nhật cô gái xinh đẹp của bố. Gửi đến cô gái trẻ đặc biệt và đáng yêu nhất, người tốt bụng và xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài, cảm ơn con đã làm cho mỗi ngày của gia đình trở nên tươi sáng hơn. Chúng ta yêu con Harpie, hãy có 1 ngày tuyệt vời nhất từ trường đến nay. Bố yêu con". Những hình ảnh này đánh dấu chặng đường trưởng thành của Harper Seven Beckham, từ khi còn là em bé ẵm ngửa cho đến nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.

Bức ảnh đầu tiên được chụp từ lúc Harper Seven mới chào đời vào năm 2011

Cô bé xinh xắn lúc còn đang ẵm ngửa

Theo thời gian, công chúa út nhà Beckham ngày càng trưởng thành hơn

Cô bé thể hiện tình yêu với trái bóng tròn giống bố

2 bố con nhà Beckham dính nhau không rời

Harper Seven từ cô bé nhỏ xíu ngày nào...

... giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp

Niềm vui như nhân đôi với gia đình Beckham khi cậu cả Brooklyn cũng đã đăng story chúc mừng sinh nhật em gái. Brooklyn Beckham có thể "bơ" bố mẹ, nhưng không thể bỏ công chúa út mà anh yêu thương. Nàng dâu Nicola Peltz cũng đăng lại bức ảnh, cho thấy Harper Seven có thể là cầu nối hòa giải những bất hòa trong gia đình Beckham.

Victoria Beckham cũng "xả kho" đến 19 hình ảnh thời thơ ấu của con gái Harper Seven Beckham, để chúc mừng cô bé lên 14 tuổi. Bà Becks xúc động viết: "Chúc mừng sinh nhật thế giới của mẹ!!! Con là tất cả của mẹ và mẹ rất tự hào về cô gái trẻ mạnh mẽ, tự tin, tử tế và tài năng mà con đang trở thành. Con là người bạn tốt nhất của mẹ và mẹ thật may mắn khi được làm mẹ con. Gia đình yêu con rất nhiều Harper Seven. Hãy tận hưởng ngày đặc biệt của con!! Hôn con!".

Brooklyn Beckham đã "xuống nước" chúc mừng sinh nhật em út Harper

Nicola Peltz cũng đã đăng lại hình ảnh này, cho thấy đây có thể là dấu hiệu hòa bình trong gia đình

Nguồn: Instagram