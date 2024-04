Đến Hội An khách Tây nườm nượp rủ nhau đi may váy, 24 giờ là có ngay, giá chỉ từ 200.000VNĐ mà đẹp miễn chê

Trong mắt khách du lịch nước ngoài, Việt Nam luôn là điểm đến với rất nhiều những trải nghiệm thú vị. Văn hóa, ẩm thực và con người trên dải đất hình chữ S luôn thôi thúc khách nước ngoài tới đây đến thưởng thức và trải nghiệm.

Trong suy nghĩ của khách du lịch, phố cổ Hội An là những ngôi nhà với tường vàng, ngói đỏ, những con ngõ nhỏ xinh... và giờ đây, khách tới Hội An du lịch còn có thêm một trải nghiệm rất thú vị.

Không chỉ ngắm phố cổ, chụp hình check-in, khách du lịch có thêm trend "may váy ở Hội An"

Lướt một vòng trên mạng xã hội, thấy khách Tây đến Hội An du lịch và nườm nượp rủ nhau đi may váy áo tại các cửa hàng quanh phố cổ. Thậm chí các cửa hàng lúc nào cũng trong trạng thái đông nghịt khách và chủ yếu toàn khách Tây.

Khách đến may váy tại các cửa hàng ở Hội An ngày càng nhiều, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài muốn trải nghiệm những điều thú vị tại nơi đây. (Nguồn: @maya.design.hoi.a).

Chính những vị khách Tây đến may váy áo nơi đây cũng rất phấn khích và chia sẻ ngay trên trang cá nhân của họ. Rồi người này người kia truyền tai nhau, và khi đến Hội An nhất định phải may vài chiếc váy.



(Nguồn: @katyacollada).

Cô nàng Katya Collada khi đến Hội An may váy còn chia sẻ những tips then chốt để có được một mẫu váy ưng ý. Cô chia sẻ: "Đó là một trải nghiệm rất thú vị khi tôi ghé qua một tiệm may ở phố cổ Hội An. Tôi đã may 4 chiếc váy khác nhau cho chuyến du lịch lần này và tôi cảm thấy rất vui. Đây là những tips tôi muốn chia sẻ đến các bạn khách khác khi muốn thử may váy tại đây".

* Những tips mà Katya chia sẻ:

1 - Luôn khỏi giá trước khi đặt may. Giá sẽ khoảng 10$ (hơn 200.000VNĐ) cho váy đơn giản và tăng lên đến 100$ (khoảng hơn 2 triệu đồng) cho những mẫu váy cầu kỳ hơn.

2 - Nên ngắm các cửa hàng khác nhau để lựa chọn mẫu và giá ưng ý nhất.

3 - Hỏi kỹ xem vải đã được giặt chưa, vì nhiều chất vải sẽ bị co lại sau khi giặt.

4 - Nói rõ số đo của bạn cho thợ may (chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng).

(Nguồn: @katyacollada).

Kết quả là cô nàng nhận về 4 mẫu váy với kiểu dáng khác nhau và cả 4 mẫu cô đều rất thích. Katya khoe ngay trên trang cá nhân của mình và nhận về rất nhiều những lời khen có cánh. Cả 4 mẫu váy mà Katya nhận được đều vừa như in với vóc dáng của cô.

(Nguồn: @katyacollada).

(Nguồn: @katyacollada).

Kiểu gì cũng may được từ váy áo đi chơi, đầm dự tiệc, đến váy cưới cũng chỉ 24 giờ là xong

Không chỉ mình cửa hàng mà Katya ghé đến có tốc độ may váy thần tốc ấy. Dọc tuyến phố Hội An có rất nhiều những cửa hàng như vậy, khách ra vào tấp nập và ai bước ra cũng xách túi nọ túi kia mang về tới 3 - 4 mẫu váy là ít.

Bộ váy hở lưng gợi cảm dành riêng cho những dịp đặc biệt, tưởng đâu phải mất vài tuần để may đo, thì tới Hội An, chỉ sau 1 - 2 ngày, có khi chỉ trong 24 giờ là có thể diện ngay mà chẳng cần phải chỉnh sửa quá nhiều. (Nguồn: @two_ladies_tailor).

Không chỉ các khách hàng nữ, mà cả đấng mày râu cũng đến đây may vest. Có những cặp đôi đi du lịch tranh thủ thời gian rảnh ghé qua cửa tiệm để may đồ. (Nguồn: @two_ladies_tailor)

Bạn có tin được không những mẫu váy thướt tha mềm mại và sang trọng như thế này được máy chỉ trong vài ngày, có khi chỉ vài tiếng đồng hồ. Vậy mà váy mặc lên vẫn đẹp miễn chê, bảo sao khách du lịch đến Hội An nhất định phải may váy ở đây. (Nguồn: 45thutailor).

(Nguồn: @mrs.an_no90, @41tailorhoian).

Thậm chí không ít cô dâu người nước ngoài vừa du lịch Hội An vừa tranh thủ đặt may váy cưới và thực hiện những bộ ảnh cưới lãng mạn tại đây. Không thể tin được một bộ váy cưới lộng lẫy, duyên dáng như vậy mà các thợ may tại Hội An chỉ mất có 24 giờ để thực hiện.

Theo chia sẻ của khách hàng khi tới may váy tại các cửa hàng ở phố cổ Hội An, mỗi mẫu váy sẽ có giá khoảng từ 300.000 - 600.000VNĐ, có thể hơn tùy theo kiểu dáng và chất vải. Tốc độ may thần tốc như vậy mà mức giá rất phải chăng nên những cửa hàng may đo ở Hội An thường xuyên đông khách ghé thăm. Người nào người nấy ra về cũng tay xách nách mang đủ thứ.