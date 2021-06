Đến "hỗ trợ" bạn đánh nhau, không ngờ đâm nhầm bạn

Sáng 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ngô Đức Quý (sinh năm: 2003, trú tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 20/6, Trương Thái Hòa, sinh năm 2003 cùng Nguyễn Nhựt Hào, sinh năm 2003; Đỗ Hữu Thành (Đen), sinh năm 2002; Trần Huy, sinh năm 1985 và một số người bạn cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tổ chức ăn nhậu tại Công viên 8/3, thuộc khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên.

Lúc này, Hòa thấy Trương Thanh Thọ (Bi), sinh năm 2005 cùng nhóm bạn đang đập máy nước giải khát tự động để lấy nước uống, Hòa lấy điện thoại di động ra quay phim thì được mọi người can ngăn, Hòa cất điện thoại và tiếp tục nhậu.

Khoảng 35 phút sau, nhóm của Thọ cho rằng Hòa quay phim để trình báo Công an, nên cả nhóm sử dụng dao bấm, cây gỗ và dây nịt đến đánh nhóm của Hòa.

Trong lúc xô xát, Thọ dùng dao gây thương tích cho Hào, Hòa và Huy rồi cả nhóm của Thọ đi về và ném con dao xuống sông.

Thấy bạn bị đánh gây thương tích, Thành liền điện thoại cho Quý biết sự việc. Quý rủ theo nhóm bạn đến Công viên 8/3 giúp sức.

Tới nơi, Quý thấy nhóm Hòa đang ngồi nhậu tưởng nhóm Thọ nên tri hô làm nhóm Hòa bỏ chạy. Quý cầm dao đuổi theo đâm Hòa nhiều nhát gây trọng thương. Lúc này, Quý mới biết đâm nhầm bạn nên bỏ về.

Sau đó, Hòa được nhóm bạn đưa đi cấp cứu, đến 2 giờ 50 phút ngày 21/6 Hòa tử vong. Cùng ngày, Quý đến Công an phường Mỹ Bình đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.