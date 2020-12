Đến hẹn lại lên, Bill Gates tiết lộ 5 cuốn sách tâm đắc nhất 2020: Cơ hội để trau dồi tri thức sau một năm đầy tồi tệ

Nổi tiếng là người đam mê đọc sách, Bill Gates thường xuyên chia sẻ về những tác phẩm mà ông tâm đắc nhất với mọi người, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Gần đây, vị tỷ phú này đã đăng tải danh sách được nhiều người trông chờ trên blog cá nhân của mình.

Danh sách đọc năm nay của Bill Gates khá đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. "Trong những thời điểm khó khăn - và năm 2020 chính là một trong số đó - chúng ta sẽ thích đọc sách về nhiều chủ đề khác nhau", ông viết.

Có lúc, Bill Gates chọn lựa những cuốn sách mang tính vĩ mô, chẳng hạn như tình trạng phân biệt đối xử có hệ thống. Nếu muốn thư giãn, ông sẽ tìm đến những tác phẩm nhẹ nhàng hơn.

Người sáng lập Microsoft hy vọng rằng danh sách đọc của mình sẽ giúp độc giả kết thúc năm 2020 "một cách trọn vẹn". Dưới đây là 5 cuốn sách truyền nhiều cảm hứng nhất cho Bill Gates trong năm qua.

The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness - tác giả Michelle Alexander

(Tạm dịch: Luật Jim Crow mới: Hiện tượng tống giam hàng loạt trong thời đại mù màu)

Được xuất bản năm 2010 bởi luật sư dân sự và học giả pháp lý Michelle Alexander, tác phẩm này đã làm sáng tỏ thực trạng về cuộc khủng hoảng tống giam hàng loạt tại Mỹ, cũng như tạo nên các cuộc tranh luận về hệ thống nhà tù tại quốc gia này.

Trong những năm sau đó, cuốn sách có mặt trong danh sách bán chạy của New York Times suốt 250 tuần.

"Giống như nhiều người da trắng khác, tôi quyết tâm đọc thật nhiều về tình trạng phân biệt đối xử có hệ thống để tăng cường sự hiểu biết của mình về vấn đề này", Bill Gates viết.

Theo vị tỷ phú giàu thứ 4 thế giới, tác phẩm này đã "mở mang tầm mắt" cho ông về mối quan hệ giữa cộng đồng người da màu và hệ thống tư pháp tại Mỹ.

Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World - tác giả David Epstein

(Tạm dịch: Phạm vi: Tại sao các tổng quát viên vẫn chiến thắng trong một thế giới chuyên môn hóa)

Đâu là bí quyết để trở thành người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất?

David Epstein đã nghiên cứu những cá nhân được coi là xuất sắc trong lĩnh vực của họ, từ các nhà khoa học cho đến các vận động viên, để tìm ra điểm chung của những người này.

Ông nhận thấy: trong hầu hết các trường hợp, họ có nhiều mối quan tâm khác nhau, không chỉ trong một lĩnh vực duy nhất. Nói cách khác, họ là các "tổng quan viên" - những người phụ trách các công việc mang tính tổng quát, hiểu biết đa dạng.

Theo Epstein, trong khi thế giới đang đòi hỏi ngày càng nhiều sự chuyên môn hóa trong công việc, thứ chúng ta thực sự cần là "những người có góc nhìn và trải nghiệm đa dạng trong quá trình phát triển".

Bill Gates rất đồng tình với quan điểm này, bởi khi nhìn lại sự nghiệp của mình, ông cảm thấy mình cũng là một hình mẫu "tổng quát viên". Ông cho rằng một số thành tựu mà Microsoft đạt được là nhờ ban lãnh đạo nhìn xa trông rộng về nhân tài.

"Chúng tôi không chỉ thuê những lập trình viên tài giỏi, mà cả những người có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình và của người khác", ông bổ sung.

The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz - tác giả Erik Larson

(Tạm dịch: Người huy hoàng và kẻ đê tiện: Câu chuyện về Churchill, gia đình và sự thách thức trong chiến dịch Blitz)

Đối với độc giả, cuốn sách tuyệt vời kể về năm đầu tiên Winston Churchill trở thành Thủ tướng Anh chẳng khác nào một bộ phim giật gân đầy hấp dẫn.

Erik Larson - tác giả của cuốn "Ác quỷ thành phố trắng" - miêu tả vô cùng chi tiết sự khốc liệt của chiến tranh qua cái chết của hơn 40.000 dân thường tại Anh trong chiến dịch không kích do Hitler chỉ đạo. Larson đã khắc họa thành công chân dung Churchill, giúp độc giả thấy được tài năng lãnh đạo của vị Thủ tướng Anh khi khủng hoảng leo thang.

Theo Bill Gates, mọi người sẽ đồng cảm với nỗi sợ hãi và lo lắng của người dân Anh trong Thế chiến II, bởi nó có chút tương đồng với tình hình dịch Covid-19 năm nay.

"Larson đã tái hiện cuộc sống khổ cực của dân thường trong thời kỳ đen tối này", Bill Gates nhận xét. "Độc giả cảm nhận được sự căng thẳng khi bộ máy lãnh đạo của Churchill phải đối mặt với những thách thức sống còn và giải quyết chúng với một tốc độ mà tôi cho là đáng kinh ngạc".

The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War - tác giả Ben Macintyre

(Tạm dịch: Điệp viên và kẻ phản bội: Câu chuyện gián điệp vĩ đại nhất trong Chiến tranh Lạnh)

Tác phẩm được viết dựa trên cuộc khủng hoảng chính trị có thật, xoay quanh nhân vật Oleg Gordievsky - một nhân viên tình báo của KGB, nhưng lại làm gián điệp hai mang cho Anh trong Chiến tranh Lạnh.

Tác giả đã theo dõi hành trình của Gordievsky và kể lại cuộc trốn chạy khỏi Moscow của điệp viên này. "Macintyre - một cây bút tinh tế trong từng chi tiết - đã thuật lại thành công cuộc đào tẩu suýt chút nữa đã thất bại", Bill Gates hóm hỉnh nhận xét.

Cuốn sách này tham khảo tư liệu không chỉ từ các nguồn phương Tây (bao gồm chính bản thân Gordievsky), mà từ cả góc nhìn của người Nga. "Nó thú vị ngang với những cuốn tiểu thuyết gián điệp ưa thích của tôi", vị tỷ phú viết.

Breath From Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine Forever - tác giả Bijal P. Trivedi

(Tạm dịch: Hơi thở từ muối: Một căn bệnh về gen chết người, một kỷ nguyên mới của khoa học, những bệnh nhân và gia đình đã thay đổi y học mãi mãi)

Năm 1999, một đồng nghiệp của Bill Gates tại Microsoft đã hỏi liệu ông có sẵn lòng tài trợ cho việc phát triển các loại thuốc mới để chữa u xơ nang không. Đây vốn là một lời khẩn cầu cá nhân, bởi cả 2 đứa con của người đồng nghiệp này đều mắc căn bệnh trên.

Cùng với bà xã Melinda Gates, vị tỷ phú giàu thứ 4 thế giới đã hỗ trợ 20 triệu USD để tiến hành một dự án nghiên cứu mới, tạo ra bước đột phá trong việc chế tạo thuốc chữa u nang xơ.

Chính vì lý do này mà Bill Gates không thể rời mắt khỏi cuốn sách của Bijal P. Trivedi. Đây là một tác phẩm chuyên sâu về u xơ nang, đề cập tới nguồn gốc của căn bệnh chết người này, cũng như các cải tiến y học được làm nên bởi những người đã ngày đêm nỗ lực để tìm ra phương pháp chữa bệnh.

Đối với Bill Gates, cuốn sách này là một tác phẩm truyền cảm hứng, "có tác dụng nâng đỡ tâm hồn". Ông chia sẻ: "Câu chuyện này đặc biệt có ý nghĩa với tôi, bởi tôi biết rõ những gia đình được hưởng lợi từ các loại thuốc mới được miêu tả trong cuốn sách".

Vị tỷ phú cũng mong muốn trong tương lai sẽ còn nhiều cuốn sách như thế này được ra đời, khi mà các kỳ tích y học ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

(Theo Time, Gates' Notes)