Đèn đường LED LTV – Lựa chọn hàng đầu cho chiếu sáng đô thị

Hành trình phát triển đèn đường LED LTV

Trong các dòng sản phẩm đèn công nghiệp, đèn đường led là loại đèn yêu cầu kỹ thuật rất cao. Bởi vì điều kiện làm việc của đèn đường chịu tác động của thời tiết ngoài trời như nắng, mưa, nồm, ẩm, xung sét, CEO Phùng Quyết Thanh của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Quyết Tiến hiện không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu thực tế cho ra từng sản phẩm. Đèn đường LED LTV là kết quả của quá trình nghiên cứu, lắng nghe khách hàng và ứng dụng công nghệ hiện đại. Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến sản phẩm chất lượng, uy tín và giải pháp tối ưu cho từng dự án, công trình.

Đèn đường LED LTV có gì nổi bật so với các dòng đèn truyền thống?

Không giống như các loại đèn chiếu sáng thông thường như đèn sợi đốt, đèn halogen hay đèn metal halide vốn tiêu tốn điện năng và tuổi thọ ngắn. Đèn đường LED LTV mang đến giải pháp tiết kiệm lên tới 60% điện năng nhờ sử dụng chip LED công nghệ cao.

Tuổi thọ trung bình của sản phẩm đạt trên 50.000 giờ, góp phần giảm thiểu tối đa chi phí bảo trì và thay thế. Bên cạnh đó, ánh sáng phát ra từ đèn luôn ổn định, không nhấp nháy, không gây chói mắt, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn cho giao thông đô thị.

Đèn đường led được tích hợp khả năng chống xung sét 10kV, 20kV,... thiết kế tản nhiệt vượt trội và tính năng điều chỉnh công suất linh hoạt (dimming 5 cấp), phù hợp với mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Việt Nam.

Tổng hợp 4 mẫu đèn đường LED LTV được ưa chuộng

Đèn LED dạng lá LTV

Đèn đường LED dạng lá (50W-200W)

Lý tưởng cho đường phố và khu công nghiệp, mẫu đèn này sử dụng chip LED COB từ Epistar hoặc Bridgelux, mang lại ánh sáng tập chung, đồng đều. Thân đèn nhôm đúc sơn tĩnh điện chịu được mưa gió, bụi bẩn, đảm bảo độ bền lâu dài.

Đèn đường LED BRP39 – tích hợp linh kiện Philips cao cấp

Đèn đường LED OEM Philips BRP39 (100W-320W)

Tích hợp chip LED SMD 3030 và nguồn Philips, đèn BRP39 cung cấp ánh sáng ổn định với khả năng chống xung sét và khả năng điều chỉnh công suất. Thân nhôm đúc kết hợp kính cường lực bảo vệ chip LED, phù hợp cho đường phố đô thị và khu công nghiệp.

Đèn đường LED M1 – thiết kế module linh hoạt

Đèn đường LED OEM Philips M1 (50W-300W)

Với thiết kế module riêng biệt và cổ đèn điều chỉnh góc chiếu sáng, M1 mang lại sự linh hoạt tối đa. Sử dụng chip LED COB/SMD và nguồn Philips hoặc Meanwell, sản phẩm lý tưởng cho các dự án cần ánh sáng tùy chỉnh.

Đèn đường LED M13 – dòng công suất cao

Đèn đường LED OEM Philips M13 (50W-300W)

Được thiết kế với chip LED SMD 3030, M13 có công suất linh hoạt, phù hợp từ đường liên thôn đến quốc lộ lớn. Khoang nguồn tách rời và hệ thống tản nhiệt hiệu quả đảm bảo hiệu suất ổn định trong mọi điều kiện.

Ứng dụng đa dạng trong chiếu sáng đô thị

Đèn Đường LED LTV được ứng dụng hiệu quả trong chiếu sáng cho đường phố, quốc lộ, khu công nghiệp và khu dân cư. Sản phẩm lý tưởng cho các tuyến đường liên thôn, liên xã nhờ công suất linh hoạt và khả năng tiết kiệm năng lượng. Trong khu công nghiệp và nhà máy, đèn đáp ứng yêu cầu ánh sáng mạnh mẽ, liên tục, phù hợp với môi trường khắc nghiệt.

Cam kết chất lượng từ Quyết Tiến

Tất cả sản phẩm đèn đường LED LTV đều được sử dụng linh kiện từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc tế về hiệu suất, độ bền và an toàn. Khách hàng có thể yên tâm về chất lượng và hiệu quả lâu dài của sản phẩm.

Dịch vụ hậu mãi tận tâm

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Quyết Tiến cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt và bảo hành chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo khách hàng nhận được giải pháp chiếu sáng tối ưu. Dịch vụ hậu mãi chu đáo giúp xây dựng niềm tin và sự hài lòng lâu dài.

Giá cả cạnh tranh, giá trị vượt trội

Đèn Đường LED LTV không chỉ mang lại hiệu quả chiếu sáng vượt trội mà còn tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo trì. Với nhiều chủng loại và mức giá cạnh tranh, sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho các dự án quy mô lớn từ đô thị đến khu công nghiệp. Giá trị mà đèn mang lại vượt xa mong đợi, phù hợp với mọi ngân sách.

Với công nghệ tiên tiến, thiết kế hiện đại và hiệu suất vượt trội, sản phẩm đang chinh phục thị trường, trở thành lựa chọn hàng đầu cho chiếu sáng đô thị thông minh.

