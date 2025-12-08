Đến chịu Tiên Nguyễn: Đám cưới concept kiến trúc Phục Hưng nhưng phục vụ gắp thú bông và chụp photobooth

Đám cưới của Tiên Nguyễn và chồng doanh nhân Justin Cohen đã trở thành một trong những sự kiện được chú ý trong dịp cuối năm này. Nguyên nhân không chỉ bởi độ xa hoa, lộng lẫy đúng kiểu ái nữ nhà tỷ phú mà còn bởi cách cặp đôi “mix & match” không gian tiệc cưới từ 2 yếu tố tưởng chừng như trái ngược nhau. Đó là sự sang trọng mang âm hưởng Phục Hưng và góc giải trí dễ thương, trẻ trung.

Vợ chồng Tiên Nguyễn

Toàn cảnh không gian tiệc cưới của Tiên Nguyễn - Justin Cohen (Clip: Quân)

Từ không gian kiến trúc Phục Hưng…

Tiệc cưới của Tiên Nguyễn được trang trí theo concept mang cảm hứng Phục Hưng - phong cách kiến trúc châu Âu từ thế kỷ 14 - 17, vốn đề cao sự đối xứng, tỷ lệ hoàn hảo và vẻ đẹp hài hòa của hình học. Những chi tiết như hàng cột, vòm bán nguyệt, mái vòm cong và các mảng trang trí cổ điển được tái hiện khéo léo, đưa khách mời bước vào một không gian vừa xa hoa, vừa thấm đẫm tính nghệ thuật.

Ở sảnh đón khách, không gian được tái hiện theo ý tưởng “khu vườn địa đàng”, biến toàn bộ địa điểm tổ chức thành một thế giới riêng. Từ sảnh chào đón đến lối vào, hàng nghìn bông hoa tươi nhập khẩu - chủ yếu là hoa hồng, cẩm tú cầu và lan - được bố trí dày đặc, tạo cảm giác như đang dạo bước giữa khu vườn huyền diệu. Đây không chỉ là trang trí; đó là một trải nghiệm thị giác, nơi thiên nhiên giao hòa với kiến trúc cổ điển để tạo nên cảm xúc lãng mạn đặc trưng mà Tiên Nguyễn đặc biệt yêu thích.

Phía ngoài sảnh như một khu vườn

Không gian tiệc còn dành riêng một góc cho bộ ảnh cưới chụp tại London của đôi uyên ương. Bộ ảnh mang sắc thái cổ điển, trang nhã, hài hòa tuyệt đối với tinh thần nghệ thuật của buổi tiệc, khiến tổng thể không chỉ đẹp mà còn thống nhất về câu chuyện – từ kiến trúc, màu sắc cho tới cảm xúc.

Cùng với phần trang trí, hệ thống đèn được thiết kế để làm nổi bật chiều sâu của các vòm cong, cột trụ và những mảng tường mang hơi thở Phục Hưng. Sân khấu trung tâm - nơi diễn ra các nghi thức quan trọng - cũng được chăm chút tỉ mỉ theo tông trắng - hồng - cam - đỏ, kết hợp giữa sự sang trọng và mềm mại.

Ảnh cưới chụp tại Anh của cặp đôi

Khu vực chụp ảnh

Không gian tổ chức tiệc sang trọng

… đến phục vụ chụp photobooth, gắp gấu

Nhưng điều khiến nhiều người thích thú nhất nằm ở cách Tiên Nguyễn phá vỡ những khuôn mẫu vốn gắn liền với đám cưới hào môn. Đó là không gian sang chảnh bao nhiêu thì cách vợ chồng Tiên Nguyễn lưu giữ kỷ niệm với khách mời lại trẻ trung, gần gũi bấy nhiêu. Đó là khu vực giải trí với máy gắp thú bông, chụp ảnh photobooth, quầy kem tự chọn,...

Máy chụp ảnh photobooth

Máy gắp gấu

Quầy kem tự chọn

Thực sự không dễ để hình dung dàn khách mời - những người giàu có và nổi tiếng ăn mặc lộng lẫy và sang chảnh - vừa thích thú với khung cảnh Phục Hưng cổ điển, lại sà vào những góc giải trí đơn giản và dễ thương. Ấy thế mà ai cũng vui vẻ và thích thú tham gia trải nghiệm mới lạ!

Sự đối lập này tạo nên một hiệu ứng rất Tiên Nguyễn là sang trọng nhưng không hề xa cách; xa hoa nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ, trẻ trung; decor phong cách Phục Hưng nhưng phần giải trí thì thoải mái, không gò bó;... Bởi vậy, dù khách mời diện đồ lộng lẫy như đi thảm đỏ, họ vẫn sẵn sàng tạo dáng cute trước photobooth hoặc gắp thú để lưu giữ kỷ niệm.

Khách mời mặc vest hay xúng xính váy áo đều thích thú với photobooth

Và không dừng lại ở đó, nhiều người còn up story nhiệt tình sau khi chụp photobooth tại đám cưới cho thấy sự thích thú mà hoạt động này mang lại. Có thể là lần đầu tiên chụp ảnh photobooth chứ không đùa!

Thảo Nhi Lê và bạn trai, vợ chồng Stephs Nguyễn (chị gái Tiên Nguyễn) hào hứng khoe ảnh chụp photobooth ở đám cưới lên mạng (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn chung, chính sự mâu thuẫn nhưng lại cực kỳ hợp lý mà Tiên Nguyễn - Justin mang lại cho đám cưới đã tạo nên điểm khác biệt. Đó là một buổi tiệc vừa thể hiện sự xa xỉ, vừa giữ trọn tinh thần trẻ trung, thích vui chơi và đề cao trải nghiệm của cô dâu chú rể. Thế nên nói chưa ai dám làm đám cưới như Tiên Nguyễn cũng đúng!