Vào đầu tháng 4 này, một đoạn video đã lan tỏa rất nhanh trên mạng ghi lại cảnh một tai nạn khá hiếm gặp. Tai nạn xảy ra tại bãi biển Abu Al Hasaniya, Kuwait khi một người đàn ông 34 tuổi cầm lái một chiếc Toyota FJ Cruiser "tản bộ" tại đây.



Video ghi lại cảnh Toyota FJ Cruiser cùng người lái lộn nhào trên không

Tuy nhiên, những thao tác khó hiểu của người đàn ông trên như tăng tốc bất ngờ, mở cửa xe hay lái nửa bên dưới nước đã để lại hậu quả khó tin. Chiếc SUV Toyota sau đó mất lái vì bề mặt cát gồ ghề và lập tức lộn nhào vài vòng hướng về phía biển.

Do cửa bên mở và người lái cũng không đeo dây an toàn, ông bị văng ra khỏi xe với lực ly tâm rất mạnh. Yếu tố này thể hiện qua độ cao tối đa nguời lái "bay" đo được trong video lên tới gần 5 mét. Rất may là vị trí hạ cánh của ông là mặt biển (dù vẫn ở vị trí nước nông) chứ không phải mặt cát.

Tai nạn xảy ra hoàn toàn là do thao tác lái sai lầm của người lái. Ảnh cắt từ video, nguồn: Carscoops

Trong đoạn cuối video, người lái đã có thể đi được vào bờ. Báo giới địa phương sau đó xác nhận ông chỉ bị thương tích nhẹ. Rất may bãi biển khi đó vắng người nên tai nạn không gây liên đới tới người khác.

Chiếc Toyota FJ Cruiser chìm nghỉm dưới biển trước khi được trục vớt lên bởi lực lượng cứu hộ trong tình trạng "sắt vụn". Ảnh: Carscoops

Tuy vậy, điều may mắn đã không xảy ra với chiếc Toyota FJ Cruiser. Ảnh chụp lại xe sau tai nạn cho thấy ngoài việc bị ngâm trong nước biển, thân xe đã hư hại khủng khiếp vì màn nhào lộn sau va chạm. 99,99% xe sẽ được "tái chế" trong các xưởng sắt vụn sau màn biểu diễn thảm họa của chủ nhân.