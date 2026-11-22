Nếu là người ngoài thì có lẽ tôi đã không để tâm nhiều đến thế.

Đám cưới vừa kết thúc, vợ chồng tôi ngồi lại kiểm phong bì để tổng hợp tiền mừng, vừa là để biết số tiền cụ thể, vừa tiện ghi chép sau này còn đi lại đáp lễ. Tôi vốn không phải người quá đặt nặng chuyện tiền nong, nhưng thú thật, nhìn những phong bì mọi người mừng cũng có chút vui, bởi đó là tình cảm và sự chia sẻ của người thân, bạn bè trong ngày trọng đại của mình.

Thời buổi bây giờ, tiền mừng cưới ở chỗ tôi thường dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một phong bì. Những người thân thiết hoặc có điều kiện thì mừng nhiều hơn, còn hiếm hoi lắm mới có phong bì 300.000 đồng. Vậy mà khi mở đến một chiếc phong bì, tôi thực sự sững người vì bên trong chỉ có đúng một tờ 100.000 đồng.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là khi nhìn tên người gửi, tôi phát hiện đó chính là chị họ bên ngoại của mình. Chị hơn tôi gần chục tuổi, đã có gia đình và hai đứa con. Hôm cưới, chị còn đưa cả hai con đến dự tiệc. Tôi nhớ hôm ấy gia đình chị ngồi ăn uống khá đầy đủ, hai đứa nhỏ cũng được xếp chỗ, có người phục vụ đồ ăn thức uống như những khách mời khác.

Ảnh minh họa

Tôi không phải người tính toán từng đồng tiền mừng, nhưng nhìn phong bì ấy vẫn không khỏi chạnh lòng. 100.000 đồng bây giờ thực sự chẳng phải số tiền lớn, nếu chị khó khăn thì tôi còn có thể hiểu. Đằng này, tôi biết gia đình chị không đến mức thiếu thốn, chồng chị có công việc ổn định, bản thân chị cũng đi làm. Chưa kể, chị đưa cả hai con đi ăn cưới, tức là gia đình tôi cũng phải tính thêm suất ăn và chi phí phục vụ.

Tôi đem chuyện kể với chồng, anh chỉ cười bảo tiền mừng là tùy tâm, không nên vì chuyện đó mà mất vui. Tôi biết anh nói không sai, nếu là người ngoài thì có lẽ tôi đã không để tâm nhiều đến thế. Đằng này lại là chị em họ hàng, người mà tôi vẫn nghĩ sẽ có chút tình cảm và ý tứ trong ngày vui của mình. Tôi có nên kể với mọi người, đánh tiếng để chị biết bản thân keo kiệt và cư xử kém không?