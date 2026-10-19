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Đêm tân hôn bước vào phòng ngủ nhà chồng, tôi chết lặng khi nhìn chiếc giường cưới, thái độ sau đó của chồng càng khiến tôi choáng váng

Thanh Uyên
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Tôi không làm ầm lên ngay đêm đó. Tôi sợ ngày vui của hai đứa biến thành chuyện cãi vã.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đêm tân hôn của mình lại kết thúc bằng cảm giác hụt hẫng đến thế. Không phải vì chồng làm điều gì quá đáng, cũng chẳng phải vì gia đình anh đối xử tệ bạc với tôi, mà chỉ vì một chuyện tưởng nhỏ nhưng khiến tôi cảm thấy những lời mình nói suốt cả tháng trời chẳng hề được anh coi trọng.

Trước ngày cưới, tôi đã nhắc đi nhắc lại với chồng rằng giường cưới, chăn ga gối đệm rất quan trọng. Tôi không yêu cầu phải mua đồ đắt tiền, cũng chẳng đòi hỏi phòng ngủ phải trang trí lộng lẫy như khách sạn. Tôi chỉ muốn mọi thứ được chuẩn bị mới mẻ, sạch sẽ, có chút không khí của ngày cưới. Tôi thậm chí đã gửi cho anh vài mẫu chăn ga có giá chỉ hơn một triệu đồng, bảo anh chọn màu nào cũng được, miễn là mua mới.

Anh lần nào cũng ậm ừ, nói để anh lo, khiến tôi yên tâm rằng chồng đã hiểu ý mình.

Vậy mà đêm tân hôn, sau khi khách khứa về hết, tôi bước vào phòng ngủ mà đứng sững mất mấy giây. Chiếc giường vẫn là chiếc giường cũ của gia đình chồng, bộ chăn ga nhăn nhúm, màu sắc đã bạc, nhìn qua cũng biết được sử dụng từ lâu. Trên giường chẳng có hoa, chẳng có bất kỳ vật trang trí nào, căn phòng đơn điệu đến mức tôi có cảm giác mình đang bước vào một phòng ngủ bình thường chứ không phải nơi bắt đầu cuộc sống vợ chồng son.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cố nhìn quanh, hy vọng ít nhất anh đã chuẩn bị một bộ chăn ga mới nhưng để ở đâu đó. Không có gì cả. Những thứ tôi đã nhắc đến hàng chục lần cuối cùng đều bị bỏ qua.

Tôi ngồi xuống mép giường, vừa buồn vừa tủi thân. Cả ngày hôm ấy tôi đã mệt rã rời vì tiếp khách, cười nói đến đau cả miệng. Tôi chỉ mong khi trở về phòng, hai vợ chồng có một không gian ấm áp, dù đơn giản cũng được. Thế nhưng, điều chờ đợi tôi lại là cảm giác mình chẳng được chồng để tâm.

Tôi không làm ầm lên ngay đêm đó. Tôi sợ ngày vui của hai đứa biến thành chuyện cãi vã, nên chỉ lặng lẽ thay đồ rồi nằm xuống. Nhưng suốt đêm, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này. Nếu tôi chưa từng nói thì có thể trách mình kỳ vọng quá nhiều. Đằng này, tôi đã nhắc đi nhắc lại, còn đưa cả hình ảnh và giá tiền cụ thể. Anh biết rõ tôi muốn gì, vậy mà vẫn mặc kệ.

Đến nay đã hai ngày, tôi vẫn chưa hết giận. Điều khiến tôi khó chịu hơn là chồng hoàn toàn không nhận ra. Khi tôi bóng gió nhắc đến chuyện phòng cưới, anh còn cười bảo tôi màu mè, thích làm cảnh, chăn chiếu có ai nhìn thấy đâu mà phải mua mới. Theo anh, miễn là nằm ngủ được thì dùng đồ cũ hay mới cũng chẳng khác nhau.

Tôi nghe mà nghẹn lòng. Đúng là chăn ga không quyết định hạnh phúc hôn nhân, nhưng cách anh đối xử với mong muốn của tôi lại khiến tôi suy nghĩ. Tôi đâu bắt anh phải tiêu tiền cho những thứ xa xỉ. Tôi chỉ muốn anh nhớ đến điều vợ mình đã nói, chủ động chuẩn bị một chút để ngày đầu tiên sống chung trở nên đặc biệt hơn. Có phải chồng tôi quá hời hợt không mọi người?

56 tuổi vừa đi thêm bước nữa, người phụ nữ hoang mang khi đọc cuốn sổ ghi chép của chồng trong tủ
Tags

đêm tân hôn

phòng ngủ

hôn nhân

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