Đêm nhạc thăng hoa của dàn nghệ sĩ Việt và cô trò của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Tối 16/11, chương trình biểu diễn nghệ thuật "Đại lộ" diễn ra thành công tại sân khấu Quảng trường số 2 Lê Thái Tổ Hà Nội. Chương trình do tiến sĩ Vũ Tiến Dũng, hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội trực tiếp chỉ đạo nghệ thuật và nhà sản xuất Vạn Nguyễn làm tổng đạo diễn.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Vũ Tiến Dũng (áo trắng) cùng đạo diễn Vạn Nguyễn và ekip thực hiện chương trình.

Đêm diễn quy tụ các nghệ sĩ trẻ như: NSƯT Thùy Anh, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Bảo Trâm Idol, ca sĩ Ngọc Khuê, DJ Huy Ngô, Lê Việt Anh Sao Mai, Tiến Hưng Sao Mai, Hà Minh á quân Vietnam Idol... cùng sự tham gia của nhiều giảng viên, học sinh, sinh viên các khoa nghệ thuật của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Mở màn chương trình là tiết mục Trống hội. Phần trình diễn kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, âm nhạc và ánh sáng khiến cho đêm Hà Nội trở nên sôi động và rực rỡ hơn.

Phần biểu diễn các nhạc cụ truyền thống hấp dẫn và đầy thăng hoa.

Trong áo dài cổ trang, ca sĩ Tiến Hưng thể hiện ca khúc "Hà Nội linh thiêng hào hoa" của nhạc sĩ Lê Mây vô cùng ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, khỏe khoắn đậm sắc thái đương đại và tràn đầy hào khí.

Ngay sau đó, không khí lại trở nên sôi động với "Rơi" của Hà Minh Phong. Thể hiện liền 3 ca khúc "Đông mang", "Giữa đại lộ Đông Tây", "Chỉ còn những mùa nhớ" remix, Bảo Trâm Idol đã làm cho sân khấu ngoài trở nên cuồng nhiệt hơn.

Đinh Mạnh Ninh tiếp tục thổi lửa khiến khán giả "cháy" cùng 2 ca khúc do anh tự sáng tác và biểu diễn là "Hoa sữa mùa thu", "Nothing Is Forever". Ca sĩ Ngọc Khuê duyên dáng với "Gọi tôi Hà Nội", "Hà Nội những năm 3000" cùng phần âm nhạc đương đại tươi trong, phóng khoáng.

Ca sĩ Ngọc Khuê.

Ca sĩ Bảo Trâm.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn cùng nhau.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đạo diễn Vạn Nguyễn đã xây dựng một tiết mục đặc biệt, tất cả các ca sĩ cùng nhau hát lên những lời hát tri ân thầy, cô giáo qua ca khúc "Khi tóc thầy bạc trắng" của nhạc sĩ Trần Đức. Ca khúc đã làm lắng đọng tâm hồn hàng ngàn khán giả, để lại nhiều niềm xúc động lớn lao và khiến khán giả không ngừng hát theo.

Là tổng đạo diễn của chương trình, đồng thời cũng là cựu giảng viên (Phó Chủ nhiệm Khoa Sân khấu Điện ảnh và Múa) của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - đơn vị tổ chức chương trình - Vạn Nguyễn chia sẻ về đêm nhạc:

"Xuất phát từ chất liệu truyền thống và phát triển mạnh mẽ theo xu hướng trẻ trung hiện đại đầy sáng tạo trong hoà âm phối khí, lighting và dàn dựng biểu diễn, "Đại lộ" là bức tranh nghệ thuật đa màu sắc. Chương trình là sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật trên nền tảng truyền thống, cùng sự tìm tòi sáng tạo trong cách thức thể hiện đưa khán giả đến với sự giao thoa của không gian, thời gian, của tinh hoa nghệ thuật truyền thống và hiện đại".