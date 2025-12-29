Đêm nhạc ở Hà Nội bị huỷ trước giờ diễn, khán giả phẫn nộ: 'Như trò hề'

Khán giả phẫn nộ vì bị lừa

Hàng nghìn khán giả phẫn nộ với khâu tổ chức của live concert Về đây bốn cánh chim trời tối 28/12 tại Hà Nội. Theo kế hoạch, chương trình diễn ra lúc 20h. Tuy nhiên, gần giờ tổ chức, đơn vị sản xuất thông báo lùi giờ diễn muộn hơn 30 phút so với kế hoạch.

Theo phản ánh của những người có mặt tại địa điểm tổ chức, khoảng 20h, khu vực sân khấu vẫn hỗn loạn, ghế ngồi không được in số chỉn chu. Gần 21h, khi khán giả tập trung đông hơn, ban tổ chức bất ngờ thông báo hoãn mà không đưa ra lý do cụ thể. Khán giả bức xúc, nhiều người lao lên sân khấu đôi co.

Theo hình ảnh khán giả chia sẻ, khoảng 20h tối 28/12, khâu tổ chức vẫn lộn xộn.

"Lừa đảo khán giả một cách trắng trợn. Khu vực check-in như chợ vỡ, ban tổ chức làm ăn không chuyên nghiệp và khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì báo huỷ show trong ngỡ ngàng", khán giả phản ánh.

Chiều tối 28/12, ban tổ chức đăng thông tin hoãn show vì không bán được vé, thiếu kinh phí sản xuất. "Công ty Ngọc Việt (đơn vị tổ chức - PV) cáo lỗi chân thành tới anh chị em nghệ sĩ. Thông báo chính thức về thời gian tổ chức sẽ được đưa ra trong 10 ngày tới".

Tuy nhiên, khi phóng viên Tiền Phong liên hệ, bà Thu Hà - đại diện đơn vị sản xuất - phủ nhận và cho biết Về đây bốn cánh chim trời vẫn diễn ra theo kế hoạch. Thông báo bị xóa chỉ sau vài phút. Khoảng gần 20h, fanpage đăng tin concert vẫn được tổ chức. Những thông báo mà ban tổ chức đưa ra không thống nhất, khiến nhiều khán giả hoang mang. Có người cho biết đi gần tới nơi tổ chức rồi lại quay về.

Khán giả quay clip thể hiện sự bức xúc.

Dưới bài đăng của fanpage, người xem bức xúc để lại bình luận gay gắt: “Như trò hề, xúc phạm khán giả. Tệp khán giả lớn tuổi là nhiều. Không thể bào chữa, không có lý do nào có thể giải thích”, “Mọi người vì yêu âm nhạc mà đến, ngồi chờ đến 8h30 thì nhận được lời xin lỗi của ban tổ chức. Các bạn làm văn hóa mà lại coi thường khán giả vậy?”, “Quá thiếu chuyên nghiệp. Ngay từ lúc đổi giám đốc âm nhạc cũng không thông báo, mua vé xong mới thấy đã thay người. Từ lúc mua đã cảm thấy bị lừa dối. Khán giả đến ngồi chờ hơn tiếng đồng hồ mới thông báo huỷ. Khán giả toàn người lớn tuổi chỉ biết đứng dậy đi về. Tôi mua tặng bố mẹ chồng tương lai mà ngại vô cùng”…

Loạt nghệ sĩ lên tiếng

Trước giờ diễn, nhiều nghệ sĩ lên tiếng phản ánh ban tổ chức làm việc thiếu chuyên nghiệp và rút khỏi concert. Ca sĩ Phạm Thu Hà nói công ty Ngọc Việt không thực hiện đúng cam kết tài chính với dàn nhạc là nguyên nhân khiến chương trình không thể tổng duyệt.

Theo ca sĩ, sáng 28/12, cô có mặt tại địa điểm tổ chức để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt, nhưng khi đến nơi toàn bộ nhạc công đều vắng mặt, chỉ có một số ca sĩ đến như Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Đoan Trang.

Nhạc sĩ Trần Tiến từng đặt nhiều kỳ vọng vào đêm nhạc.

“Nội bộ nghệ sĩ nhận được thông tin rằng Ngọc Việt Show đã không thực hiện đúng hợp đồng với các nhạc công. Theo thỏa thuận, sau khi thanh toán 50% ban đầu, phía tổ chức phải tiếp tục chuyển 30% trước show từ 5-7 ngày nhưng khoản này đã không được thực hiện. Vì vậy, các nhạc công quyết định không tham gia tổng duyệt”, Phạm Thu Hà nói.

Về phía cá nhân, Phạm Thu Hà khẳng định cô đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng nhưng không thể tiếp tục tham gia biểu diễn khi đơn vị tổ chức không tôn trọng các thỏa thuận đã ký. “Tiền bạc là quan trọng, nhưng điều nghệ sĩ cần hơn là sự tôn trọng”, Phạm Thu Hà nhấn mạnh.

Phạm Thu Hà cho biết đến hơn 17h cùng ngày, Ngọc Việt Show vẫn chưa có thông báo chính thức về việc hoãn hay tiếp tục chương trình, dù trong nội bộ nghệ sĩ đã xác định không thể tổng duyệt và biểu diễn.

Ca sĩ bày tỏ lo ngại khi hàng nghìn vé đã được bán ra nhưng khán giả vẫn chưa nhận được thông tin rõ ràng từ ban tổ chức. Việc im lặng này sẽ khiến thiệt hại dồn hết về phía nghệ sĩ.

SRNDPT Entertainment - công ty quản lý ca sĩ Lâm Bảo Ngọc - phát thông báo cho biết chương trình đã bị hủy theo quyết định đơn phương từ phía đơn vị tổ chức.

Sân khấu dựng trong Cung Thể thao điền kinh Mỹ Đình.

Đại diện ca sĩ cho hay trong suốt quá trình chuẩn bị, nghệ sĩ, nhạc công và ê-kíp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận, từ giữ lịch diễn, tham gia tập luyện cùng dàn nhạc đến sắp xếp thời gian, phối hợp làm việc theo yêu cầu của BTC.

Tối 28/12, Vũ Quang Trung - giám đốc âm nhạc của chương trình - cũng thông báo không tham gia Về đây bốn cánh chim trời , đồng thời đại diện cho hơn 40 nghệ sĩ và nhạc sĩ liên quan lên tiếng về sự việc.

Ông Trung cho biết toàn bộ ê-kíp nghệ thuật đã hoàn tất phần hòa âm, phối khí theo đúng kế hoạch, tập luyện nghiêm túc trong bốn ngày liên tục cùng ban nhạc và dàn nhạc, đảm bảo sẵn sàng về chất lượng chuyên môn theo các tiêu chuẩn đã thống nhất.

Tuy nhiên, theo phía giám đốc âm nhạc sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm cuối cùng, BTC không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng, khiến những điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng chuẩn mực nghệ thuật và tổ chức không còn được đảm bảo. Do đó, các nghệ sĩ buộc phải đưa ra quyết định không tham gia.

Theo thông tin công bố trước truyền thông, V ề đây bốn cánh chim trời đánh dấu lần đầu tiên bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam là Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến được kết nối trong cùng một không gian nghệ thuật. Trong quá trình chuẩn bị, concert liên tục thay đổi về nghệ sĩ tham dự, ê-kíp sản xuất và địa điểm tổ chức.