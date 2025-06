Đêm nhạc “Nguồn cảm hứng bất tận” và những khoảnh khắc không quên

Một bất ngờ đầy xúc cảm đến từ nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, khi chị cất tiếng hát ca khúc "Mẹ yêu con" như một món quà dành tặng những ai đang lặng lẽ đi qua yêu thương, nâng niu những điều giản dị và thiêng liêng nhất trong cuộc sống…

Nguồn cảm hứng âm nhạc đến từ giọng ca mãi đỉnh

Tối 7/6, tại Nhà hát TP.HCM, khán giả có dịp thưởng thức đêm nhạc bán cổ điển "Nguồn cảm hứng bất tận" do HDBank tổ chức, với sự dẫn dắt của nhạc trưởng tài hoa Lê Phi Phi. Những giọng ca vượt thời gian như Tạ Minh Tâm, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Đào Mác, Phạm Khánh Ngọc… đã mang đến cho đêm nhạc nguồn sinh khí mới mẻ, tái hiện cả một không gian âm nhạc mang dấu ấn quê hương, đất nước, dòng chảy lịch sử và hội nhập cùng những con người giàu tâm huyết đóng góp hết mình cho cộng đồng, làm thay đổi xu thế phát triển của thời đại.

Nếu như Tạ Minh Tâm luôn chung thủy với các ca khúc đã ghi dấu tên tuổi của mình như "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người", "Những ánh sao đêm", "Đất nước trọn niềm vui thì Phạm Khánh Ngọc"; Đào Mác lại đưa người nghe đến với giai điệu mượt mà, tươi trẻ và phóng khoáng trong thế giới nhạc kịch cổ điển của "Giọng hát mùa xuân", "Tình yêu không lời", "Khúc hát dũng sĩ đấu bò tót"… Bên cạnh đó, Dương Hoàng Yến cũng khoe giọng hát cao vút nhiều cung bậc với "Chiếc khăn Piêu", "Cầu vồng lấp lánh" trong một phiên bản khác biệt, độc lập và duyên dáng.

Và Mỹ Linh với ca khúc "Gió và lá cây" (Edward Elgar – lời Việt Dương Thụ) chan chứa tình cảm đã làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí đêm diễn. Khán phòng lặng đi trước những giai điệu trữ tình, ấm áp và lay động.

Đến ca khúc "Hương ngọc lan", nữ ca sĩ mời khán giả cùng hòa giọng những đoạn cao trào quen thuộc. Rồi khi ca khúc "One moment in time" cất lên, tất cả nội lực dâng trào khiến Mỹ Linh thăng hoa trong từng nốt nhạc. Bản ballad truyền cảm hứng, nói về khát khao vươn lên, vượt qua thử thách và đạt được đỉnh cao trong cuộc đời, vươn tới tự do, cũng chính là chủ đề của đêm nhạc "Nguồn cảm hứng bất tận" năm nay.

Dịp này, nữ ca sĩ chúc mừng sinh nhật Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, chia sẻ chính nữ doanh nhân này đã truyền cảm hứng cho Mỹ Linh , cũng khiến chị chọn ca khúc đặc biệt như thế để trình diễn trong đêm hòa nhạc.

Khi Hồng Nhung xuất hiện với "Khúc mưa" (Đỗ Trung Quân – Phú Quang), chị đã làm xáo động sân khấu với biến tấu khác đi trong từng câu hát. Sau đó nữ ca sĩ đi xuống sân khấu, nhảy cùng nhạc trưởng Lê Phi Phi, cầm tay Madam Thảo và mời hòa giọng. Cả khán phòng sôi nổi, phấn khích với nhiều cảm xúc dâng trào. Hồng Nhung cho biết chị chọn ca khúc này – ca khúc của tháng Sáu như một lời chúc mừng người phụ nữ Tháng Sáu.

Hồng Nhung cũng tặng khán giả một ca khúc do chính chị sáng tác, "Vẻ đẹp giản đơn" để nói về sự tinh tế trong cuộc sống và tình yêu thường ngày, vì chị cho rằng chính những điều giản dị, chân thật mới tạo nên giá trị và sự ấm áp trong cuộc sống.

Giây phút lắng đọng "Mẹ yêu con"

Điểm nhấn của chương trình chính là màn biểu diễn ca khúc "Mẹ yêu con" (Nguyễn Văn Tý) của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo. Cùng với màn phối khí của nhạc trưởng Lê Phi Phi và dàn nhạc Saigon Pop Orchestra, giọng hát nhẹ nhàng, thanh thoát của nữ doanh nhân đã tạo nên những giây phút lắng đọng về tình mẫu tử, về sự chở che của người mẹ và hồi ức về thanh xuân của mỗi người phụ nữ luôn có mái ấm gia đình.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo gửi gắm ca khúc "Mẹ yêu con" tới những người đang cùng đi qua yêu thương…

Đêm nhạc còn có những nốt son khi có sự xuất hiện của các tài năng nhí đến từ Trường song ngữ Victoria, Dàn nhạc Saigon Pop Orchestra với trích đoạn nhạc kịch Nỏ thần và màn biểu diễn một trong những bản cổ điển nối tiếng nhất thế giới qua tiếng đàn piano của nghệ sĩ nhí Johnny. Nguyễn. Giọng hát trong trẻo của các diễn viên nhí cùng bối cảnh nhạc kịch cho một hình dung về thời đại An Dương Vương ngày trước và những câu chuyện lịch sử giữ nước khó quên, càng nhắc nhớ người xem về thời đại hôm nay và quá trình đưa đất nước vươn mình ra toàn cầu với không ít thử thách.

Những giọng ca mãi đỉnh, những ca khúc vang bóng một thời và những câu chuyện âm nhạc về đất nước, quê hương, về tình yêu, sự trưởng thành và năng lực chuyển mình để vươn lên tầm cao mới đã khiến cho đêm hòa nhạc "Nguồn cảm hứng bất tận" trở thành dấu ấn khó phai.