Đêm nhạc "Let It Be" - tưởng nhớ huyền thoại John Lennon

John Lennon sinh năm 1940 tại Anh. Năm 1956, ông thành lập ban nhạc The Quarrymen và sau 4 năm hoạt động thì đổi tên thành The Beatles. Năm 1969, ông rời nhóm và hoạt động solo.

John Lennon.

Trong sự nghiệp của mình, John Lennon để lại nhiều tác phẩm âm nhạc kinh điển được khán giả nhiều thế hệ yêu thích. Các album khi ông vẫn còn hoạt động với The Beatles như: Please Please Me, A Hard Day's Night, With The Beatles, Abbey Road... Và các sản phẩm khi hát solo và kết hợp cùng vợ là Yoko Ono gồm Imagine, Rock 'n' Roll, Walls and Bridges, Yoko Ono/Plastic Ono Band, Some Time in New York City...

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì vào ngày 8/12/1980, cả thế giới rúng động trước tin tức về sự ra đi đột ngột của John Lennon. Ông bị một người đàn ông tên Chapman ám sát chỉ bởi "anh ta rất nổi tiếng".

Và sau 44 năm trôi qua kể từ ngày định mệnh đó, âm nhạc và di sản của Lennon vẫn sống mãi, tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới.

Nhắc đến Lennon là nhắc đến hình ảnh một nghệ sĩ không ngừng tìm kiếm và sáng tạo, người đã góp phần dẫn dắt The Beatles từ những năm tháng đầu tiên ở Liverpool đến khi trở thành ban nhạc huyền thoại với tầm ảnh hưởng toàn cầu. Với các ca khúc bất hủ như Imagine, Strawberry Fields Forever và Across the Universe, Lennon đã để lại dấu ấn không chỉ bằng giai điệu mà còn qua những thông điệp sâu sắc về tình yêu và hòa bình.

John Lennon và vợ Yoko Ono.

Ông không chỉ là một nhạc sĩ, mà còn là một tiếng nói mạnh mẽ cho những phong trào xã hội, người luôn lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh và xây dựng thế giới hòa bình trong thời kỳ đầy biến động của thế kỷ 20.

Lennon có tài năng độc đáo trong việc biến âm nhạc thành một hình thức thể hiện tư tưởng và triết lý sống. Qua những lời ca giản dị nhưng sâu sắc của Imagine hay Give Peace a Chance ông đã kêu gọi hàng triệu người đứng lên cùng nhau, tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu và lòng nhân ái. Đó là lý do mà âm nhạc của Lennon không chỉ dừng lại ở thời đại của ông mà tiếp tục chạm đến tâm hồn của nhiều thế hệ sau này.

Năm nay, để tưởng nhớ John Lennon và những giá trị bất diệt mà ông để lại, đêm nhạc đặc biệt mang tên "Let It Be" sẽ được tổ chức vào ngày 8/12 tại sân khấu Tom Chat, Hà Nội. Đêm nhạc là dịp đặc biệt để người hâm mộ Việt Nam có cơ hội cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Lennon và The Beatles.