Đêm nhạc của Hương Tràm ở Hà Nội bị hủy sát giờ diễn

Vào 20h ngày 12/5, đại diện BTC mini show River Flows in you của Hương Tràm thông báo dời lịch do trời mưa lớn.

“Hiện tại, Hà Nội vẫn mưa lớn và diễn biến thời tiết khá cực đoan nên BTC xin phép lùi lịch vào thời điểm tốt hơn. Hiện, chúng tôi chưa thể thống nhất được thời gian cụ thể vì dự báo mưa tiếp diễn trong những ngày tới. Rất mong được khán giả thông cảm, hỗ trợ cho BTC trong sự kiện lần này. Chúng tôi sẽ sớm thông báo lịch diễn ra show mới và bảo lưu vé với những khán giả đã đặt trước”, đại diện BTC thông báo.

Bên cạnh đó, BTC hoàn vé với những khán giả không hài lòng hay thông cảm cho sự cố này. Ngoài ra, BTC hỗ trợ khán giả đặt xe sau thông báo huỷ lịch.

Hình ảnh nơi diễn ra mini show của Hương Tràm tại Hà Nội.

Chia sẻ thêm với Tiền Phong , đại diện BTC cho biết họ chưa thống kê được thiệt hại khi huỷ show. Tuy nhiên, số tiền đầu tư vào công nghệ 3P Mapping khá tốn kém.

Trước đó, Hương Tràm xác nhận đã về Việt Nam sau 5 năm du học nước ngoài. Nữ ca sĩ dự định tổ chức show diễn vòng quanh các tỉnh, thành ở Việt Nam với mong muốn cống hiến nghệ thuật tại quê nhà.

Hương Tràm tổ chức mini show đầu tiên ở Hà Nội vào ngày 12/5 với sức chứa 1.000 khán giả. Theo Hương Tràm, đây là nơi cô rất yêu và nhớ, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm và tâm hồn của nữ ca sĩ. River flows in you được ví như dòng sông âm nhạc đầy cảm xúc của Hương Tràm sau nhiều năm xa xứ.

"Dòng sông âm nhạc, dòng sông tâm hồn luôn chảy trong lòng bạn sẽ là những điều tuyệt vời để bắt đầu đêm diễn đầu tiên này", Hương Tràm nói.