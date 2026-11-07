Đêm nay, một đội tuyển châu Á sẽ vô địch World Cup?

Nhật Bản đang đứng trước cơ hội lần thứ hai vô địch World Cup. Với lối chơi kỹ thuật, thành tích ấn tượng và kinh nghiệm vượt trội, đại diện châu Á có nhiều cơ sở để đánh bại Nigeria trong trận chung kết.

Tuyển trẻ U17 nữ Nhật Bản đang có cơ hội cực lớn để đánh bại Nigeria trong trận chung kết World Cup diễn ra đêm nay (theo giờ Việt Nam). Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá có nhiều khác biệt. Nếu Nigeria thiên về sức mạnh, tốc độ và những pha tấn công trực diện thì Nhật Bản lại nổi bật nhờ khả năng kiểm soát bóng, tổ chức thế trận và phối hợp ở cự ly ngắn. Tuy nhiên, đại diện của châu Á đang được đánh giá “cửa trên”.

Nhật Bản phô diễn sức mạnh đáng gờm

Nhật Bản là một trong những đội bóng ổn định nhất tại kỳ World Cup năm nay. Họ toàn thắng vòng bảng mà không để thủng lưới, trước khi lần lượt vượt qua Kenya, Ghana và Triều Tiên để giành vé vào chung kết.

Nhật Bản cũng cho thấy bản lĩnh trong những thời điểm khó khăn. Ở vòng 1/8, họ từng bị Kenya dẫn trước nhưng vẫn ngược dòng giành chiến thắng 3-1. Đến tứ kết, Nhật Bản tiếp tục vượt qua Ghana với tỷ số tối thiểu để tiến vào bán kết.

Đáng chú ý, Nhật Bản đã thể hiện bản lĩnh đáng nể ở trận bán kết với Triều Tiên. Dù bị đối thủ dẫn trước, các cô gái Nhật Bản vẫn kiên trì tìm kiếm bàn gỡ ở phút 90+5, trước khi giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu.

Nhật Bản thi đấu cực kỳ thuyết phục trước khi lọt vào chung kết.

Điểm mạnh của Nhật Bản nằm ở khả năng kiểm soát bóng, phối hợp nhóm và di chuyển không bóng. Họ thường sử dụng những đường chuyền ngắn để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, sau đó khai thác khoảng trống bằng các pha tấn công từ hai biên.

Thay vì phụ thuộc vào một cá nhân, Nhật Bản có thể tạo ra nguy hiểm từ nhiều hướng. Tiền đạo Mei Hanashiro là một trong những gương mặt nổi bật nhất với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo. Tốc độ, sức mạnh cùng khả năng dứt điểm tốt giúp cô trở thành mũi nhọn đáng chú ý.

Theo thống kê của FIFA, Nhật Bản mới chỉ nhận 2 bàn thua trên hành trình tiến vào chung kết. Họ cũng đã có 5 chiến thắng liên tiếp, một thành tích cho thấy sự ổn định đáng nể trước trận đấu cuối cùng.

Lịch sử cũng ủng hộ Nhật Bản

Xét về lịch sử tham dự U17 nữ World Cup, Nhật Bản có bề dày thành tích nhỉnh hơn Nigeria. Đây là đội tuyển góp mặt ở cả 10 kỳ giải đấu, đồng thời là một trong những thế lực truyền thống của bóng đá trẻ nữ thế giới.

Nhật Bản từng 4 lần lọt vào chung kết, trong các năm 2010, 2014, 2016 và 2026. Trong đó, chức vô địch duy nhất của họ đến vào năm 2014, khi đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-0. Việc trở lại trận đấu cuối cùng sau 10 năm cũng cho thấy bóng đá trẻ nữ Nhật Bản vẫn duy trì được chất lượng đào tạo rất cao.

Trong khi đó, Nigeria đang viết nên lịch sử khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào chung kết giải đấu. Thành tích tốt nhất trước đây của họ là vị trí thứ ba năm 2022.

Nhật Bản đang được đánh giá rất cao ở khả năng vô địch World Cup 2026.

Đại diện châu Phi cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Nigeria từng hạ Triều Tiên 3-1 ở vòng bảng, sau đó lần lượt vượt qua Mexico, Venezuela và Brazil. Đặc biệt, chiến thắng 3-1 trước Brazil ở bán kết cho thấy sức tấn công đáng gờm của đội bóng này.

Nigeria sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ, thể lực và khả năng tranh chấp tốt. Họ cũng có tới 8 cầu thủ khác nhau ghi bàn tại giải năm nay, cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Dù vậy, Nhật Bản vẫn có những lợi thế quan trọng. Khả năng kiểm soát nhịp độ, tổ chức chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn có thể giúp đại diện châu Á hạn chế sức mạnh của Nigeria.

Đây cũng là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại U17 nữ World Cup. Nigeria có động lực tạo nên cột mốc lịch sử, nhưng Nhật Bản lại sở hữu nền tảng thi đấu ổn định hơn.

Với những gì đã thể hiện, Nhật Bản xứng đáng được đánh giá cao hơn. Nếu phát huy tốt khả năng kiểm soát bóng và không để Nigeria khai thác những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, đại diện châu Á hoàn toàn có thể giành chiến thắng để lần thứ hai đăng quang U17 nữ World Cup.