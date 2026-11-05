World Cup: Triều Tiên và Brazil thua cay đắng, 2 nhân tố khó ngờ lọt vào chung kết

Không nhiều người nghĩ cả 2 đội “cửa trên” là Triều Tiên và Brazil lại cùng thua ở bán kết World Cup.

Nhật Bản hạ Triều Tiên theo cách ngoạn mục

Trận bán kết U17 nữ World Cup 2026 giữa Nhật Bản và Triều Tiên diễn ra đêm 4/11 (giờ Việt Nam) đã khép lại theo cách không nhiều người ngờ tới. Sau 120 phút thi đấu với tỷ số hòa 1-1, Nhật Bản giành chiến thắng 4-1 trong loạt sút luân lưu, qua đó đoạt tấm vé đầu tiên vào chung kết.

Triều Tiên, đội bóng đã thống trị giải đấu trong hai kỳ gần nhất, nhập cuộc với sự tự tin của nhà đương kim vô địch. Đại diện Đông Á kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều sức ép, trong khi Nhật Bản chủ động chơi chắc chắn, chờ đợi cơ hội phản công.

Thế bế tắc được phá vỡ ở phút 52. Ri Ui-gyong tung cú vô lê chính xác, đưa Triều Tiên vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng giúp đội bóng áo đỏ càng có thêm cơ sở để triển khai lối chơi phòng ngự chặt chẽ, hướng tới việc bảo vệ lợi thế mong manh.

Nhật Bản không chấp nhận bỏ cuộc. Dù gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự đối phương, các cô gái trẻ vẫn kiên trì tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút bù giờ cuối cùng, khi Won Sol-gyong vô tình đưa bóng vào lưới nhà trong tình huống chịu sức ép từ đối thủ.

Triều Tiên gục ngã ở loạt luân lưu sau khi thủng lưới phút 90+5.

Nhật Bản thắng ngoạn mục.

Bàn thắng ở phút 90+5 khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Hai đội tiếp tục chơi thận trọng và không có thêm bàn thắng, buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu đầy căng thẳng.

Trên chấm 11 m, thủ môn Kou Kadowaki trở thành người hùng của Nhật Bản khi cản phá thành công cú sút của Eh Chong-gum. Kim Ju-gyong sau đó sút bóng trúng cột dọc, khiến Triều Tiên rơi vào thế bất lợi lớn.

Trong khi đó, các cầu thủ Nhật Bản thực hiện thành công cả 4 lượt sút. Asuka Tanaka là người thực hiện cú đá quyết định, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, Nhật Bản trở lại trận chung kết U17 nữ World Cup. Chiến thắng cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi họ từng thua Triều Tiên 1-5 ở tứ kết World Cup năm ngoái và với cùng tỷ số ở chung kết U17 nữ châu Á hồi tháng 5/2026.

Triều Tiên mất cơ hội lập "siêu kỷ lục"

Thất bại trước Nhật Bản khiến Triều Tiên không thể hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch U17 nữ World Cup lần thứ ba liên tiếp. Đội bóng này từng đăng quang năm 2024 và 2025, đồng thời đã 4 lần lên ngôi vô địch trong lịch sử giải đấu.

Nếu tiếp tục chiến thắng tại Morocco, Triều Tiên sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên giành 3 chức vô địch liên tiếp ở sân chơi này. Tuy nhiên, bàn thua ở những giây cuối cùng cùng sự thiếu may mắn trên chấm luân lưu đã khiến giấc mơ ấy tan vỡ.

Dù không thể bảo vệ danh hiệu, Triều Tiên vẫn cho thấy vị thế của một trong những nền bóng đá trẻ nữ hàng đầu thế giới. Đội bóng này sẽ còn cơ hội khép lại giải đấu bằng tấm huy chương đồng trong trận tranh hạng ba.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch U17 nữ World Cup lần thứ hai, sau lần đăng quang năm 2014. Đối thủ của họ trong trận chung kết là Nigeria, đội đã đánh bại Brazil 3-1 ở trận bán kết còn lại.

Triều Tiên không thể vô địch 3 kỳ World Cup liên tiếp.

Nigeria đánh bại Brazil, hẹn Nhật Bản ở chung kết

Ở trận bán kết còn lại, Nigeria gây bất ngờ khi đánh bại Brazil 3-1, qua đó giành vé vào chung kết U17 nữ World Cup 2026. Việc Nigeria lọt vào chung kết được coi là bất ngờ rất lớn ở giải đấu năm nay.

Đại diện châu Phi sẽ đối đầu Nhật Bản trong trận tranh chức vô địch ngày 7/11 tại Morocco, hứa hẹn màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng giàu tốc độ và kỹ thuật. Với tinh thần chiến đấu được thể hiện trước Triều Tiên, Nhật Bản đang được đánh giá cao hơn. Họ có cơ sở để mơ về một lần nữa bước lên đỉnh thế giới, dù Nigeria cũng đang thể hiện phong độ rất ấn tượng.



