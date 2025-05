Đem Mitsubishi Triton và Toyota Hilux bản ‘base’ AT đi ‘cày’ xem xe nào hợp dân công trình hơn: Chở tốt, lái ổn thì đánh đổi bớt công nghệ

Không phải là những phiên bản “flagship” như Mitsubishi Triton Athlete hay Toyota Hilux Adventure, phiên bản tiêu chuẩn số tự động của 2 mẫu bán tải Nhật này là Triton 2WD AT GLX và Hilux 2.4L 4x2 AT lại là những phiên bản hấp dẫn hơn với nhóm khách hàng muốn mua xe để phục vụ công việc, đặc biệt là những người làm xây dựng hoặc cần chở hàng có tải trọng không quá lớn.

Lý do lớn nhất đến từ giá bán. Chiếc Triton bản “base” có giá chỉ từ 655 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc Hilux bản tương ứng có giá 706 triệu đồng. Cả 2 mẫu xe đều được nhập từ Thái Lan.

Xét về kích thước, cả Triton và Hilux bản 4x2 AT không chênh lệch nhiều. Kích thước tổng thể của Triton là 5.320 x 1.865 x 1.795 (mm), trục cơ sở 3.130 mm. Số đo tương ứng của Hilux là 5.325 x 1.855 x 1.815, trục 3.085 mm. Khoảng sáng gầm xe Hilux nhỉnh hơn với 286 mm, trong khi Triton chỉ 228 mm.

Bộ mâm của Triton nhỏ hơn với kích thước 16 inch, trong khi ở Hilux là mâm 17 inch. Đổi lại, lốp Triton dày hơn với kích thước 265/70R16 so với 265/65R17 của Hilux.

Có lẽ vì Triton là bản tiêu chuẩn, còn Hilux là bản tầm trung, nên ngay từ ngoại thất đã có sự khác biệt rõ nét. Điểm mạnh của Hilux nằm ở trang bị công nghệ, với hệ thống đèn chiếu sáng LED dạng thấu kính, bật/tắt tự động cùng đèn hậu LED. Trên Triton, hệ thống chiếu sáng là halogen, bật/tắt thủ công. Mặc dù vậy, Triton lại có điểm cộng ở gương chiếu hậu tự động gập điện khi khóa cửa - tính năng không có trên Hilux.

Ở bên trong, trang bị của 2 chiếc bán tải này ở mức cơ bản với ghế nỉ chỉnh cơ, chìa khóa đề nổ bằng cơ, điều hòa cơ và phanh tay cơ. Kính xe điều chỉnh một chạm ở phía người lái. Vô lăng cả 2 xe không được bọc da nhưng đều có tích hợp các phím chức năng điều chỉnh đa phương tiện và Cruise Control. Thiết kế khoang cabin của Triton cho cảm giác hiện đại hơn nhờ màn hình đặt nổi.

Trên Triton, thông tin hiển thị nhiều hơn nhờ màn hình 7 inch sau vô-lăng. Màn hình tương tự trên Hilux chỉ có kích thước 4,2 inch. Triton dùng màn hình 8 inch và chỉ có kết nối Apple CarPlay/Android Auto có dây. Cổng sạc là điểm lợi thế trên Triton khi có cả kết nối USB-A và USB-C. Hilux chỉ có một cổng USB-A và có thêm điểm trừ là cắm dây vào thẳng… góc màn hình, dễ gây rối.

Với nhóm khách hàng mua xe phục vụ công việc chuyên chở hàng thì khả năng vận hành mới là điểm đáng lưu tâm hơn cả. Xét về thông số, Triton vượt trội hơn Hilux, với công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm (so với 148 mã lực, 400 Nm). Trải nghiệm thực tế cho thấy sức mạnh của các xe đều tương tự như… giấy tờ.

Cụ thể, Triton khỏe hơn ở mọi dải tốc độ, đặc biệt là dưới 50 km/h, khi vòng tua luôn duy trì ở mức 1.500 - 2.000 vòng/phút, hộp số 6 cấp sang số chậm để xe có thể sẵn sàng bứt tốc bất cứ lúc nào. Ngược lại, Hilux bị đuối hơn ở dải tốc độ thấp tương ứng, vòng tua thường giữ ở quanh 1.500 vòng/phút trở lại. Tuy nhiên, đánh đổi lại, Triton sẽ cho cảm giác chân ga không mượt mà như Hilux khi đi phố.

Hệ thống treo của Triton mềm hơn so với Hilux, một phần lý do đến từ 3 lá nhíp và ống giảm chấn phía sau (so với 5 lá nhíp của đối thủ). Mặc dù vậy, tải trọng của Triton lớn hơn, lên tới 740kg, trong khi Hilux chỉ có 560kg. Thử chở một kiện gạch lát nền với khối lượng xấp xỉ 550kg, Triton vẫn êm ái hơn và cho sức kéo tốt hơn Hilux ở mọi dải tốc độ. Hilux dù chở đủ tải vẫn bị dội nhiều phản hồi từ mặt đường xấu vào lưng người lái. Trong khí đó, khi tăng tốc nhanh, Triton có hiện tượng hơi nhấc đầu nhẹ do hệ thống treo sau mềm.

Cả 2 xe đều dùng vô-lăng trợ lực dầu nên sẽ vất vả cho tài xế khi đánh lái trong phố hoặc đường hẹp. Triton có bán kính quay đầu nhỏ hơn so với Hilux (6.200 mm so với 6.400 mm), và tầm nhìn của Triton cũng thoáng hơn, gương chiếu hậu lớn hơn, dễ quan sát. Bù lại, Hilux có cảm biến va chạm cả ở phía trước và sau - điểm cộng khi sử dụng trong phố.

Như vậy, sau trải nghiệm thực tế, có thể thấy Triton 2WD AT GLX và Hilux 2.4L 4x2 AT đều có những điểm mạnh riêng của mình. Nếu như Triton vượt trội hơn về mặt vận hành và chở hàng, thì Hilux phù hợp làm bán tải đi phố nhờ một số trang bị công nghệ hiện đại hơn. Với những ai cần mua một chiếc bán tải chỉ để phục vụ công việc, Triton bản “base” sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc hơn với giá bán rẻ hơn 51 triệu đồng cùng khả năng chở hàng tốt hơn.