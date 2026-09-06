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Đêm hôm mà lướt thấy mỹ nhân này chỉ có 100% mất ngủ: Đã quần tất đen còn giày cao gót, sexy không ai bằng

Thu Phong
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Những hình ảnh quyến rũ của mỹ nhân này đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngu Thư Hân mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tung ra bộ ảnh với phong cách táo bạo, khác biệt đáng kể so với hình tượng ngọt ngào quen thuộc của cô trên màn ảnh.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên lựa chọn những thiết kế mang hơi hướng hiện đại, tối giản nhưng không kém phần quyến rũ. Nổi bật nhất là bộ trang phục đen với thiết kế bất đối xứng, ôm sát cơ thể, kết hợp quần tất đen xuyên thấu và giày cao gót mũi nhọn. Kính gọng mảnh cùng mái tóc đen dài giúp tổng thể mang màu sắc sexy và thời thượng. Ở một tạo hình khác, Ngu Thư Hân diện váy hai dây tông nâu đất, phối cùng phụ kiện ánh kim, tạo cảm giác thoải mái, phóng khoáng.

Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 1.

Bộ ảnh mới được đăng tải của Ngu Thư Hân đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 2.
Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 3.

Bên cạnh phong cách thời trang, nhan sắc và vóc dáng của Ngu Thư Hân cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Nữ diễn viên sở hữu vóc người quyến rũ, đôi chân dài cùng bờ vai và xương quai xanh nổi bật. Đặc biệt, những thiết kế ôm dáng càng tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối của cô. Trong những bức ảnh cận mặt, làn da sáng, đường nét nhỏ nhắn và cách trang điểm giúp Ngu Thư Hân trông càng thêm phần xinh đẹp.

Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 4.
Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 5.
Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 6.
Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 7.

Theo sự viral của loạt ảnh, những ý kiến trái chiều cũng xuất hiện. Nhiều khán giả dành lời khen cho Ngu Thư Hân bởi vẻ quyến rũ, thời trang và việc cô sẵn sàng thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Có người thậm chí nói đùa rằng đêm hôm mà vô tình lướt trúng "Ngu Thư Hân phiên bản sexy" thế này thì 100% mất ngủ. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại cho rằng một số góc chụp và cách tạo dáng trong bộ ảnh có phần gợi cảm quá đà.

Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 8.

Ngu Thư Hân xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ và có gu thời trang ấn tượng.

Nhìn chung, không thể phủ nhận thời trang, nhan sắc và vóc dáng của Ngu Thư Hân vẫn luôn là chủ đề có sức hút lớn. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên cũng đang là một trong những ngôi sao nổi bật trong thế hệ tiểu hoa 95 tại làng giải trí Trung Quốc.

Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 9.
Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 10.
Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 11.

Trên phim, Ngu Thư Hân gắn liền với hình tượng ngọt ngào, dễ thương.

Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 12.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể thể hiện những hình tượng khác.

Ngu Thư Hân quyến rũ với bộ ảnh sexy khiến fan mất ngủ Đêm nay - Ảnh 13.

Trên màn ảnh, Ngu Thư Hân thường gắn với hình tượng mỹ nhân ngọt ngào, đáng yêu. Khán giả có thể thấy điều đó qua các vai diễn như Sơ Lễ trong Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Tiểu Lan Hoa trong Thương Lan Quyết, Ngu Mỹ Nhân trong Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người, Lăng Diệu Diệu trong Vĩnh Dạ Tinh Hà hay Khương Mộ trong Song Quỹ. Tuy nhiên, cô cũng từng thể hiện màu sắc hoàn toàn khác với Vân Vi Sam trong Vân Chi Vũ hay Vân Sơ trong Vân Sơ Lệnh, bộ phim mới đóng máy cách đây ít tháng.

Hiện tại, Ngu Thư Hân đang tiếp tục bận rộn trên phim trường Niệm Tương Tư. Trong dự án này, cô đảm nhận vai nữ chính Hà Phán và hợp tác cùng Hầu Minh Hạo.

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Tags

Ngu Thư Hân

Mạng xã hội

vóc dáng

mỹ nhân

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