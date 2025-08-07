Đem cả vàng đi bán để mua đồ tập pickleball

* Đây là tâm sự của một người dùng giấu mặt trên 1 nhóm hội nhóm pickleball, thu hút nhiều thảo luận. Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Có bao giờ bạn chi tiêu theo cảm xúc và hối hận chưa?

Cơn sốt pickleball đã kéo tôi vào một vòng xoáy chi tiêu mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ "sa lầy". Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều cuối tuần, khi tôi lần đầu bước ra sân pickleball với cây vợt mượn và một bộ đồ thể thao cũ. Tôi nghĩ mình chỉ chơi môn này cho vui thôi, biết đâu sau vài tuần là... chán!

Nhưng cú đánh bóng đầu tiên mang lại cảm giác phấn khích, nhưng điều thực sự khiến tôi "nghiện" là những bức ảnh check-in trên mạng xã hội.

Trong bộ đồ năng động, đứng trên sân với nụ cười rạng rỡ, nhận được hàng trăm lượt thích và bình luận khen ngợi. Cảm giác đó như liều dopamine, khiến tôi không thể dừng lại. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã mất kiểm soát thế nào.

Đây có lẽ là điều điên rồ nhất mà tôi đã làm, sau 30 năm cuộc đời, đó là: Thấy vàng lên, tôi đã đem 1 chỉ đi bán để mua đồ tập pickleball.

Ban đầu, tôi chỉ định sắm 3 bộ cho 3 buổi lên sân có thay đổi là được rồi. Nhưng càng lướt MXH tôi lại càng đắm chìm. Tôi bị mê hoặc bởi những bộ trang phục pickleball thời thượng: Áo crop top, chân váy xếp ly, quần legging họa tiết, hay giày thể thao phiên bản giới hạn.

Tôi muốn mình nổi bật trên sân, muốn có những bức ảnh lung linh để khoe bạn bè. Muốn xúng xính với hội chị em. Từ 3 bộ đồ, tôi đã tích lũy hơn 30 bộ, chưa kể giày, vợt, mũ, kính râm, và túi tote...

Chi phí không hề nhỏ: Một bộ đồ pickleball trung bình giá 200.000–350.000 đồng, nhưng thương hiệu cao cấp hơn thì có thể lên đến 2–3 triệu đồng/bộ. Giày chuyên dụng dao động 500.000–2 triệu đồng, còn vợt hàng hiệu thì từ 3–5 triệu đồng.

Tất cả đều là tiền tươi thóc thật. Lương của tôi thì có hạn và khoản gì chi tiêu bao nhiêu cũng đã có kế hoạch. Tôi không thể cắt giảm bất cứ chi tiêu nào trong gia đình để đổ vào mua đồ tập thêm nữa, dù đã có nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ, cứ muốn có thêm đồ mới.

Kết quả, sau 1 năm chơi pickleball, tôi đã bán cả vàng để đầu tư.

Lúc bán hàng tôi nghĩ: "Vàng đang cao giá, bán một chỉ được 11,5 triệu đồng, đủ sắm đồ mới mà vẫn dư"... Thế là tôi mang vàng đi bán, cầm tiền và lao vào các shop mua không nhìn giá.

Nhưng khi đăng ảnh, cảm giác hưng phấn chỉ kéo dài vài giờ, rồi tôi bắt đầu hối hận. Một chỉ vàng - thứ có giá trị bền vững - đã biến thành những món đồ tôi có thể chẳng dùng bao lâu.

Tôi không dám nói chuyện này cho chồng biết vì sợ anh không cho tôi giữ vàng nữa. Ngẫm lại, tôi cũng ân hận vì đã chi tiêu theo cảm xúc, nhưng giờ cũng "quá muộn rồi".