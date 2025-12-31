Đêm 31/12: Khách Tây tưng bừng đón năm mới tại TP.HCM, giới trẻ đổ xô đến xem pháo hoa ở view triệu đô bên bờ sông Sài Gòn

Đêm giao thừa ở TP.HCM luôn là thời khắc xúc động khi một năm cũ sắp khép lại một năm mới bắt đầu. Không khí trên khắp các con đường, góc phố trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi người dân đổ ra đường để đón khoảnh khắc đáng nhớ đó. Trong tiết trời mát mẻ dễ chịu của đêm cuối cùng trong năm, từ sớm đã có rất nhiều người dân và giới trẻ thành phố dạo chơi, tụ tập tại các khu vực trung tâm, chọn cho mình một góc quán cà phê yêu thích để tận hưởng không khí lễ hội và chuẩn bị chào đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Dòng xe đổ về trung tâm thành phố dần đông hơn về đêm

Trong đêm giao thừa năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm khắp thành phố, gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, đem đến màn trình diễn ánh sáng rực rỡ. Ở các điểm này, người dân có thể dễ dàng tìm chỗ ngồi ngắm pháo hoa từ những không gian rộng như công viên, bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, công viên Marina IFC hay các quán cà phê ven sông.

Ghi nhận thực tế tại tuyến đường Tôn Đức Thắng, một trong những tuyến đường nhộn nhịp nhất với nhiều quán cà phê ngay mặt tiền nhìn thẳng ra sông Sài Gòn, không khí càng về đêm càng sôi nổi. Nhiều quán cà phê đã kín bàn từ arất sớm, cộng thêm thời tiết khá chiều lòng người khiến việc ngồi ngoài trời, trò chuyện cùng bạn bè và gia đình càng thêm phần thú vị. Với nhiều bạn trẻ, việc ngồi quán cà phê để chờ đón khoảnh khắc giao thừa đã trở thành một “nghi thức” không thể thiếu ngày đầu năm mới.

Từ sớm, đã có nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình ngồi kín khu vực ven sông Sài Gòn

Khu vực Bến Bạch Đằng vốn là điểm dừng chân hot bậc nhất mỗi dịp lễ hay cuối năm luôn thu hút đông đảo giới trẻ, gia đình và du khách tụ họp, dạo chơi và ăn uống. Dịp giao thừa năm nay cũng không ngoại lệ khi toạ độ này trở nên vô cùng nhộn nhịp. Không khí tại đây tràn ngập niềm phấn khởi và háo hức của giới trẻ, tất cả cùng hướng về bầu trời, đếm ngược những giây cuối cùng của năm cũ và chào đón năm mới với những màn pháo hoa lộng lẫy.